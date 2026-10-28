Mua sắm Halloween: Người tiêu dùng ưu tiên các mặt hàng giá thấp

Theo trang Retail Brew (Mỹ), xu hướng thắt chặt chi tiêu đang thúc đẩy nhiều người tiêu dùng Hoa Kỳ hướng đến kênh giảm giá, nơi vốn đã trong “tầm ngắm” cho các giao dịch mua sắm Halloween từ trước năm nay...

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Khảo sát của Liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) hồi đầu tháng 10 cho thấy 39% số người được hỏi cho biết họ đang “săn sale” tại các cửa hàng quà tặng. Tiếp theo là các cửa hàng bán trang phục (32%) và mua sắm trực tuyến (27%).

Gần một nửa số người tiêu dùng (47%) cho biết họ sử dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) khi mua sắm Halloween. “Nhiều người đang sử dụng các công cụ AI để lên ý tưởng về trang phục và chủ đề trang trí, so sánh giá cả, cũng như tìm kiếm nguồn cảm hứng giúp cho lễ hội của họ trở nên sống động hơn”, Phó Chủ tịch điều hành Chiến lược của Prosper, Phil Rist, cho biết.

Việc người tiêu dùng chuyển hướng sang các mặt hàng giá thấp là phù hợp với thói quen chi tiêu hiện nay, theo công ty bán lẻ Michaels. Trong một hiện tượng mà họ gọi là “Hobbyween”, chuỗi cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ này đang chứng kiến ​​sự quan tâm ngày càng tăng đối với các sản phẩm có mức giá tầm trung. “Người tiêu dùng không còn muốn chi tiêu nhiều tiền cho đồ trang trí và trang phục Halloween,” Stacey Shively, Giám đốc kinh doanh của Michaels, chia sẻ với trang Retail Brew.

Sự quan tâm này thể hiện rõ ràng trong kết quả tìm kiếm. Michaels đã chia sẻ dữ liệu cho thấy lượt tìm kiếm bộ dụng cụ móc len Halloween đã tăng 583% so với năm ngoái, và lượt tìm kiếm về các món đồ trang trí DIY (tự thực hiện) nói chung đã tăng 136%. Bà Shively nói thêm: “Khách hàng đang cho thấy họ muốn tự chuẩn bị và trải nghiệm Halloween, chứ không phải là bỏ tiền đi mua”.

Các nhà bán lẻ năm nay đã trưng bày nhiều mẫu bí ngô Halloween kích thước nhỏ và giá rẻ. Ảnh: NRF

Sự chuyển hướng này xảy ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Tuần trước, chuỗi siêu thị giảm giá Aldi đã quảng cáo một gói kẹo chocolate tổng hợp gồm 135 thanh của Mars Inc với giá 19,87 USD. Mức giá này gần tương đương với số tiền người tiêu dùng phải trả cho một gói kẹo tổng hợp gồm 250 thanh cách đây 5 năm.

Theo công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ, doanh số kẹo Halloween đã giảm 6,7% trong tháng tính đến ngày 17/10 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm mạnh nhất đối với thị trường kẹo Halloween trong hai năm qua. Nguyên nhân là do giá ca cao toàn cầu tăng “phi mã” do thời tiết bất lợi tại Tây Phi từ năm 2025. Giá ca cao cũng tiếp tục tăng từ mùa xuân năm nay do diễn biến căng thẳng ở Trung Đông.

Về phía người tiêu dùng, theo các chuyên gia, giá xăng cao đã làm gia tăng mối lo ngại của người Mỹ về khả năng chi trả, từ đó khiến nhu cầu đối với các loại kẹo bánh Halloween suy giảm. Để ứng phó với giá thực phẩm hiện nay, người tiêu dùng Mỹ hiện thường xuyên ghé thăm các siêu thị nhỏ, đồng thời chỉ mua sản phẩm ngay trước khi có nhu cầu sử dụng.

