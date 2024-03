Lỗ nặng, LDG muốn bán dự án tái cơ cáu tài sản

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản, dự án của công ty.

Cụ thể: HĐQT công ty thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do Công ty sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu tài chính của Công ty phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, khoản nợ Ngân hàng và các khoản nợ khác, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Danh sách tài sản gồm dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà do CTCP Hải Duy làm chủ đầu tư; dự án Khu chung cư Lô C1 tại phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty Đầu tư LDG làm chủ đầu tư; và các tài sản, dự án khác thuộc sở hữu của Công ty, cũng như công ty con.

Công ty Đầu tư LDG cho biết thêm, sẽ hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của Công ty/Công ty con, một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty con.

Theo báo cáo thường niên 2022, Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà có tên thương mại LDG Grand Miền Trung, quy mô 29 ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.036,4 tỷ đồng. Trong đó, năm 2019, Đầu tư LDG nhận chuyển nhượng 99,9% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Hải Duy - chủ đầu tư dự án này.



Còn khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương là một phần của dự án khu căn hộ LDG Sky có quy mô 1,8 ha, gồm 5 block cao 30 tầng, tổng vốn đầu tư 4.664,2 tỷ đồng.

Mới đây, công ty đã có báo cáo tình hình khác phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin như: công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2023 đúng thời hạn quy định; hoàn thành việc công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Công ty dự kiến công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đúng thời hạn quy định.



Đồng thời, công ty cam kết định kỳ hàng quý gửi báo cáo về tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát; Tiếp tục theo dõi và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2023 của công ty đạt 36,51 tỷ đồng, giảm 81,1% so với cùng kỳ (193 tỷ) và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 374,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, năm 2023, Công ty Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/12/2023, hàng tồn kho của công ty tăng hơn 137 tỷ lên 1.242,8 tỷ đồng - trong đó phát sinh hơn 111 tỷ cho dự án Căn hộ chung cư cao cấp dự án De Capella, đường Lương Đình Của, p. Bình Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.