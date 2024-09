LPBank trình cổ đông kế hoạch mua tối đa 5% vốn của FPT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank (mã LPB-HOSE) vừa bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, HĐQT LPB đề xuất ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE), dự kiến tổ chức ngày 22/9 tại tầng 4, LPB Tower, số 210 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Trong đó, HĐQT LPB đề xuất thông qua kế hoạch mua tối đa 5% vốn điều lệ của FPT, tương đương 73 triệu cổ phiếu. Thời gian dự kiến trong năm 2024 và 2025 hoặc thời điểm phù hợp sau khi có chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền.

Tập đoàn FPT có vốn điều lệ hơn 14.600 tỷ đồng. Chốt phiên ngày 19/9, giá cổ phiếu FPT tăng 0,45% lên 135.200 đồng, LPBank có thể phải chi gần 10.000 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Theo LPBank, việc đầu tư vào cổ phiếu niêm yết sẽ giúp ngân hàng đa dạng kênh đầu tư và tối ưu vốn góp của cổ đông - trong đó, HĐQT LPB nhận thấy cổ phiếu của FPT "có tiềm năng mang lại tỷ suất sinh lời hấp dẫn và góp phần đa dạng hóa danh mục tài sản".

Bên cạnh kế hoạch mua cổ phần FPT, ngân hàng này cũng dự kiến trình cổ đông thông qua một số nội dung khác, gồm phương án tăng vốn điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trước đó, HĐQT LPB đã có tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024. Theo đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của LPB đã được phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ từ 25.576 tỷ đồng lên 33.576 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thị trường và định hướng phát triển của LPBank và nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và của LPBank, HĐQT đã thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của LPBank, theo đó HĐQT điều chỉnh phương án tăng vốn thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 16,8%, vốn điều lệ sau khi tăng sẽ là 29.872.959.730.000 đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, LPB ghi nhận lãi sau thuế đạt 4.720 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ (1.951,5 tỷ đồng). Nguyên nhân là do LPBank đã thực hiện giải ngân cho vay ngay từ dầu năm dể đáp ứng vốn cho nền kinh tể dần tới thu nhập lãi thuần tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, các đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp sản xuất được cải thiện dẫn tới nhu cầu về vốn ngoại tệ tăng lên, bên cạnh đó LPBank tích cực, đồng hành cung cấp các dịch vụ ngoại hối đáp ứng yêu cầu kinh doanh cùa doanh nghiệp dẫn tới thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng.

Bên cạnh đó, LPBank triển khai các sản phẩm mới, tăng cường các dịch vụ thanh toán, bảo lãnh trong nước và ngoài nước làm cho thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng và ngân hàng cũng tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ làm cho chi phí hoạt động giảm so với cùng kỳ.

Vừa qua, FPT công bố kết quả kinh doanh trong 8 tháng đầu năm 2024 với doanh thu đạt 39,7 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 5,0 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Theo VCSC thì kết quả này lần lượt hoàn thành 62% dự báo cả năm của VCSC và kết quả kinh doanh này về cơ bản phù hợp với quan điểm của chúng tôi về mức tăng trưởng lợi nhuận cao của FPT trong năm 2024, và VCSC nhận thấy không có rủi ro đáng kể đối với các dự báo hiện tại.