Việt Nam - Nhật Bản tăng cường ứng dụng công nghệ phòng, chống thiên tai ven biển
CChu Khôi
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Xói lở bờ biển đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với nhiều địa phương ven biển của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ tiên tiến được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai...
Ngày 24/9/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông
nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và
Du lịch Nhật Bản tổ chức Hội thảo Đối thoại hợp tác quản lý thiên tai Việt Nam
- Nhật Bản lần thứ 14 với chủ đề “Công nghệ ứng phó với thiên tai liên quan đến
nước và ven biển - Các giải pháp chống xói lở bờ biển”.
Hội thảo do ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục
Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và ông Taizo Ida, Thư ký Thứ trưởng
Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, đồng chủ trì, với sự tham
dự của khoảng 100 đại biểu đến từ các cơ quan chuyên môn, địa phương ven biển
và doanh nghiệp của hai nước.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết
cơ chế đối thoại giữa hai Bộ đã được duy trì liên tục trong 14 năm qua, trở
thành diễn đàn quan trọng để hai bên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức,
công nghệ và thảo luận các vấn đề thực tiễn trong quản lý rủi ro thiên tai.
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi
vào chiều sâu, từ trao đổi chính sách, kinh nghiệm quản lý đến triển khai các
dự án kỹ thuật và ứng dụng công nghệ. Một minh chứng rõ nét là đập SABO đầu
tiên do Nhật Bản tài trợ xây dựng tại tỉnh Sơn La đã phát huy hiệu quả trong
việc ngăn dòng lũ bùn đá trong đợt mưa lũ tháng 7/2026, góp phần giảm thiểu
thiệt hại cho người dân và cơ sở hạ tầng.
Ông Nguyễn Trường SơnPhó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai
Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài với nhiều khu vực
thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi vùng ven bờ. Trong đó, xói
lở bờ biển đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với công tác bảo vệ dân cư, cơ
sở hạ tầng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.
Theo lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên
tai, xói lở bờ biển là vấn đề phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên
và con người. Vì vậy, việc đánh giá đúng nguyên nhân và lựa chọn giải pháp phù
hợp cho từng khu vực là yêu cầu quan trọng. Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm của
Nhật Bản trong quản lý vùng ven biển và ứng dụng công nghệ giảm nhẹ rủi ro
thiên tai được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều bài học hữu ích cho Việt Nam.
Về phía Nhật Bản, ông Taizo Ida khẳng định luôn coi trọng quan hệ
hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quản lý thiên tai. Nhật Bản sẵn sàng
tiếp tục hỗ trợ, phối hợp nghiên cứu và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp khoa
học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt là các giải pháp bảo vệ
bờ biển phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.
Tại hội thảo, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng,
chống thiên tai đã trình bày tổng quan về tình trạng xói lở bờ biển tại Việt
Nam, các nguyên nhân và giải pháp đang được triển khai. Các chuyên gia Nhật Bản
giới thiệu kinh nghiệm bảo vệ bờ biển, phòng chống xói lở cũng như một số công
nghệ ứng phó với thiên tai liên quan đến nước và vùng ven biển đang được áp
dụng tại Nhật Bản.
Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn trong thực
tiễn quản lý tại địa phương, đồng thời đề xuất nhiều hướng hợp tác trong thời
gian tới như chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường nghiên
cứu khoa học và huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai.
Tính đến năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ
tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã duy trì hợp tác trong lĩnh vực quản lý
thiên tai suốt 14 năm. Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo
chuyên đề, thường xuyên trao đổi đoàn công tác và triển khai nhiều dự án hợp
tác kỹ thuật quan trọng.
Những kết quả đạt được đang góp phần nâng cao năng lực
phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đồng thời tạo nền tảng để hai
nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ phục vụ phát
triển bền vững vùng ven biển.
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