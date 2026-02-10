Thanh khoản cải thiện, khối ngoại quay lại mua ròng

Dòng tiền hoạt động mạnh hơn trong nhóm cổ phiếu blue-chips giúp thanh khoản khớp lệnh HoSE sáng nay tăng mạnh 47% so với sáng hôm qua và 67,3% tập trung ở rổ VN30. Khối ngoại cũng giải ngân khá tích cực, với 70% mua cổ phiếu blue-chips.

VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,49% (+8,64 điểm) nhưng độ rộng không mấy ấn tượng: 115 mã tăng/169 mã giảm. Ảnh hưởng của các trụ là rất rõ nét: VIC tăng kịch trần, VHM tăng 6%, VPL tăng 2,77%, VRE tăng 3,19%. Chỉ riêng nhóm Vin đã đem về hơn 22,5 điểm, tức là nhiều hơn đáng kể so với tổng điểm tăng của chỉ số.

VIC có phiên đột phá thứ hai trong vòng 4 phiên sau nhịp điều chỉnh hơn 32% trước đó. Thanh khoản ở cổ phiếu lớn nhất thị trường đang ghi nhận 509 tỷ đồng, còn cao hơn cả phiên hôm qua. Các tài khoản ngoại đang mua 41,6% tổng khối lượng, giá trị ròng đạt khoảng 177,1 tỷ đồng. VHM cũng có diễn biến tương tự VIC trong 4 phiên gần nhất dù cường độ có yếu hơn. VHM đã có nhịp điều chỉnh khoảng 39% kể từ đỉnh tháng 1/2026. Thanh khoản của VHM đứng ngay sau VIC với 450,4 tỷ đồng.

VN30-Index cũng đang hưởng lợi khá nhiều từ nhóm Vin, tăng 0,62% so với tham chiếu dù độ rộng chỉ là 11 mã tăng/16 mã giảm. Ngoài 4 mã nhóm này, chỉ có MBB tăng 1,63%, DGC tăng 1,19% là đáng kể. Ngược lại rổ này có 7 cổ phiếu giảm mạnh quá 1%, dẫn đầu là BID giảm 6,52%. Cổ phiếu này đã bước sang phiên điều chỉnh thứ 6 kể từ đỉnh cao, nhưng đến sáng nay mới bẻ gãy hoàn toàn vùng dao động tháng 1. BID xuất hiện áp lực bán rất lớn, đẩy thanh khoản lên 728,3 tỷ đồng, cao thứ hai thị trường và dù mới phiên sáng đã lập kỷ lục 9 phiên gần nhất. Ngoài BID, PLX giảm 4,36%, GVR giảm 4,4%, GAS giảm 2,42%, VJC giảm 1,45%, VCB giảm 1,08%, SAB giảm 1,31%.

Với độ rộng không được tốt, phần còn lại của thị trường cũng đang khá yếu, dù vẫn có một số mã nhận được dòng tiền tốt. HoSE đang ghi nhận 46 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng giao dịch dồn vào chừng 17 cổ phiếu hàng đầu, những mã đạt thanh khoản tối thiểu 10 tỷ đồng. Trừ nhóm Vin, không nhiều cổ phiếu thanh khoản ấn tượng: MBB tăng 1,63% với 976,8 tỷ; VIX tăng 1,2% với 263,8 tỷ; GEX tăng 1,67% với 133,3 tỷ; EIB tăng 3,9% với 116,6 tỷ; KDH tăng 1,88% với 84 tỷ; PAN tăng 2,29% với 48,5 tỷ…

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Ở phía giảm tình hình khá xấu khi có 69 mã giảm quá 1%. Nhóm này chiếm xấp xỉ 29% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tức là tập trung khá cao. Nguyên nhân là nhóm blue-chips có tới 7 mã trong số này, tất cả đều giao dịch khá lớn. Nhóm midcap có BSR giảm 1,42%, PVD giảm 1,76%, VPI giảm 1,54%, DGW giảm 2,87% cũng thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay có diễn biến cải thiện đáng kể khi tăng mua trở lại gần gấp đôi sáng hôm qua, đạt 1.699 tỷ đồng. Giá trị ròng trên HoSE khoảng 272,5 tỷ, chấm dứt chuỗi 20 phiên sáng bán ròng liên tục. Tuy vậy các giao dịch mua ròng rất tập trung vào MBB +453,2 tỷ, VIC +177,1 tỷ, GVR +48,6 tỷ, KDH +35,9 tỷ. Phía bán ròng có BID -150 tỷ, VCB -94,7 tỷ, HPG -77,1 tỷ, ACB -70,8 tỷ, FPT -50,8 tỷ, MSN -50,1 tỷ.

Mặc dù thị trường có tín hiệu phục hồi thanh khoản sáng nay nhưng cũng chưa phải là nhiều. HoSE khớp lệnh đạt 10.292 tỷ đồng, so với trung bình các phiên sáng tuần trước khoảng 15.393 tỷ đồng là kém. Thị trường vẫn đang cho thấy dòng tiền chọn cách mua giá thấp là chính, khiến cơ hội phục hồi giá không rõ ràng. Điểm tốt là chỉ còn khoảng 28% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index còn chốt ở giá thấp nhất hoặc trên giá thấp nhất 1 bước giá nhưng không có dư mua. Nếu dòng tiền bắt đáy tiếp tục hoạt động tốt lên trong buổi chiều thì cơ hội phân hóa sẽ rõ nét hơn.