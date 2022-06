LDG giải trình việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE) giải trình về giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp.

Theo đó, LDG cho biết nhận được công văn của HOSE yêu cầu LDG giải trình về việc cổ phiếu công ty giảm sàn liên tục từ ngày 13/6 đến ngày 17/6.



Về vấn đề này, phía công ty cho biết, công ty vẫn hoạt động bình thường, không có biến động gì xấu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Ngoài ra, giá cổ phiếu giảm là do cung cầu của thị trường và thị hiếu của nhà đầu tư nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.



Cụ thể: từ ngày 13/6 đến ngày 17/6 giá cổ phiếu LDG đều có mức giảm trên 6% chỉ còn 8.910 đồng và tính từ đầu năm (7/1/2022) giá cổ phiếu LDG đã giảm gần 70% từ 27.300 đồng về 8.910 đồng/cổ phiếu và đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/6, giá cổ phiếu LDG giảm thêm 6,96% về còn 8.290 đồng/cổ phiếu.



Mới đây trong bối cảnh cổ phiếu giảm sàn liên tục, ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT LDG đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu LDG, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân.



Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/6 đến ngày 21/7/2022, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Khánh Hưng sẽ nâng sở hữu tại LDG từ 27,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,29% lên 29,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,13%.



Được biết, ngày 2/6 vừa qua, công ty đã tổ chức ĐHCĐ thường niên lần 2 sau khí tổ chức ĐHĐCĐ lần 1 vào ngày 15/4 bất thành do lượng cổ đông tham dự chỉ đại diện cho hơn 70 triệu cổ phiếu, chiếm 29,56% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và không đủ điều kiện tổ chức. Trong đại hội lần 2 này công ty cũng chỉ có đại diện cho hơn 72 triệu cổ phiếu tham dự, tương ứng 30,14% tổng số biểu quyết và cũng không đủ điều kiện tổ chức.



Theo đó, Đầu tư LDG tiếp tục lên kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ 3 ngày 30/6 bằng hình thức trực tuyến. Được biết, danh sách chốt cổ đông tham dự đại hội là ngày 9/3/2022.



Kết thúc quý 1/2022, LDG ghi nhận doanh thu đạt gần 127 tỷ đồng tăng 241,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2,4 tỷ đồng - cùng kỳ chỉ đạt gần 308 triệu đồng. LDG cho biết, lợi nhuận tăng chủ yếu là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ này tăng so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, LDG đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty chỉ hoàn thành 0,8% kế hoạch năm.