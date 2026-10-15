Một công ty chứng khoán bị nhắc nhở vì vi phạm nghĩa vụ tạo lập thị trường chứng quyền

Cụ thể: qua theo dõi giao dịch của tổ chức tạo lập thị trường đối với chứng quyền có đảm bảo CHPG2605, CHPG2633, CVRE2608, CFPT2629 và CVIB2610, HOSE nhận thấy:
Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS tại ngày 02/10/2026, 05/10/2026 và ngày 07/10/2026 đã không thực hiện đặt lệnh yết giá tạo lập thị trường trong vòng 05 phút khi thị trường xảy ra sự kiện “Tỷ lệ chênh lệch giá trên thị trường vượt quá 5%” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐTV ngày 19/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
Qua đó, HOSE nhắc nhở Công ty cổ phần Chứng khoán LPS phải tuân thủ các quy định về hoạt động tạo lập thị trường tại Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐTV ngày 19/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, LPS ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 398,03% so với cùng kỳ đạt 2.717 tỷ đồng; chi phí hoạt động tăng 1.398,20% lên 1.307 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng hơn 411% lên gần 602 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng 132,43% và 133,05% lên 718 tỷ và gần 574,76 tỷ đồng.
Theo LPS, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 574,67 tỷ đồng, tăng 328,08 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2025, tương ứng tăng 133,05% so với cùng kỳ năm trước là do các mảng doanh thu cốt lõi tiếp tục giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho doanh thu.
Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt khoảng 2.717 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động đại lý phát hành chứng khoán ghi nhận doanh thu lần lượt là 652 tỷ đồng và 150 tỷ đồng, tương ưng tăng 407% và 100% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đối với lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL), trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1.556 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với 6 tháng đầu năm 2025. Nhờ chiến lược hoạt động linh hoạt, Công ty ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 718,26 tỷ đồng, tăng 132,43% so với cùng kỳ năm trước.
Được biết, 1.408.668.000 cổ phiếu LPS chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 18/8/2026 với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên chốt phiên ngày 14/10, thị giá LPX giảm thêm 2,25% còn 17.350 đồng/cổ phiếu - tương đương mức giảm khoảng 42%. Với mức giá này, vốn hóa LPS còn khoảng 24.440 tỷ đồng.
Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% mới nhất, Eximbank có thêm một nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần Container Việt Nam - (mã VSC-HOSE) với việc trực tiếp nắm giữ 18,7 triệu cổ phiếu EIB.
Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.
Ông Tuyên đã giảm sở hữu tại TNH về 0% và rời ghế cổ đông lớn tại TNH. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, chiếm 0,044% vốn điều lệ tại TNH.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...