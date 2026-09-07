LPS giảm giá liên tục sau khi niêm yết

Sau 12 phiên giao dịch kể từ ngay niêm yết, thị giá LPS của chứng khoán LPBS giảm 23% từ mức 30.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 23.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến thị giá LPS.

Tính đến phiên giao dịch sáng nay 7/9, sau 12 phiên giao dịch kể từ ngay niêm yết, thị giá LPS của chứng khoán LPBS giảm 23% từ mức 30.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 23.000 đồng/cổ phiếu. Việc thị giá LPS rớt mạnh khiến tài sản của các cổ đông lớn bốc hơi hàng nghìn tỷ.

LPS đang công bố 5 danh sách cổ đông lớn gồm: Ông Nguyễn Xuân Thái sở hữu 190 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 190 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Minh Anh 123,6 triệu cổ phiếu; ông Ngô Quyết Tiến 122,6 triệu cổ phiếu và bà Phạm Thu Hằng 117,2 triệu cổ phiếu.

Trong đó, ông Nguyên Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là hai cổ đông lớn nhất của LPS, là con của Phó chủ tịch Sacombank Nguyễn Đức Thụy. Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sinh năm 2001, từng du học tại Mỹ, hiện là trợ lý Tổng giám đốc Sacombank và giữ chức Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình. Nữ doanh nhân này từng là Tổng giám đốc Thaispace - công ty trong lĩnh vực vận tải hàng không được thành lập cuối 2021.

Còn ông Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, là cử nhân kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ). Hiện ông là trợ lý HĐQT Sacombank, Thành viên HĐQT LPBankS và giữ chức Phó chủ tịch Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX).

Với việc mỗi người sở hữu hơn 190 triệu cổ phiếu LPS, giá trị số cổ phiếu của hai cổ đông lớn nhất gồm bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và ông Nguyễn Xuân Thái đều ở mức hơn 4.370 tỷ đồng. Như vậy, tài sản của mỗi người đã giảm 1.330 tỷ đồng. Tính tổng cộng, khối tài sản của bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và ông Nguyễn Xuân Thái tại LPS đã giảm tổng cộng 2.660 tỷ đồng do thị giá LPS mất 23% sau ngày niêm yết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Minh Anh, bà Phạm Thu Hằng và ông Ngô Quyết Tiến mỗi người mất gần 900 tỷ.

Năm 2026, LPBS đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 125% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.700 tỷ đồng, tăng trưởng 160%. Mục tiêu tham vọng so với kế hoạch tăng trưởng bình quân các doanh nghiệp trong ngành chứng khoán ~36%, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tăng trưởng đầu ngành của LPBS.

Kết quả thực tế lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của LPBS đạt 2.717 tỷ đồng, tăng gần 400% so với nửa đầu năm 2025. Lợi nhuận trước thuế ở mức 537 tỷ đồng, gấp đôi năm ngoái. Như vậy, LPBS mới hoàn thành được 31,5% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh và vị thế trong ngành tại buổi công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) diễn ra hồi tháng 5, ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch HĐQT LPBS nhấn mạnh: Việc đưa ra kế hoạch kinh doanh như mục tiêu năm 2026 tức là doanh nghiệp buộc phải hoàn thành bằng mọi giá.

Ban lãnh đạo thừa nhận không thể cam kết tuyệt đối cho các năm 2027 hay 2028, bởi thị trường luôn tồn tại biến động khách quan. Tuy nhiên, những con số được công bố đều đã được tính toán kỹ lưỡng, đi kèm định hướng và giải pháp triển khai cụ thể, không nhằm mục đích “làm đẹp” hay phục vụ hoạt động giao dịch cổ phiếu.

Về định giá cổ phiếu, đại diện doanh nghiệp cho biết không ai có thể đảm bảo chắc chắn tương lai. Tuy nhiên, giả định cuối năm nay vốn chủ sở hữu LPBS đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, giá trị sổ sách (book value) vào khoảng 13.300–13.500 đồng/cổ phiếu, trong khi mức P/B trung bình ngành dao động 2,2–3,1 lần, thì ngay cả khi lấy mức trung vị, định giá cổ phiếu cũng vượt vùng giá 30.000 đồng. Nếu sử dụng mức thấp nhất của ngành, định giá vẫn quanh 28.000–29.000 đồng/cổ phiếu.

"Biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn không phản ánh đầy đủ chất lượng doanh nghiệp. Ngay cả những cổ phiếu tốt cũng có thể chịu tác động mạnh bởi các sự kiện bất khả kháng như Covid-19 hay những cú sốc “Black Swan”. Đây là các biến số không ai có thể dự báo chính xác về thời điểm hay mức độ ảnh hưởng. Doanh nghiệp chỉ có thể kiểm soát những yếu tố nội tại thuộc phạm vi vận hành của mình, còn các biến động ngoại vi gần như không thể lường trước", Chủ tịch LPBS nhấn mạnh.