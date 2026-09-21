Thanh Hóa ra quân khẩn trương làm sạch môi trường sau mưa lũ lớn

Sáng ngày 21/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân phát động phong trào khơi thông cống rãnh, kênh mương, hệ thống thoát nước; bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ Nhân dân thu hoạch nông sản trong mùa mưa bão. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành nhiều phần việc trọng tâm trước ngày 30/9 và 10/10.
Trước đó, từ ngày 13 đến 17/9, Thanh Hóa xảy ra mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 300-400 mm, có nơi cao hơn. Lũ trên sông Bưởi, sông Yên vượt báo động 3; sông Mã, sông Lèn, sông Cầu Chày vượt mức báo động.
Mưa lũ khiến hơn 8.000 hộ dân bị ngập, hàng nghìn hộ bị chia cắt tạm thời; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra ngập, sạt lở. Hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, nhiều trường học phải cho học sinh tạm nghỉ.
Sau mưa lũ, tỉnh xác định ba nguy cơ cần xử lý ngay gồm ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; tái ngập do bùn đất, rác thải bồi lấp hệ thống thoát nước; và nguy cơ thiệt hại nông sản do nhiều diện tích lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch nhưng người dân thiếu nhân lực.
Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu các địa phương không tổ chức lễ phát động riêng mà triển khai ngay những phần việc cụ thể, tránh hình thức. Kết quả được đánh giá bằng số tuyến cống được khơi thông, điểm ngập được xử lý, lượng rác được thu gom, diện tích nông sản được thu hoạch và số học sinh trở lại trường.
Theo kế hoạch, từ ngày 21/9, các lực lượng đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Trước ngày 25/9, các xã, phường phải hoàn thành danh sách công việc và phân công người phụ trách.
Trước ngày 30/9, toàn bộ trường học, trạm y tế, chợ, nơi sơ tán dân bị ảnh hưởng phải được vệ sinh, khử khuẩn; học sinh trở lại trường và các khu dân cư từng bị ngập phải hoàn thành khơi thông cống rãnh.
Riêng đô thị Thanh Hóa phải hoàn thành xử lý toàn bộ 24 điểm ngập thường xuyên trước ngày 30/9. Các lực lượng chức năng được giao nạo vét, khơi thông cống, rãnh, hố ga, cửa thu, cửa xả; đồng thời rà soát các dự án khu dân cư, khu đô thị có liên quan đến tình trạng ngập để hoàn thiện hệ thống thoát nước, đấu nối và hoàn trả kênh mương theo quy hoạch.
Trong sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 10/10 hoàn thành thu hoạch diện tích lúa mùa, cây trồng đã đến kỳ và nạo vét các trục tiêu chính. Các hộ neo đơn, thiếu lao động sẽ được hỗ trợ thu hoạch. Doanh nghiệp, hợp tác xã được đề nghị hỗ trợ máy gặt, phương tiện vận chuyển, kho bãi, nơi phơi sấy và kết nối tiêu thụ nông sản.
Ngành y tế có trách nhiệm bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư; hướng dẫn người dân vệ sinh, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt và giám sát dịch bệnh sau lũ. Ngành giáo dục rà soát các trường bị ảnh hưởng, khẩn trương khôi phục phòng học, điện, nước, nhà vệ sinh, bếp ăn và chỉ tổ chức dạy học trở lại khi bảo đảm an toàn.
Các lực lượng công an, quân đội, đoàn thể và đơn vị dịch vụ công ích được huy động hỗ trợ người dân dọn bùn đất, vệ sinh khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, khắc phục giao thông và thu hoạch nông sản.
Với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó”, Thanh Hóa xác định ưu tiên các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, chợ và nơi sơ tán dân. Người dân được khuyến cáo chủ động dọn vệ sinh nhà ở, khơi thông rãnh thoát nước, khử khuẩn nguồn nước, không vứt rác hoặc xác động vật xuống sông, suối, kênh mương và không đi vào khu vực còn nguy cơ sạt lở, nước chảy xiết.
UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ bảo đảm kinh phí cho công tác tiêu úng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục trường học, cơ sở y tế và hạ tầng thiết yếu. Lãnh đạo tỉnh và các tổ công tác sẽ kiểm tra trực tiếp kết quả tại địa bàn, trong đó lấy điều kiện sống thực tế của người dân làm thước đo hiệu quả khắc phục hậu quả mưa lũ.
Với gần 1 triệu ha đất có rừng, hệ sinh thái đa dạng cùng hơn 1 triệu người dân sinh sống, Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An đang được định hướng chuyển từ trọng tâm bảo tồn sang phát huy giá trị tài nguyên, hình thành các mô hình kinh tế xanh và nâng cao sinh kế cộng đồng trong giai đoạn 2027–2037...
Các dự báo khí hậu cho thấy trong giai đoạn tháng 10–12/2026, El Nino chắc chắn tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và có khả năng đạt cực đại...
Đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra công tác thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Giấy phép môi trường tại Tây Ninh và Cần Thơ...
Từ nhiệt độ âm 40 độ C, bão cát, rung động cơ học đến cháy và va đập, các nguyên mẫu pin được đưa vào những điều kiện khắc nghiệt nhất tại trung tâm thử nghiệm pin lớn nhất châu Âu nhằm kiểm tra khả năng chịu đựng và mức độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng…
Tổ máy số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Trường Giang Hoa Năng, tổ máy sử dụng công nghệ Hualong One đầu tiên tại Hải Nam, Trung Quốc, đã chính thức vận hành thương mại, bổ sung nguồn điện ổn định, ít phát thải cho hệ thống năng lượng. Dự án đi vào vận hành trong bối cảnh nhu cầu điện cho các trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán ngày càng tăng do sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI)…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhu cầu làm mát đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Để giải bài toán bảo vệ tầng ô-dôn và giảm phát thải, Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược làm mát bền vững nhân kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali...
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...