Nhìn lại đường kinh doanh của Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng vừa bị bắt

Như VnEconomy đưa tin, ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về “Tội lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

SỰ NGHIỆP NGUYỄN KHÁNH HƯNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT XANH VÀ LDG

Ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978 tại Quảng Bình, trình độ cử nhân Luật. Sau khi tốt nghiệp, ông Hưng đầu quân cho Đât xanh và kể từ năm 2004 ông Hưng là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.

Đến cuối năm 2015, ông Nguyễn Khánh Hưng thay cho ông Vũ Kim Điền giữ vị trí Tổng giám đốc LDG. Cùng với vị trí này, ông Hưng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Đất Xanh như: Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc; Chủ tịch HĐQT CTCP Đất Xanh Miền Trung; Chủ tịch HĐQT CTCP Đất Xanh Đông Á; Chủ tịch HĐQT CTCP Đất Xanh Đông Nam Bộ; Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam; Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc; Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Đồng Bằng Sông Cửu Long; Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng ECI; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng đia ốc Đất Xanh.

Đến năm 2016, ông Hưng được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Đầu tư LDG đồng thời thôi chức vụ Tổng giám đốc LDG.

Thời điểm đó, Đất Xanh là nhóm cổ đông lớn nhất tại LDG Group khi sở hữu 16,2% (tương đương với 14,34 triệu cổ phiếu). Ngoài ra, hai công ty thành viên của Đất Xanh là Công ty CP Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát sở hữu 16% và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng sở hữu 9,13% vốn.

Giữa năm 2020, Đất Xanh đã thoái vốn khỏi LDG. Theo đó, Đất Xanh quyết định cùng công ty con là Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hà Thuận Hùng đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu LDG, tương ứng 36,72% vốn điều lệ LDG.

Đến tháng 1/2021, ông Hưng chính thức gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh.

LDG TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC KỂ TỪ KHI NGUYỄN KHÁNH HƯNG ĐIỀU HÀNH

Về LDG, Công ty cổ phần đầu tư LDG (LDG Group) tiền thân là Công ty cổ phần địa ốc Long Điền được thành lập vào tháng 8/2010 tại Đồng Nai, với vốn điều lệ 50 tỉ đồng. Tháng 8/2015, LDG Group niêm yết 75 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), với mã chứng khoán là LDG. Mức giá chào sàn là 14.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết đạt 1.000 tỷ đồng.

Năm 2018, LDG Group tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính cuối tháng 6/2020, LDG Group có tổng tài sản lên đến 5.817 tỷ đồng.

LDG Group hiện chỉ có 1 công ty thành viên là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Nam Sài Gòn với trụ sở chính tại quận Tân Bình, TP.HCM. Doanh nghiệp chủ yếu tập trung đầu tư và phát triển các dự án Bất động sản Nhà phố xây sẵn, khu đô thị, thương mại… Điển hình có khu căn hộ LDG Sky, tọa lạc tại Dĩ An, Bình Dương với tổng vốn đầu tư lên đến 3.400 tỷ đồng, khu căn hộ cao cấp LDG River tại Thủ Đức, TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 4.411 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có ba khu phức hợp giải trí đa chức năng là LDG Grand tại miền Bắc (Quảng Ninh), LDG Grand miền Trung (Sơn Trà, Đà Nẵng) và LDG Grand miền Nam (Bà Rịa – Vũng Tàu) với tổng quỹ đất lên đến 1.000ha và tổng vốn đầu tư hơn 53.000 tỷ đồng.

Kể từ khi ông Hưng gia nhập điều hành LDG, doanh nghiệp này kinh doanh tăng trưởng vượt trội. Doanh thu LDG trong năm 2013 đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2015, với sự xuất hiện điều hành của ông Hưng, doanh thu LDG tăng 10 lần lên 519 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 23 lần lên 162 tỷ đồng. Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận LDG ghi nhận bước nhảy vọt lên 1718 tỷ đồng và 604 tỷ đồng. Đây cũng là thời kỳ hoàng kim của LDG. Những năm sau đó, LDG kinh doanh tuột dốc. Năm 2020, doanh thu vẫn ghi nhận ở mức cao 1.388 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ còn vỏn vẹn 12,9 tỷ đồng. Năm 2022, doanh thu tụt xuống còn 193 tỷ đồng lợi nhuận 4 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2023, CTCP Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 2 tỷ đồng, giảm 99,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 209,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 8,3 tỷ đồng.

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG nhưng ông Hưng liên tục bị bán giải chấp và bán chui cổ phiếu công ty vì nhiều lý do khác nhau. Lần gần nhất ông Hưng bán chui cổ phiếu là vào tháng 8. Cụ thể, vào ngày 15/8, ông Nguyễn Khánh Hưng đã bán 2.601.300 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 3,92% xuống còn 2,91% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn. Tuy nhiên, trước khi thực hiện giao dịch, ông Hưng không báo cáo dự kiến giao dịch.

Ngày 16/8, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã quyết định hủy giao dịch bán 2.601.300 cổ phiếu LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng. Ủy ban Chứng khoán sau đó xử phạt ông Hưng 520 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 4 tháng.

Ngoài bán chui, ông Hưng còn liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu LDG trong năm nay. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm từ ngày 28/10/2022 đến 19/5/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp 18.274.200 cổ phiếu LDG, tương đương khoảng 7,11% vốn điều lệ của LDG và không còn là cổ đông lớn tại công ty.