Chủ tịch ABBank chỉ rõ yếu tố phát triển bền chắc hơn ưu đãi lãi suất

Trong tầm nhìn tăng trưởng bền vững, Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền chỉ rõ điểm cốt tử: Sự tin tưởng của khách hàng khi họ được lắng nghe, được thấu hiểu và trao giải pháp phù hợp nhất sẽ bền chặt hơn bất kỳ chương trình ưu đãi lãi suất nào.

KHI CHỦ TỊCH NGÂN HÀNG KHÔNG NÓI VỀ NHỮNG CON SỐ

Thoạt nhìn, con số 3.522 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của năm 2025, gấp đôi kế hoạch, ROE đạt 18%, CIR giảm còn 35,09%, tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 1% là những thành tích đủ để tân Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền nói về sự trở lại thành công trên vị trí ghế nóng tại ABBank. Hơn thế, những thông tin này cũng sẽ hậu thuẫn rất lớn cho việc chào bán hơn 310 triệu cổ phiếu ABB ra công chúng để tăng vốn điều lệ mà UBCKNN đã chấp thuận vào ngày cuối cùng của năm 2025.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Ngân hàng dự kiến đạt 13,455 nghìn tỷ đồng, giúp ABBank củng cố nền tảng tài chính, cải thiện các chỉ số an toàn vốn, đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ, đồng thời tạo dư địa cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu tín dụng được dự báo tăng cao trở lại từ năm 2026. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình củng cố năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ABBank.

Nhưng ông Tiền lại chọn kể câu chuyện khác. “Chúng tôi đang có một đội ngũ làm việc với niềm đam mê, khát vọng thực sự. Đây là niềm vui lớn nhất của chúng tôi”, ông Tiền tâm sự.

Cũng phải nhắc lại, cách đây đúng 1 năm, ông Tiền đã từng chọn cách “lui về”, khi nộp đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ABBank. Trước đó, năm 2018, ông cũng đã không chọn ABBank khi rời vị trí Chủ tịch HĐQT để giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Geleximco, do Luật các tổ chức tín dụng không cho phép Chủ tịch HĐQT ngân hàng tham gia HĐQT và giữ cương vị tổng giám đốc các công ty khác.

Nhưng mọi việc đã không tiến triển theo dự định đó. Tháng 11/2025, ông trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT ABBank, bắt tay thực hiện rất nhiều thay đổi mà ông đã thẳng thắn đặt ra vào Đại hội đồng cổ đông vào tháng 4/2025, đó là thay đổi bộ máy cồng kềnh, đông nhưng không mạnh, xác lập một cách làm mới - tinh gọn, hiệu quả, đặt con người vào đúng vị trí giá trị.

Quyết định này chắc chắn không dễ dàng, nhất là một tổ chức tài chính có mạng lưới rộng và truyền thống vận hành nhiều tầng nấc. Hơn thế, những xáo trộn về quản trị thường tạo nên áp lực tâm lý cho người lao động. Thừa nhận điều này, nhưng ông Tiền lại có tư duy rất rõ ràng, tái cấu trúc không đơn thuần là bài toán chi phí – hiệu quả mà còn là quá trình khơi dậy nội lực. Theo ông, người lao động tại ABBank không thiếu kinh nghiệm hay kỹ năng. Điều họ cần là được đặt vào đúng vị trí, được tin tưởng và được nhìn nhận như những chủ thể tạo ra giá trị.

“Người ta chỉ thực sự làm hết mình khi họ thấy công việc của mình có ý nghĩa. Ai cũng mong được ghi nhận, được phát triển. Đặc biệt là những người trẻ – họ rất thông minh, rất nhanh nhạy, và luôn khát khao một cuộc sống có ý nghĩa”, ông Tiền phân tích.

Nhưng để điều đó trở thành hiện thực, theo ông, người lãnh đạo phải thực sự thấu hiểu nhân viên của mình, không chỉ trên báo cáo nhân sự, mà trong đời sống hàng ngày.

Ví dụ như mức lương đó có đủ để họ trang trải cuộc sống hay không; họ có đang phải thuê nhà, trả lãi vay mua nhà; họ có bao nhiêu con đang đi học, phải lo toan...

“Nếu để nhân viên lúc nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền, lo đủ thứ áp lực ngoài công việc, thì không thể đòi hỏi họ toàn tâm toàn ý vì khách hàng được. Đây là điều tôi đã nói rất rõ với ban điều hành”, ông Tiền thẳng thắn.

CHIẾN LƯỢC KIẾN TẠO HẠNH PHÚC…

Câu chuyện tưởng như “phi tài chính” của ông Tiền hóa ra lại rất liên quan khi gắn với chiến lược phát triển mới của ABBank. “Chúng tôi sẽ trở thành một Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc, với thấu cảm là một giá trị cốt lõi”, ông Tiền khẳng định.

Mọi người đều biết, ông Tiền gắn bó và tâm huyết với ABBank từ ngày đầu, ở vai người xây nền móng. Chính ông cũng đã từng chia sẻ, ABBank là một phần máu thịt, nên dù có giai đoạn không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, nhưng ông luôn có mặt trong hội đồng chiến lược, đồng hành với hành trình vươn lên của Ngân hàng.

Ngay triết lý tăng trưởng thận trọng ngay từ những ngày đầu - như ông mô tả là chạy lên phía trước, nhưng phải luôn ngoái lại, đảm bảo an toàn trước mọi rung lắc, dù có thể đi chậm, chứa đựng những thấu hiểu, thăng trầm của sự nghiệp kinh doanh hơn 33 năm qua của cá nhân ông và cả cộng đồng kinh doanh Việt Nam.

