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Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

C Chu Khôi

Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương, đặc biệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đã gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Trước diễn biến thiên tai còn phức tạp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân...

Cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại Km 218+730 trên Quốc lộ 27, đoạn qua đèo Sông Pha, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.
Cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại Km 218+730 trên Quốc lộ 27, đoạn qua đèo Sông Pha, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Ngày 21/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công điện được gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cùng các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Theo công điện, những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước, nhất là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Mưa lũ làm xuất hiện lũ lớn trên một số sông, gây ngập sâu tại khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; đồng thời gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, mưa lũ đã làm 3 người thiệt mạng, 8 ngôi nhà bị sập đổ, 111 nhà bị hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập. Đến nay vẫn còn hơn 5.000 căn nhà tại các khu vực ven sông, vùng thấp trũng thuộc Hà Nội và Ninh Bình đang bị ngập nước.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng ngập lụt tại các khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội và Ninh Bình sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Từ ngày 21-24/9, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn với lượng mưa từ 120-250 mm, có nơi trên 400 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất; lũ trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động 1.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đồng thời khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

Đối với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và những địa phương bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua, Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu đói.

Các địa phương tiếp tục rà soát, cảnh báo và di dời người dân khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống; đồng thời tăng cường kiểm soát giao thông, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm.

Công điện cũng yêu cầu các địa phương kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất và các công trình hạ tầng thiết yếu ngay sau khi nước rút.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục theo dõi sát diễn biến thiên tai, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và phối hợp với Bộ Công Thương cùng các địa phương vận hành an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện nhằm giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Bộ Quốc phòng được giao chủ động huy động thiết bị bay không người lái để khảo sát các khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và tổ chức di dời dân cư. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng tăng cường phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng theo chức năng được giao bảo đảm các dịch vụ y tế thiết yếu, phòng chống dịch bệnh sau lũ, bảo đảm an toàn trường học và khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở.

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