Giá vàng hồi mốc 5.000 USD/oz khi đồng USD sụt giá mạnh

Giá vàng và các kim loại quý khác tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/2), khi đồng USD mất giá sâu trước thềm loạt dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng trong tuần này. Sau mấy phiên bán ròng liên tiếp, quỹ SPDR Gold Trust đã quay trở lại mua ròng vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 92,4 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng 1,86%, chốt ở mức 5.060,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 5,56 USD/oz, tương đương tăng 7,15%, chốt ở mức 83,5 USD/oz. Giá bạch kim giao ngay tăng gần 1%, đạt 2.119 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4 tăng 2%, đóng cửa ở mức 5.079,4 USD/oz.

Phiên tăng này nối dài xu thế phục hồi của thị trường kim loại quý sau đợt bán tháo gần đây. Việc giá vàng tái lập mốc 5.000 USD/oz được xem là một tín hiệu khả quan, sau khi giá vàng có thời điểm giảm từ kỷ lục gần 5.600 USD/oz xuống mức 4.400 USD/oz vào cuối tháng 1 đầu tháng 2.

Động lực chính cho phiên tăng này của giá vàng là cú giảm 0,8% xuống mức thấp nhất hơn 1 tuần của chỉ số Dollar Index - thước đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt. Chỉ số đóng cửa ở mức dưới 96,9 điểm, từ mức 97,6 điểm chốt tuần trước, để mất toàn bộ thành quả phục hồi của tuần trước.

Mức điểm này của Dollar Index cũng cách không xa mức đáy của 4 năm được thiết lập trong đợt bán tháo tài sản Mỹ (sell America) gần đây.

“Yếu tố tác động chính đến giá vàng ngày hôm nay là đồng USD”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận định.

Áp lực mất giá đối với bạc xanh gia tăng khi đồng yên tăng giá sau cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản. Ngoài ra, USD còn giảm giá vì thông tin được hãng tin Bloomberg đăng tải nói rằng Trung Quốc đang kêu gọi các ngân hàng nước này giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ - một sự dịch chuyển có thể làm gia tăng nhu cầu vàng.

Số liệu do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) công bố vào cuối tuần trước cho thấy cơ quan này đã mua ròng vàng tháng thứ 15 liên tiếp trong tháng 1 vừa qua, bất chấp giá vàng cao kỷ lục.

Ngoài ra, ông Melek nhận định USD còn giảm giá vì nhà đầu tư kỳ vọng các báo cáo kinh tế Mỹ công bố trong tuần này sẽ mang tới những con số yếu hơn kỳ vọng, nhất là báo cáo về thị trường lao động. Theo dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1 vào ngày thứ Tư và tiếp đó là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Sáu.

Số liệu việc làm và lạm phát yếu có thể củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm nay, tạo ra một môi trường có lợi cho vàng - một tài sản không mang lãi suất. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 70.000 công việc mới trong tháng đầu năm.

“Nhu cầu vàng vững chắc của các ngân hàng trung ương, mà điển hình là PBOC, đã trở thành một động lực cân bằng quan trọng và yếu tố dẫn đường của giá vàng”, nhà sáng lập Eugenia Mykuliak của công ty B2PRIME Group nhận định với hãng tin Reuters. Ông cho rằng lực mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương đang tạo ra một lực đỡ quan trọng cho giá vàng.

Trong một bài viết vào ngày thứ Hai, nhà phân tích Rania Gule của trang XS.com nói việc giá vàng quay trở lại mốc chủ chốt 5.000 USD/oz “không chỉ đơn thuần là một sự dịch chuyển của giá, mà còn là sự phản ánh trực tiếp những thay đổi sâu sắc hơn trong cấu trúc tiền tệ toàn cầu và trong cán cân niềm tin giữa tiền pháp định và tài sản”.

Theo ông Gule, xu hướng tăng lịch sử của giá vàng gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng “niềm tin đã trở thành một hàng hóa khan hiếm, và nhà đầu tư - cả cá nhân và các ngân hàng trung ương - đang định nghĩa lại thế nào là an ninh tài chính”.

Ông Gule nhận định với việc Trung Quốc tiếp tục mua vàng, sự độc lập của Fed bị nghi ngờ và căng thẳng địa chính trị tăng cao, vàng “có vị thế tốt để giữ vững vai trò một trong những tài sản quan trọng nhất trong giai đoạn sắp tới, không chỉ đơn thuần là một ‘hầm trú ẩn’, mà còn là một trụ cột chính trong quá trình tái cân bằng hệ thống toàn cầu”.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Cùng với đó, giá bạc tiếp tục được nâng đỡ bởi sự thiếu hụt nguồn cung ở mức độ lớn, ngay cả khi nhu cầu của các nhà đầu tư cá nhân đã có dấu hiệu suy yếu sau đợt bán tháo dữ dội gần đây. Ông Melek cho rằng sự thiếu hụt nguồn cung bạc có thể khiến lượng bạc tồn trữ giảm xuống mức thấp và giá tiếp tục có những pha biến động mạnh.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,5 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.079,7 tấn vàng. Trước đó, quỹ đã bán ròng hơn 14 tấn vàng trong hơn 1 tuần.

Khi mới mở cửa tại thị trường châu Á sáng nay (10/2), giá vàng và giá bạc đều tiếp tục xu thế tăng.

Lúc hơn 6h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 10 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng hơn 0,2%, giao dịch ở mức hơn 5.070 USD/oz. Giá bạc tăng gần 0,7%, giao dịch ở mức gần 84 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương gần 159,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, Vietcombank báo giá USD ở mức 25.690 đồng (mua vào) và 26.100 đồng (bán ra), giảm 40 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.