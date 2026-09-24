Việt Nam - Nhật Bản tăng cường ứng dụng công nghệ phòng, chống thiên tai ven biển

Xói lở bờ biển đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với nhiều địa phương ven biển của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ tiên tiến được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai...

Hai đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Ngày 24/9/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản tổ chức Hội thảo Đối thoại hợp tác quản lý thiên tai Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 14 với chủ đề “Công nghệ ứng phó với thiên tai liên quan đến nước và ven biển - Các giải pháp chống xói lở bờ biển”.

Hội thảo do ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và ông Taizo Ida, Thư ký Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, đồng chủ trì, với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu đến từ các cơ quan chuyên môn, địa phương ven biển và doanh nghiệp của hai nước.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết cơ chế đối thoại giữa hai Bộ đã được duy trì liên tục trong 14 năm qua, trở thành diễn đàn quan trọng để hai bên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức, công nghệ và thảo luận các vấn đề thực tiễn trong quản lý rủi ro thiên tai.

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, từ trao đổi chính sách, kinh nghiệm quản lý đến triển khai các dự án kỹ thuật và ứng dụng công nghệ. Một minh chứng rõ nét là đập SABO đầu tiên do Nhật Bản tài trợ xây dựng tại tỉnh Sơn La đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn dòng lũ bùn đá trong đợt mưa lũ tháng 7/2026, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân và cơ sở hạ tầng.

Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài với nhiều khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi vùng ven bờ. Trong đó, xói lở bờ biển đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với công tác bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, xói lở bờ biển là vấn đề phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên và con người. Vì vậy, việc đánh giá đúng nguyên nhân và lựa chọn giải pháp phù hợp cho từng khu vực là yêu cầu quan trọng. Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm của Nhật Bản trong quản lý vùng ven biển và ứng dụng công nghệ giảm nhẹ rủi ro thiên tai được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều bài học hữu ích cho Việt Nam.

Về phía Nhật Bản, ông Taizo Ida khẳng định luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quản lý thiên tai. Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ, phối hợp nghiên cứu và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt là các giải pháp bảo vệ bờ biển phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Tại hội thảo, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã trình bày tổng quan về tình trạng xói lở bờ biển tại Việt Nam, các nguyên nhân và giải pháp đang được triển khai. Các chuyên gia Nhật Bản giới thiệu kinh nghiệm bảo vệ bờ biển, phòng chống xói lở cũng như một số công nghệ ứng phó với thiên tai liên quan đến nước và vùng ven biển đang được áp dụng tại Nhật Bản.

Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn trong thực tiễn quản lý tại địa phương, đồng thời đề xuất nhiều hướng hợp tác trong thời gian tới như chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường nghiên cứu khoa học và huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai.