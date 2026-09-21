Thanh Hóa ra quân khẩn trương làm sạch môi trường sau mưa lũ lớn

Sau đợt mưa lũ lớn, tỉnh Thanh Hóa xác định các nguy cơ cần xử lý ngay gồm ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; tái ngập do bùn đất, rác thải bồi lấp hệ thống thoát nước; và nguy cơ thiệt hại nông sản...

Lực lượng chức năng xử lý các điểm ách tắc dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước trong khu dân cư. Ảnh: BTC

Sáng ngày 21/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân phát động phong trào khơi thông cống rãnh, kênh mương, hệ thống thoát nước; bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ Nhân dân thu hoạch nông sản trong mùa mưa bão. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành nhiều phần việc trọng tâm trước ngày 30/9 và 10/10.

Trước đó, từ ngày 13 đến 17/9, Thanh Hóa xảy ra mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 300-400 mm, có nơi cao hơn. Lũ trên sông Bưởi, sông Yên vượt báo động 3; sông Mã, sông Lèn, sông Cầu Chày vượt mức báo động.

Mưa lũ khiến hơn 8.000 hộ dân bị ngập, hàng nghìn hộ bị chia cắt tạm thời; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra ngập, sạt lở. Hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, nhiều trường học phải cho học sinh tạm nghỉ.

Sau mưa lũ, tỉnh xác định ba nguy cơ cần xử lý ngay gồm ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; tái ngập do bùn đất, rác thải bồi lấp hệ thống thoát nước; và nguy cơ thiệt hại nông sản do nhiều diện tích lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch nhưng người dân thiếu nhân lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát động phong trào khắc phục hậu quả mưa lũ, khơi thông hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường. Ảnh: BTC

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu các địa phương không tổ chức lễ phát động riêng mà triển khai ngay những phần việc cụ thể, tránh hình thức. Kết quả được đánh giá bằng số tuyến cống được khơi thông, điểm ngập được xử lý, lượng rác được thu gom, diện tích nông sản được thu hoạch và số học sinh trở lại trường.

Theo kế hoạch, từ ngày 21/9, các lực lượng đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Trước ngày 25/9, các xã, phường phải hoàn thành danh sách công việc và phân công người phụ trách.

Trước ngày 30/9, toàn bộ trường học, trạm y tế, chợ, nơi sơ tán dân bị ảnh hưởng phải được vệ sinh, khử khuẩn; học sinh trở lại trường và các khu dân cư từng bị ngập phải hoàn thành khơi thông cống rãnh.

Riêng đô thị Thanh Hóa phải hoàn thành xử lý toàn bộ 24 điểm ngập thường xuyên trước ngày 30/9. Các lực lượng chức năng được giao nạo vét, khơi thông cống, rãnh, hố ga, cửa thu, cửa xả; đồng thời rà soát các dự án khu dân cư, khu đô thị có liên quan đến tình trạng ngập để hoàn thiện hệ thống thoát nước, đấu nối và hoàn trả kênh mương theo quy hoạch.

Trong sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 10/10 hoàn thành thu hoạch diện tích lúa mùa, cây trồng đã đến kỳ và nạo vét các trục tiêu chính. Các hộ neo đơn, thiếu lao động sẽ được hỗ trợ thu hoạch. Doanh nghiệp, hợp tác xã được đề nghị hỗ trợ máy gặt, phương tiện vận chuyển, kho bãi, nơi phơi sấy và kết nối tiêu thụ nông sản.

Ngành y tế có trách nhiệm bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư; hướng dẫn người dân vệ sinh, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt và giám sát dịch bệnh sau lũ. Ngành giáo dục rà soát các trường bị ảnh hưởng, khẩn trương khôi phục phòng học, điện, nước, nhà vệ sinh, bếp ăn và chỉ tổ chức dạy học trở lại khi bảo đảm an toàn.

Công tác nạo vét cửa thu, cửa xả được khẩn trương triển khai sau đợt mưa lũ lớn. Ảnh: BTC

Các lực lượng công an, quân đội, đoàn thể và đơn vị dịch vụ công ích được huy động hỗ trợ người dân dọn bùn đất, vệ sinh khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, khắc phục giao thông và thu hoạch nông sản.

Với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó”, Thanh Hóa xác định ưu tiên các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, chợ và nơi sơ tán dân. Người dân được khuyến cáo chủ động dọn vệ sinh nhà ở, khơi thông rãnh thoát nước, khử khuẩn nguồn nước, không vứt rác hoặc xác động vật xuống sông, suối, kênh mương và không đi vào khu vực còn nguy cơ sạt lở, nước chảy xiết.

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ bảo đảm kinh phí cho công tác tiêu úng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục trường học, cơ sở y tế và hạ tầng thiết yếu. Lãnh đạo tỉnh và các tổ công tác sẽ kiểm tra trực tiếp kết quả tại địa bàn, trong đó lấy điều kiện sống thực tế của người dân làm thước đo hiệu quả khắc phục hậu quả mưa lũ.