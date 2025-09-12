MISA ra mắt MISA AMIS OneAI: Nền tảng AI hợp nhất giúp phổ cập AI cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình

Công ty Cổ phần MISA (MISA) chính thức ra mắt MISA AMIS OneAI - Nền tảng hợp nhất các mô hình AI tiên tiến nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

MISA AMIS ONEAI RA MẮT DỰA TRÊN SỨ MỆNH ĐỒNG HÀNH PHỔ CẬP AI CHO MỌI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP, GIA ĐÌNH

MISA AMIS OneAI là nền tảng AI hợp nhất tiên phong “Make in VietNam” dành cho doanh nghiệp, đơn vị nhà nước, trường đại học, bệnh viện, hộ kinh doanh,... và gia đình được phát triển dựa trên sứ mệnh đồng hành cùng Chính phủ phổ cập AI. Đây là dấu mốc chiến lược khẳng định quyết tâm làm chủ công nghệ AI, mang đến giải pháp an toàn, tiên tiến, tiết kiệm với mô hình trả phí linh hoạt, giúp mọi tổ chức và gia đình Việt Nam dễ dàng tiếp cận và khai thác hiệu quả sức mạnh AI trong thực tiễn.

MISA AMIS OneAI khẳng định vị thế tiên phong khi phát triển mô hình ngôn ngữ lớn chuyên sâu cho Tiếng Việt trên nền tảng hạ tầng GPU NVIDIA hiện đại đặt tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng và làm chủ công nghệ.

Đồng thời, nền tảng tích hợp các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude… với các phiên bản cao cấp và cập nhật mới nhất, mang đến trải nghiệm đa dạng, tối ưu chi phí và dễ sử dụng cho mọi đối tượng.

Người dùng có thể dễ dàng so sánh, lựa chọn kết quả giữa nhiều mô hình AI, tận dụng khả năng tạo sinh hình ảnh và tri thức mới, qua đó nâng cao hiệu quả sáng tạo, quản trị và năng suất cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình trong kỷ nguyên số.

PHIÊN BẢN MISA AMIS ONEAI DÀNH CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển giải pháp công nghệ cho tổ chức, MISA AMIS OneAI được xây dựng với các tính năng chuyên biệt đáp ứng nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nổi bật với các ưu điểm sau:

Một tài khoản – sử dụng toàn bộ các mô hình AI tiên tiến nhất: Chỉ cần 1 tài khoản người dùng có thể sử dụng tất cả các mô hình AI hàng đầu thế giới như: ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude, DALL-E, MISA AI…;

Trang bị AI cao cấp cho toàn bộ nhân sự của tổ chức: Chỉ với chi phí từ 500k/tháng đơn vị của bạn có thể trang bị AI cao cấp cho toàn bộ nhân sự, không giới hạn số lượng tài khoản. Giúp gia tăng năng suất làm việc và đảm bảo quyền riêng tư cá nhân khi sử dụng;

Chủ động cấp phát tài khoản & kiểm soát chi phí: Doanh nghiệp chủ động phân quyền, thu hồi, cấp phát định mức sử dụng theo từng bộ phận và nhân sự;

Tích hợp mô hình AI đặt tại Việt Nam: Nền tảng tích hợp các mô hình AI do MISA triển khai và vận hành trên hạ tầng phần cứng GPU NVIDIA hiện đại của MISA ngay tại Việt Nam giúp nâng cao tốc độ xử lý và bảo mật dữ liệu cho các doanh nghiệp, các tổ chức cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng AI nhưng vẫn đảm bảo lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam;

Kiểm soát hiệu quả ứng dụng AI bằng số liệu: MISA AMIS OneAI cung cấp các báo cáo thống kê hiệu quả sử dụng AI giúp nắm bắt chính xác tình hình sử dụng AI thực tế của đơn vị;

Vận hành linh hoạt, bảo mật: Nền tảng sử dụng tốt trên cả web và mobile, được tích hợp các tính năng bảo mật chuyên sâu cho doanh nghiệp, tổ chức.

PHIÊN BẢN MISA ONEAI DÀNH CHO CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Đối với gia đình, MISA OneAI for Family cho phép các thành viên trong gia đình sử dụng các mô hình AI tiên tiến nhất chỉ trên một ứng dụng. Tính năng nổi bật:

Một tài khoản – sử dụng toàn bộ các mô hình AI tiên tiến nhất: Chỉ cần 1 tài khoản có thể sử dụng tất cả các mô hình AI hàng đầu như: ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude, DALL-E, MISA AI…;

Một người đăng ký – cả gia đình cùng trải nghiệm: Chỉ cần một thành viên đăng ký, toàn bộ gia đình đều sử dụng trọn vẹn các tiện ích AI nâng cao mà không phát sinh chi phí thêm;

Bảo mật riêng tư tuyệt đối: Mỗi thành viên sở hữu tài khoản và lịch sử trò chuyện riêng, đảm bảo sự riêng tư,thông tin sử dụng AI của từng cá nhân không chia sẻ với các thành viên khác.

CAM KẾT CỦA MISA

Ông Lê Hồng Quang – Tổng Giám đốc MISA khẳng định: “MISA đặt mục tiêu làm cho AI trở nên dễ tiếp cận, dễ ứng dụng thực tiễn và gần gũi với mọi tổ chức, doanh nghiệp, cũng như từng hộ gia đình tại Việt Nam. MISA cam kết đẩy mạnh đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm góp phần xây dựng Quốc gia tự lực, tự cường về khoa học công nghệ và sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc”.

MISA AMIS OneAI dành cho tổ chức, doanh nghiệp và MISA OneAI dành cho cá nhân, gia đình đánh dấu bước dịch chuyển mô hình kinh doanh của MISA từ “Phần mềm như một dịch vụ” (SaaS) sang “AI như một dịch vụ” (AIaaS) và “Agent như một dịch vụ” (AaaS), khẳng định năng lực của MISA sau khi nhận nhiệm vụ chiến lược quốc gia làm chủ công nghệ AI, đóng vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ.

MISA chính thức triển khai ưu đãi đặc biệt nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm nền tảng AI hợp nhất MISA AMIS OneAI:

Doanh nghiệp: Tặng 500 Credit sử dụng MISA AMIS OneAI

Đăng ký tại: amis.misa.vn/amis-oneai

Cá nhân & Gia đình: Tặng 50 Credit sử dụng MISA OneAI for Family

Tải ứng dụng MISA OneAI trên App Store (iOS) và Google Play (Android)