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Một công ty chứng khoán bị nhắc nhở vì vi phạm nghĩa vụ tạo lập thị trường chứng quyền

H Hà An

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở tổ chức tạo lập thị trường giao dịch chứng quyền có đảm bảo đối với một Công ty Chứng khoán.

Sơ đồ giá cổ phiếu LPS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu LPS trên TradingView.

Cụ thể: qua theo dõi giao dịch của tổ chức tạo lập thị trường đối với chứng quyền có đảm bảo CHPG2605, CHPG2633, CVRE2608, CFPT2629 và CVIB2610, HOSE nhận thấy:

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS tại ngày 02/10/2026, 05/10/2026 và ngày 07/10/2026 đã không thực hiện đặt lệnh yết giá tạo lập thị trường trong vòng 05 phút khi thị trường xảy ra sự kiện “Tỷ lệ chênh lệch giá trên thị trường vượt quá 5%” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐTV ngày 19/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Qua đó, HOSE nhắc nhở Công ty cổ phần Chứng khoán LPS phải tuân thủ các quy định về hoạt động tạo lập thị trường tại Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐTV ngày 19/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, LPS ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 398,03% so với cùng kỳ đạt 2.717 tỷ đồng; chi phí hoạt động tăng 1.398,20% lên 1.307 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng hơn 411% lên gần 602 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng 132,43% và 133,05% lên 718 tỷ và gần 574,76 tỷ đồng.

Theo LPS, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 574,67 tỷ đồng, tăng 328,08 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2025, tương ứng tăng 133,05% so với cùng kỳ năm trước là do các mảng doanh thu cốt lõi tiếp tục giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho doanh thu.

Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt khoảng 2.717 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động đại lý phát hành chứng khoán ghi nhận doanh thu lần lượt là 652 tỷ đồng và 150 tỷ đồng, tương ưng tăng 407% và 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL), trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1.556 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với 6 tháng đầu năm 2025. Nhờ chiến lược hoạt động linh hoạt, Công ty ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 718,26 tỷ đồng, tăng 132,43% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, 1.408.668.000 cổ phiếu LPS chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 18/8/2026 với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên chốt phiên ngày 14/10, thị giá LPX giảm thêm 2,25% còn 17.350 đồng/cổ phiếu - tương đương mức giảm khoảng 42%. Với mức giá này, vốn hóa LPS còn khoảng 24.440 tỷ đồng.

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