Lần này, quyết định trở lại ghế nóng của ABBank cũng đậm chất doanh nhân Vũ Văn Tiền. Cơ hội kinh doanh đang mở ra rất rộng rãi với doanh nghiệp Việt Nam, khi nền kinh tế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với mục tiêu đầy tham vọng là tăng trưởng 2 con số ngay trong năm 2026 trong nhiều năm tới.

“ABBANK không thể đứng ngoài xu hướng phát triển mới. Ngân hàng phải tái định vị để đồng hành cùng doanh nghiệp, nền kinh tế”, ông Tiền nói.

Trong nhiều diễn đàn đối thoại với Chính phủ, ông Tiền luôn là người đăng đàn đề xuất những kiến nghị thẳng thắn về vai trò của thể chế và chính sách, về những điểm cần tháo gỡ. Với giới kinh doanh, tiền bạc có thể kiếm được, có thể vay được, nhưng nếu cơ chế, chính sách không được tháo gỡ kịp thời, không có được sự thúc đẩy phù hợp, thì không những doanh nghiệp không dám dấn thân, không dám chịu trách nhiệm mà mọi cánh cửa phát triển của nền kinh tế sẽ đóng lại.

Giờ thì cơ chế đã rộng mở, kéo ABBank ra khỏi vai trò thuần túy cung cấp vốn, đặt ngân hàng vào vị thế là một phần của hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua những nút thắt trong hành trình phát triển. Cũng có nghĩa, yêu cầu thay đổi không chỉ là cấu trúc mà còn cả triết lý phát triển của ABBank.

Có thể hình dung, nếu trước đây, khách hàng mang đến một bài toán tài chính, ABBank sẽ đưa ra lời giải (giải pháp) và kết quả là khách hàng hài lòng (nụ cười).

“Đó là sự hài lòng sau một giao dịch cụ thể. Còn bây giờ, chúng tôi không chờ đợi nữa. Nghĩa là chúng tôi hiểu trước nhu cầu của khách hàng, cả nỗi lo, khó khăn, khát vọng của khách hàng. Chúng tôi sẽ cùng quy hoạch tương lai, cùng dấn thân và cùng bảo vệ gia đình khách hàng. Chúng tôi dùng sự am tường và linh hoạt của mình để tạo ra những giá trị mới, mang lại hạnh phúc lâu dài, chứ không chỉ đơn thuần là đưa ra những giải pháp có sẵn trên kệ”, ông Tiền phân tích chi tiết.

Tất nhiên, cũng có quan điểm rằng, chọn thấu cảm với khách hàng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến lược an toàn mà lâu nay ABBank kiên trì theo đuổi. Vì ngân hàng có thể phải chấp nhận rủi ro cao hơn hoặc biên lợi nhuận mỏng hơn khi phải tính đến phương án giảm lãi, giãn nợ khi khách gặp khó.

Ông Tiền bác bỏ cách hiểu này:“Hoàn toàn không có chuyện chấp nhận rủi ro cao hơn một cách vô nguyên tắc. Thấu cảm giúp ngân hàng hiểu rõ hơn rủi ro thực chất, từ đó quản trị tốt hơn và tạo ra tài sản bền vững”.

… VÀ TRIẾT LÝ KINH DOANH HÀNH ĐỘNG

Với doanh nhân Vũ Văn Tiền, mọi chiến lược kinh doanh đều không bao giờ được là triết lý suông, phải luôn ở thế hành động được. Mục tiêu xây dựng văn hóa “ngân hàng tử tế - ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” mà ông đang rốt ráo cũng vậy, không phải khẩu hiệu, mà là một hệ thống vận hành.

“Bây giờ ngân hàng nào cũng có công nghệ tốt, sản phẩm tương đương nhau. Vậy khách hàng sẽ ở lại với ai? Họ sẽ ở lại với người mà họ tin tưởng, người lắng nghe, trao giải pháp thích hợp nhất cho họ. Khi một khách hàng gặp khó khăn, nhân viên ABBank biết "Thấu cảm" để cùng tìm giải pháp; khi một doanh nghiệp cần vốn, chúng tôi "Linh hoạt" để hỗ trợ kịp thời. Sự tử tế đó tạo nên sợi dây gắn kết vô hình nhưng bền chặt hơn bất kỳ bảng lãi suất ưu đãi nào”, ông Tiền chia sẻ.

Đó là lý do vì sao trong tầm nhìn mới, ABBank đặt giá trị "thấu cảm" nằm ngay giữa sự "Am tường" và "Linh hoạt". Am tường để làm đúng, Linh hoạt để làm nhanh, nhưng Thấu cảm mới là để tạo giá trị cho xã hội, cộng đồng. Nhưng đó là sự thấu cảm có kỷ luật, được vận hành trong khuôn khổ chính trực và minh bạch.

Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, ông Tiền nhìn rõ ranh giới của triết lý này. Sự thấu cảm – khi được dẫn dắt bởi kỷ luật và năng lực chuyên môn không phải là một lựa chọn mang tính đạo đức, mà là một chiến lược kinh doanh nghiêm túc. Chỉ khi đó, Ngân hàng mới kiến tạo được hạnh phúc và cũng chỉ khi đó, ABBank thực sự bước sang chiến lược mới với tư duy, tầm vóc mới.