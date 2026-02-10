Thứ Ba, 10/02/2026

Trang chủ Chứng khoán

Thanh khoản cải thiện, khối ngoại quay lại mua ròng

Kim Phong

10/02/2026, 12:03

Dòng tiền hoạt động mạnh hơn trong nhóm cổ phiếu blue-chips giúp thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay tăng mạnh 47% so với sáng hôm qua và 67,3% tập trung ở rổ VN30. Khối ngoại cũng giải ngân khá tích cực, với 70% mua cổ phiếu blue-chips.

Nhóm Vin lại hỗ trợ điểm số rất nhiều trong phiên sáng nay.
Nhóm Vin lại hỗ trợ điểm số rất nhiều trong phiên sáng nay.

VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,49% (+8,64 điểm) nhưng độ rộng không mấy ấn tượng: 115 mã tăng/169 mã giảm. Ảnh hưởng của các trụ là rất rõ nét: VIC tăng kịch trần, VHM tăng 6%, VPL tăng 2,77%, VRE tăng 3,19%. Chỉ riêng nhóm Vin đã đem về hơn 22,5 điểm, tức là nhiều hơn đáng kể so với tổng điểm tăng của chỉ số.

VIC có phiên đột phá thứ hai trong vòng 4 phiên sau nhịp điều chỉnh hơn 32% trước đó. Thanh khoản ở cổ phiếu lớn nhất thị trường đang ghi nhận 509 tỷ đồng, còn cao hơn cả phiên hôm qua. Các tài khoản ngoại đang mua 41,6% tổng khối lượng, giá trị ròng đạt khoảng 177,1 tỷ đồng. VHM cũng có diễn biến tương tự VIC trong 4 phiên gần nhất dù cường độ có yếu hơn. VHM đã có nhịp điều chỉnh khoảng 39% kể từ đỉnh tháng 1/2026. Thanh khoản của VHM đứng ngay sau VIC với 450,4 tỷ đồng.

VN30-Index cũng đang hưởng lợi khá nhiều từ nhóm Vin, tăng 0,62% so với tham chiếu dù độ rộng chỉ là 11 mã tăng/16 mã giảm. Ngoài 4 mã nhóm này, chỉ có MBB tăng 1,63%, DGC tăng 1,19% là đáng kể. Ngược lại rổ này có 7 cổ phiếu giảm mạnh quá 1%, dẫn đầu là BID giảm 6,52%. Cổ phiếu này đã bước sang phiên điều chỉnh thứ 6 kể từ đỉnh cao, nhưng đến sáng nay mới bẻ gãy hoàn toàn vùng dao động tháng 1. BID xuất hiện áp lực bán rất lớn, đẩy thanh khoản lên 728,3 tỷ đồng, cao thứ hai thị trường và dù mới phiên sáng đã lập kỷ lục 9 phiên gần nhất. Ngoài BID, PLX giảm 4,36%, GVR giảm 4,4%, GAS giảm 2,42%, VJC giảm 1,45%, VCB giảm 1,08%, SAB giảm 1,31%.

Với độ rộng không được tốt, phần còn lại của thị trường cũng đang khá yếu, dù vẫn có một số mã nhận được dòng tiền tốt. HoSE đang ghi nhận 46 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng giao dịch dồn vào chừng 17 cổ phiếu hàng đầu, những mã đạt thanh khoản tối thiểu 10 tỷ đồng. Trừ nhóm Vin, không nhiều cổ phiếu thanh khoản ấn tượng: MBB tăng 1,63% với 976,8 tỷ; VIX tăng 1,2% với 263,8 tỷ; GEX tăng 1,67% với 133,3 tỷ; EIB tăng 3,9% với 116,6 tỷ; KDH tăng 1,88% với 84 tỷ; PAN tăng 2,29% với 48,5 tỷ…

