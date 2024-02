London Fashion Week: Sự lạc quan về AI trong ngành thời trang

Năm nay, các nhà thiết kế đã giới thiệu một loạt trang phục do AI tạo ra và những chuyên gia trong ngành đã bày tỏ sự lạc quan về những gì công nghệ AI có thể làm cho lĩnh vực này. Người đứng đầu Cơ quan Đổi mới của Đại học Thời trang London, Matthew Drinkwater, tin rằng AI sẽ là một “công cụ cực kỳ hữu ích” cho các quy trình sáng tạo và cho toàn bộ ngành.

“Nó đã mở ra cánh cửa cho những con đường phi truyền thống vào ngành thời trang, cho những người trước đây không thể tham gia. Bởi vì, có một sự thật rằng từ trước đến nay, ngành này cần có một năng khiếu nhất định và là một ngành đắt đỏ để tiếp cận”. Anh nói thêm: “Nhưng các công cụ AI đang cho phép mọi người từ những nền tảng rất khác nhau bắt đầu có chỗ đứng trong ngành. Và đối với tôi, điều đó thực sự mới mẻ và thú vị”.

Mặc dù đa số các bộ sưu tập được giới thiệu ở London thường tập trung vào đồ thủ công, ví dụ như bộ sưu tập năm nay của Simone Rocha với các chi tiết nơ và của Roksanda với chiếc váy thêu mất 200 giờ để thực hiện. Nhưng các thiết kế AI năm nay được đặt lên hàng đầu. David Pemsel, Chủ tịch Hội đồng Thời trang Anh, cho biết: “Chúng ta không thể tổ chức một sự kiện như tuần lễ thời trang mà không nhắc đến AI – thứ đang hiện diện ở khắp mọi nơi. Là một ngành công nghiệp sáng tạo, chúng tôi cần tìm cách tận dụng công nghệ này và khuếch đại các ý tưởng của mình”.

Edward Crutchley, người từng là nhà thiết kế tại Louis Vuitton trước khi thành lập thương hiệu cùng tên vào năm 2015, đã giới thiệu một số họa tiết động vật và vải jacquard dựa trên hàng dệt từ Byzantium do AI phát triển trên áo khoác ngoài của mình cho mùa thu. Sử dụng trí tuệ nhân tạo như một trợ lý sáng tạo thay vì một mối đe dọa đáng gờm, Crutchley khám phá sự pha trộn hấp dẫn giữa thẩm mỹ thời trung cổ với khuynh hướng hiện đại, nâng cao bản sắc thiết kế độc đáo của mình.

Cuộc hành trình của bộ sưu tập này bắt đầu với một đoạn ngắn lấy cảm hứng từ nhiếp ảnh gia nổi tiếng Steven Meisel— “Những người thời Trung cổ trong một buổi chụp ảnh thời trang”. Crutchley giao nhiệm vụ cho AI nghiên cứu và tạo ra các hình ảnh dựa trên chủ đề này, sau đó anh biến chúng thành một bộ sưu tập trực quan ấn tượng với các bản in do AI trực tiếp tạo ra. “AI thúc đẩy tôi suy nghĩ xa hơn và rộng hơn,” anh nói. “Nó cho tôi thấy những khả năng không bị giới hạn bởi tính thực tiễn và thực tế vật chất của việc may quần áo”.

Tương tự, Taskin Goec từ thương hiệu Maison Taskin cũng ra mắt các thiết kế trang phục do AI sản xuất. Nhà thiết kế này đã đào tạo một mô hình AI tùy chỉnh dựa trên các tác phẩm và phong cách trước đây của anh ấy để tạo ra một bộ sưu tập kết hợp. Sản phẩm may mặc làm nổi bật chất liệu phong phú do mô hình AI tạo ra và được tinh chỉnh về mặt vật lý bằng tay thông qua các kỹ thuật xếp nếp, sờn và in.

Bộ sưu tập gây chú ý bởi chiếc áo khoác da xếp nếp mà cổ áo có thể tháo rời, một chiếc áo hoodie xoắn màu hồng Pepto, một chiếc váy ngắn có sọc gazar lụa sờn, một bộ đôi áo khoác ngoài có tay và quần jeans trần bằng vải denim và chiếc áo bó hoa nơi những bông hoa Amaranthus được bảo quản nở rộ trên trang phục.

