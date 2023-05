Chủ tịch LDG tiếp tục bị bán giải chấp gần 5 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn

Ông Nguyễn Khánh Hưng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE).

Cụ thể, từ ngày 18/5 đến ngày 19/5, ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch LDG tiếp tục bị bán giải chấp thêm 4.984.300 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 5,86% về còn 3,92% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Công ty.

Mới đây, trong 2 ngày 13-14/4/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng cũng đã bị bán giải chấp 3.528.000 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 7,23% về còn 5,86% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 28/10/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng cũng bị bán giải chấp 713.000 cổ phiếu LDG; ngày 8/11/2022 tiếp tục bị bán giải chấp thêm 3.818.000 cổ phiếu LDG; từ ngày 9/11/2022 đến 11/11/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng tiếp tục bị bán giải chấp 3,92 triệu cổ phiếu; từ ngày 14/11/2022 đến ngày 15/11/2022, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp 1.310.900 cổ phiếu LDG để giảm sở hữu từ 7,77% về 7,23% vốn điều lệ.

Như vậy, thống kê từ ngày 28/10/2022 đến ngày 19/5/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng bị bán giải chấp khoảng 18.274.200 cổ phiếu LDG, tương đương khoảng 7,11% vốn điều lệ tại LDG.

Vừa qua, HOSE đã chuyển cổ phiếu LDG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5/2023 do công ty này chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2922 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Được biết, công ty đã công bố BCTC năm 2022 đã kiểm toán với lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán tăng 5,86% từ 4 tỷ lên 4,24 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng của công ty lại giảm 42,79% từ 6,69 tỷ xuống còn 3,8 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế của Công ty trên BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán giảm 42,79% so với số liệu của BCTC riêng quý 4/2022 đã công bố là do đơn vị kiểm toán hiện hành thực hiện điều chỉnh/hồi tố chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và chỉ tiêu Giá vốn hàng bán dẫn đến Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với BCTC riêng quý 4/2022 đã công bố.

Còn lợi nhuận sau thuế của công ty trên BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán tăng 5,86% so với số liệu của BCTC hợp nhất quý 4/2022 đã công bố do đơn vị kiểm toán hiện hành thực hiện điều chỉnh tăng chỉ tiêu Doanh thu hoạt động tài chính so với BCTC riêng quý 4/2022 đã công bố trước đó.

Đáng chú ý là bên kiểm toán có các vấn đề cần nhấn mạnh về Dự án Tân Thịnh; về khả năng hoạt động liên tục và sự kiện sau ngày kết thúc niên độ" của báo cáo tài chính hợp nhất

Cuối cùng là sau thời điểm kết thúc niên độ 31/12/2022, công ty có phát sinh việc chậm thanh toán lãi trái phiếu của lô trái phiếu LDGH2123002 với số tiền 5.290.349.587 đồng.



Theo đánh giá của công ty, đây chỉ là việc chậm thanh toán nhất thời và không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Ban Lãnh đạo công ty cam kết sẽ có các biện pháp cụ thể để đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời gian tiếp theo.

Kết thúc quý 1/2023, doanh thu thuần của LDG đạt gần 710 triệu đồng, giảm tới 99,4% so với cùng kỳ năm trước (165 triệu đồng); Đáng chú ý, công ty kinh doanh dưới giá vốn nên lỗ gộp 11 triệu đồng (cùng kỳ có lãi gộp 58,5 tỷ đồng)

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ hơn 72 tỷ; Do đó, LDG báo lỗ trước thuế 72 tỷ đồng (cùng kỳ có lãi 4 tỷ đồng); Lỗ sau thuế gần 70 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 2,4 tỷ đồng).

14h ngày mai 22/6, công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 2 theo hình thức trực tuyến.