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Ở phía giảm tình hình khá xấu khi có 69 mã giảm quá 1%. Nhóm này chiếm xấp xỉ 29% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tức là tập trung khá cao. Nguyên nhân là nhóm blue-chips có tới 7 mã trong số này, tất cả đều giao dịch khá lớn. Nhóm midcap có BSR giảm 1,42%, PVD giảm 1,76%, VPI giảm 1,54%, DGW giảm 2,87% cũng thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay có diễn biến cải thiện đáng kể khi tăng mua trở lại gần gấp đôi sáng hôm qua, đạt 1.699 tỷ đồng. Giá trị ròng trên HoSE khoảng 272,5 tỷ, chấm dứt chuỗi 20 phiên sáng bán ròng liên tục. Tuy vậy các giao dịch mua ròng rất tập trung vào MBB +453,2 tỷ, VIC +177,1 tỷ, GVR +48,6 tỷ, KDH +35,9 tỷ. Phía bán ròng có BID -150 tỷ, VCB -94,7 tỷ, HPG -77,1 tỷ, ACB -70,8 tỷ, FPT -50,8 tỷ, MSN -50,1 tỷ.

Mặc dù thị trường có tín hiệu phục hồi thanh khoản sáng nay nhưng cũng chưa phải là nhiều. HoSE khớp lệnh đạt 10.292 tỷ đồng, so với trung bình các phiên sáng tuần trước khoảng 15.393 tỷ đồng là kém. Thị trường vẫn đang cho thấy dòng tiền chọn cách mua giá thấp là chính, khiến cơ hội phục hồi giá không rõ ràng. Điểm tốt là chỉ còn khoảng 28% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index còn chốt ở giá thấp nhất hoặc trên giá thấp nhất 1 bước giá nhưng không có dư mua. Nếu dòng tiền bắt đáy tiếp tục hoạt động tốt lên trong buổi chiều thì cơ hội phân hóa sẽ rõ nét hơn.

Việt Nam cần tập trung xử lý 3 vấn đề then chốt để đạt mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia năm 2030

11:27, 10/02/2026

Việt Nam cần tập trung xử lý 3 vấn đề then chốt để đạt mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia năm 2030

Các quỹ ETF rút ròng trước Tết Nguyên đán

10:26, 10/02/2026

Các quỹ ETF rút ròng trước Tết Nguyên đán

VN-Index cần thêm thời gian cân bằng và tái tích lũy trở lại

23:59, 09/02/2026

Việt Nam cần tập trung xử lý 3 vấn đề then chốt để đạt mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia năm 2030

Việt Nam cần tập trung xử lý 3 vấn đề then chốt để đạt mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia năm 2030

Cần có một tinh thần quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ các điểm nghẽn cụ thể mà các tổ chức xếp hạng tín nhiệm xem xét, nếu muốn đạt được mục tiêu nâng hạng tín nhiệm lên mức Đầu tư vào năm 2030...

Các quỹ ETF rút ròng trước Tết Nguyên đán

Các quỹ ETF rút ròng trước Tết Nguyên đán

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 142 tỷ đồng trước thềm Tết nguyên đán...

Big Group Holdings: Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng sau tái cấu trúc

Big Group Holdings: Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng sau tái cấu trúc

Trong bối cảnh thị trường bất động sản và tài chính năm 2025 vẫn chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ, Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (UPCoM: BIG) đã thu hút sự chú ý của giới quan sát khi công bố báo cáo tài chính với những con số tăng trưởng ấn tượng. Kết quả này được xem là thành quả bước đầu của quá trình chuyển đổi mô hình quản trị và tối ưu hóa các trụ cột kinh doanh cốt lõi.

Dow Jones lập kỷ lục trước thềm loạt báo cáo quan trọng, giá dầu tăng sau cảnh báo của Mỹ về Iran

Dow Jones lập kỷ lục trước thềm loạt báo cáo quan trọng, giá dầu tăng sau cảnh báo của Mỹ về Iran

Phiên đầu tuần chứng kiến cổ phiếu công nghệ tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo vào tuần trước...

Tháng 1/2026: Huy động 26.046 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

Tháng 1/2026: Huy động 26.046 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu

HNX đã tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 26.046 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 5,2% kế hoạch phát hành của năm 2026.