Từ trái sang: Những thiết kế chiến thắng tại Tuần lễ Thời trang AI 2023 đến từ các thương hiệu Paatiff, Matilde Mariano và OPE.

Theo The Guardian, ông Drinkwater cùng với nhóm của mình đã xem xét cách AI có thể thay đổi ngành công nghiệp thời trang. Ông chia sẻ: “Chúng tôi tìm kiếm các trang web để thu thập dữ liệu, nhằm tạo ra những chiếc váy mới từ hơn 40.000 hình ảnh mẫu ban đầu. Cách đây 4 năm, việc này thực sự rất khó thực hiện nhưng giờ đây chúng ta mở máy tính xách tay, thậm chí cả điện thoại thông minh và rất nhanh có thể tạo ra bản thiết kế”.

Theo ông Drinkwater, AI giờ đây được áp dụng trong rất nhiều khía cạnh khác nhau của ngành thời trang, bao gồm lên ý tưởng, thiết kế, cải tiến sản phẩm, tìm ra phương pháp để đưa chúng đến với khách hàng… AI có thể dự đoán các xu hướng thời trang trên thế giới dựa trên việc phân tích dữ liệu. Đồng thời, AI còn được dùng để thiết kế sản phẩm bằng cách tạo ra những mô hình 3D rất sinh động và thời thượng. Trí tuệ nhân tạo còn có tác dụng trong việc phân tích những thông tin của khách hàng về phong cách cá nhân, sở thích và ngoại hình để tìm ra phong cách thời trang phù hợp.

Từ châu Á, Giáo sư Yoon Kyung Lee từ Đại học Quốc gia Pusan (Hàn Quốc) cũng đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu và giải thích về động lực của nghiên cứu này: “Vào thời điểm mà AI đã ăn sâu vào cuộc sống của chúng ta, nghiên cứu này bắt đầu bằng việc xem xét những gì con người có thể làm tốt hơn AI. Liệu có thể có sự hợp tác hiệu quả giữa con người và AI cho mục đích thiết kế sáng tạo không?”

Giáo sư Lee bắt đầu với việc tạo ra những thiết kế dệt may mới bằng cách sử dụng mạng sáng tạo đối nghịch (GAN). Kết quả đầu ra từ nhóm mô hình này được so sánh với những thiết kế tương tự do sinh viên thiết kế tạo ra. So sánh cho thấy rằng mặc dù thiết kế do cả hai sản xuất đều giống nhau, nhưng điểm khác biệt lớn nhất là tính độc đáo được thấy trong thiết kế của con người, xuất phát từ trải nghiệm của người đó. Tuy nhiên, việc sử dụng AI trong hàng loạt nhiệm vụ lặp đi lặp lại có thể cải thiện hiệu quả của nhà thiết kế và giải phóng thời gian của họ để tập trung vào công việc sáng tạo có độ khó cao hơn.

Các thiết kế do AI tạo nên từ các thương hiệu Raphaël Garsault, Devante Parks, Charlie Charp, DreamingDigitally, tại AI Fashion Week 2023.

Do đó, Giáo sư Lee đề xuất một mạng cộng tác giữa con người và AI tích hợp GAN cùng với sự sáng tạo của con người để tạo ra mẫu thiết kế. Ông Lee cũng tiếp tục thiết lập một mô hình AI - con người, trong đó nhà thiết kế hợp tác với AI tạo ra ý tưởng thiết kế mới lạ. Mô hình được xây dựng theo cách mà nếu nhà thiết kế chia sẻ quá trình sáng tạo và ý tưởng của họ với những người khác, thì hệ thống có thể kết nối và phát triển, từ đó cải thiện thiết kế. Ngành thời trang có thể tận dụng điều này để thấy trước những thay đổi trong ngành và đưa ra những đề xuất cũng như dịch vụ đồng sáng tạo.

Theo FashionUnited, ngành công nghiệp thời trang là một ngành kinh doanh khổng lồ đang đóng góp khoảng 2% Tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và ước tính đạt 3.000 tỷ USD trên toàn thế giới vào năm 2030. Năm ngoái, công ty tư vấn McKinsey dự đoán rằng trong vòng 3 đến 5 năm tới, AI tạo sinh có thể giúp tăng thêm 150 tỷ USD đến 275 tỷ USD lợi nhuận cho ngành thời trang. Xu hướng thời trang được thiết kế từ AI và những buổi thử đồ ảo bằng AI cũng được dự đoán sẽ sớm xuất hiện nay mai.