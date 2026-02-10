Thứ Ba, 10/02/2026

Trang chủ Địa phương

Hải Phòng: Đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa 3 khu vực khó khăn thành trọng điểm du lịch

Nam Khánh

10/02/2026, 11:16

Phường Nguyễn Trãi và các đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư để trở thành trọng điểm phát triển du lịch…

"Ốc đảo" Việt Hải thuộc đặc khu Cát Hải mặc dù có nhiều tiềm năng vẫn còn khó khăn về hạ tầng giao thông kết nối với trung tâm.
"Ốc đảo" Việt Hải thuộc đặc khu Cát Hải mặc dù có nhiều tiềm năng vẫn còn khó khăn về hạ tầng giao thông kết nối với trung tâm.

Trong định hướng quy hoạch phát triển đến năm 2045, thành phố Hải Phòng dự định thực hiện quy hoạch, định vị phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông thu hút đầu tư phát triển phường Nguyễn Trãi, đặc khu Cát Hải, đặc khu Bạch Long Vĩ còn không ít khó khăn trở thành các vùng trọng điểm phát triển du lịch – một trong ba trụ cột phát triển kinh tế của thành phố cảng.

“VÙNG LÕM” CỦA THÀNH PHỐ CẢNG

Phường Nguyễn Trãi nằm ở phía Tây Hải Phòng được hình thành trên cơ sở hợp nhất các phường Bến Tắm, xã Hoàng Hoa Thám, xã Bắc An Ninh (thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương trước đây). Phường có dân số 15.899 người, trong đó, có 3.515 người dân tộc thiểu số (chiếm 22%). Tại đây có 23 khu dân cư thì có tới 12 khu có 15% người dân tộc thiểu số sinh sống.

Do đặc thù địa hình miền núi, mật độ dân cư thưa thớt, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào chăn nuôi, trồng trọt, việc thu hút đầu tư, tạo sinh kế cho người dân phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Phường Nguyễn Trãi vẫn có tới 1,3% hộ nghèo đa chiều, thu nhập người dân nơi đây bấp bênh, thấp hơn nhiều mặt bằng thu nhập bình quân chung của Hải Phòng.

Tại phía Đông Hải Phòng, hai đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vĩ mặc dù không có hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng tại nhiều khu vực vẫn còn hết sức khó khăn về hạ tầng. Tại thôn 1, thôn 2 Việt Hải (đặc khu Cát Hải) vẫn chưa có đường giao thông kết nối tới trung tâm đặc khu, người dân di chuyển ra bên ngoài chủ yếu đi đò, mùa mưa bão, việc đi lại tương đối khó khăn. Khu vực đảo Cát Bà kết nối với đất liền phải qua phà Cái Viềng - Đồng Bài hoặc cáp treo, vào mùa du lịch, thường xuyên bị ùn tắc, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, tạo ấn tượng không tốt về hình ảnh du lịch của địa phương.

Đặc khu Bạch Long Vĩ là đảo xa bờ nhất nằm trong Vịnh Bắc Bộ, đi lại của người dân trên đảo với đất liền hoàn toàn phụ thuộc vào tàu Hoa Phượng Đỏ. Con tàu đã được Hải Phòng đầu tư từ nhiều năm trước, không đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trên đảo với đất liền. Nhà ở của người dân trên đảo cũng do nhà nước đầu tư từ 20 - 30 năm trước, tạm giao cho các hộ dân sử dụng khi thực hiện di dân ra đảo.

Cả hai đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ cũng được đánh giá là những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. Trong đó, một số thôn xóm gần đê bao vẫn còn tình trạng nước tràn qua đê gây ngập lụt kéo dài khi có mưa bão, triều cường kéo dài, ảnh hưởng cuộc sống và sinh kế của người dân.

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH CÁC DU LỊCH

Theo đánh giá từ UBND TP. Hải Phòng, phường Nguyễn Trãi là địa bàn miền núi, thuộc khu vực khó khăn. Tuy nhiên, địa phương này lại được thiên nhiên ưu đãi có các hồ nước lớn. Hệ thống hồ bến Tắm có các đảo nổi trên hồ nằm giữa địa hình đồi núi nhấp nhô, rừng cây bao bọc, tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, được ví như “hồ Xuân Hương” của Hải Dương (trước đây).

Trên sườn núi Tam Ban thuộc cánh cung Đông Triều có chùa Thanh Mai (một trong ba trung tâm Phật giáo quan trọng của Thiền phái Trúc Lâm) nằm trong quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

UBND TP. Hải Phòng xác định đây là những tài nguyên, tiềm năng, lợi thế quý giá để phát triển du lịch tâm linh, sinh thái. Để đánh thức các tiềm năng, lợi thế, đưa khu vực này thoát nghèo cần đầu tư hạ tầng giao thông để phát triển du lịch sinh thái hồ Bến Tắm và kết nối di tích chùa Thanh Mai vào tuyến du lịch để phát huy giá trị di sản Thanh Mai - Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Hải Phòng dự định sẽ đầu tư loạt các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn phường Nguyễn Trãi như các dự án tuyến đường kết nối từ tỉnh lộ 397B với đường tỉnh 354 (Quảng Ninh), tuyến đường kết nối từ tỉnh lộ 397B (đoạn từ cầu Đồng Châu) với tỉnh Bắc Ninh để phá vỡ thế cô lập, đánh thức vùng di sản, sinh thái, tâm linh để phát triển kinh tế.

Hải Phòng cũng xác định sẽ đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư, thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí hồ Bến Tắm vốn đã được tỉnh Hải Dương (trước đây) phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch từ năm 2021. Bên cạnh đó là thực hiện trùng tu chùa Thanh Mai để hình thành hệ thống du lịch sinh thái – tâm linh, kết nối di sản văn hoá thiêng liêng với cảnh quan non nước thơ mộng.

Tại khu vực phường Nguyễn Trãi, Hải Phòng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, tổ chức các hộ kinh doanh hình thành mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế tập thể. Bên cạnh đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh phát triển, hình thành các mô hình liên kết phát triển kinh tế bền vững đưa khu vực này trở thành trọng điểm phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ khu vực Tây Bắc Hải Phòng.

Đặc khu Cát Hải được xác định sẽ ưu tiên khuyến khích thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời để đảo Cát Bà dần tự chủ năng lượng trên đảo, góp phần phát triển du lịch biển đảo, đưa Cát Bà trở thành khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch sinh thái biển quốc tế. Đặc khu Bạch Long Vĩ cũng được nghiên cứu, đầu tư thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn hệ sinh thái rừng biển, phát triển du lịch biển nghỉ dưỡng cao cấp, đầu tư hạ tầng trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc.

Theo UBND TP. Hải Phòng, các khu vực kinh tế khó khăn nếu được quy hoạch, đầu tư, cải tạo hạ tầng, có chiến lược phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng và lợi thế để tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh sẽ giúp các khu vực này cất cánh, phát triển.

