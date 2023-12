Lợi nhuận giảm, BCM lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 1.300 tỷ đồng trái phiếu

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua phát hành riêng lẻ 1.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, Becamex thông qua chủ trương phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2023. Tuy nhiên, công ty chưa công bố chi tiết về kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu, kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành.

Ngoài ra, Becamex cũng thông qua dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu và công ty cũng không nêu chi tiết tài sản nào.

Mới đây, theo công bố từ SSI Research, BCM là nhà phát triển khu công nghiệp với tổng diện tích đất sẵn sàng cho thuê đạt 659 ha cùng với diện tích đất thương mại còn lại là 141 ha tại Thành phố mới Bình Dương (100% thuộc sở hữu của Becamex). Ngoài ra, liên doanh VSIP được dự báo sẽ mang lại cổ tức ổn định hàng năm.

SSI Research cho biết đã sử dụng phương pháp SOTP đưa ra mức giá mục tiêu là 84.700 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 28,3%) sau khi điều chỉnh cổ tức 800 đồng/cổ phiếu đã được trả vào ngày 28/11/2023 và khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu BCM.

Theo SSI Research, đánh giá cổ phiếu "khả quan" đối với BCM là do quỹ đất bất động sản dân dụng lớn với 141 ha tại Thành phố mới Bình Dương với giá tham chiếu từ 24 triệu đồng/m2 (thương vụ Capitaland), pháp lý rõ ràng và sẵn sàng để bán sẽ đảm bảo cho tăng trưởng dài hạn đối với doanh thu nhà ở của BCM trong khi nguồn cung hạn chế.

Đồng thời, KCN mới của BCM – KCN Cây Trường với diện tích 700 ha sẽ được triển khai trong Q1/2024 sẽ hỗ trợ thêm tăng trưởng đối với hoạt động cho thuê KCN của BCM nhờ tỷ lệ lấp đầy tại tỉnh Bình Dương gần như đạt 96%.

Trong ngắn hạn, thông tin từ việc chuyển giao đất cho Capitaland ở dự án Thành phố mới Bình Dương và lợi nhuận quý 4/2023 tăng mạnh sẽ là yếu tố hỗ trợ tăng giá cổ phiếu.

9 tháng đầu năm, BCM công bố doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.012 nghìn tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ và 264 tỷ đồng, giảm 84,1% so với cùng kỳ, lần lượt hoàn thành 31,8% và 14% kế hoạch năm 2023 của công ty.



Lợi nhuận của BCM giảm mạnh so với kỳ vọng của SSI Research là do nhu cầu thuê đất giảm; KCN Cây Trường lùi hoạt động cho thuê đất từ quý 3/2023 sang năm 2024; và lợi nhuận từ công ty liên doanh giảm 97% so với cùng kỳ, trong khi BCM không nhận được khoản cổ tức nào từ VSIP (trong khi 9 tháng 2022 ghi nhận 402 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối quý 3/2023, BCM có 795 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ trái phiếu đến hạn thanh toán. Đồng thời, nguồn vốn vay từ phát hành trái phiếu dài hạn đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng 2023, BCM đã tất toán 1,2 nghìn tỷ trái phiếu đến hạn và phát hành mới 2,9 nghìn tỷ đồng với lãi suất dao động từ 10%-11%, thấp hơn 0,4% so với cùng kỳ. Phần lớn trái phiếu được đảm bảo bằng bất động sản và cổ phần ở công ty liên doanh liên kết.

Bên cạnh đó, SSI Research ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 lần lượt đạt 7.601 tỷ đồng (gấp 7,5 lần so với cùng kỳ) và 2.386 tỷ đồng (gấp 344 lần so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ việc ghi nhận doanh thu bán 18,9 ha đất tại dự án Thành phố mới Bình Dương cho Capitaland, với doanh thu đạt 5,05 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 2.102 tỷ đồng.

Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng BCM sẽ ghi nhận lợi nhuận đáng kể từ VSIP trong quý 4/2023, tương tự như năm 2022 khi VSIP giao đất KCN cho khách thuê mới.

Cho năm 2023, SSI Research ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ và 2,65 nghìn tỷ đồng, tăng 54,6% so với cùng kỳ – hoàn thành 117% kế hoạch của công ty.

Chốt phiên ngày 15/12, giá cổ phiếu này giảm 22,50% từ đầu năm đến nay còn 62.000 đồng/cổ phiếu.