Theo khảo sát mới của LendingTree với 2.000 người tiêu dùng Mỹ, ngân sách dành cho Halloween năm nay dự kiến trung bình 162 USD/người, giảm 16% so với năm ngoái. Đồng tình, bà Sally Lyons Wyatt, Phó chủ tịch kiêm cố vấn ngành thực phẩm công ty nghiên cứu thị trường Circana, nhận định người Mỹ ứng phó giá thực phẩm tăng bằng cách chia nhỏ các lần mua sắm và chờ sát lễ mới chi tiền. Diễn biến này khiến bà hoài nghi về khả năng thị trường Halloween sẽ khởi sắc vào phút chót.

Doanh số kẹo Halloween đã giảm 6,7% trong tháng tính đến ngày 17/10 so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: PennLive

Trong khi đó, tại châu Âu, khi người biểu tình Pháp xuống đường để phản đối cuộc khủng hoảng nợ công, các nhà bán lẻ cũng bị cuốn vào làn sóng bất ổn. Theo Bộ trưởng Thương mại Pháp Serge Papin, hơn 3.000 doanh nghiệp bị cướp phá hoặc phá hoại cuối tuần trước, bao gồm các cửa hàng tại khu Les Halles (Paris).

Hôm 20/10, tập đoàn bán lẻ thực phẩm Carrefour đã hạ mạnh triển vọng lợi nhuận năm tài chính 2026, nguyên nhân bởi tổn thất từ bạo loạn. Thông báo khiến cổ phiếu Carrefour mất 15% giá trị, tương đương khoảng 1,7 tỷ euro vốn hóa. "Khoảng 50 cửa hàng của chúng tôi bị tấn công ngay trong ngày đầu tiên. Nhiều cơ sở bị cướp phá và thiệt hại rất đáng kể trong khi Halloween đến ngày một gần", Tổng giám đốc Alexandre Bompard, cho biết.

Khi được đài BFM TV hỏi hôm thứ Hai liệu có xảy ra thêm bất ổn nào trong các cuộc biểu tình dự kiến ​​diễn ra vào ngày 31/10 hay không, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez trả lời: "Rõ ràng là có". “Đêm Halloween theo truyền thống luôn khá náo nhiệt. Chúng tôi dự đoán năm nay tình hình sẽ rất phức tạp”, ông nói thêm.

Theo trang Le Monde, công ty an ninh tư nhân Union Access Security nhận được nhiều yêu cầu thuê người từ một số chuỗi cửa hàng trang sức và quà tặng tại các quận 7, 11 hoặc 20 cho dịp lễ Halloween tới. "Tất cả đều lo ngại bị phá hoại", người đứng đầu công ty cho biết. Trong khi đó, trên đại lộ Daumesnil, chủ các cửa hàng nhỏ quyết định đóng cửa dịp cuối tuần này. Ngày 24/10, nhiều cửa hàng xa xỉ tại Pháp đã dùng ván che kín những mặt tiền vốn được trang trí lộng lẫy.

Năm nay, đường phố Paris thiếu vắng hẳn các hình thức trang trí Halloween. Ảnh: HuffPost

Mặt khác, chính quyền tìm cách ngăn chặn tiêu thụ hàng hóa từ hôi của. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần này cảnh báo những kẻ trộm cắp sẽ bị bắt giữ. Hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có sẽ bị phạt tới 5 năm tù và 375.000 euro. Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực số Anne Le Hénanff đã triệu tập đại diện Vinted, Amazon, eBay, Meta và TikTok họp trực tuyến, yêu cầu gỡ bỏ các tin rao bán đáng ngờ gắn nhãn “sale nhân dịp Halloween”.

Theo Vogue, ngay giữa kinh đô thời trang, người tiêu dùng Pháp hiện đang bỏ qua trang phục Halloween để tìm kiếm những món đồ có thể sử dụng hàng ngày. Chẳng hạn, một chiếc váy đen có thể kết hợp với phụ kiện ma quái trong đêm Halloween, sau đó tiếp tục xuất hiện trong những buổi đi chơi hoặc sự kiện khác. Cách phối đồ này giúp người tiêu dùng không phải đầu tư quá nhiều tiền cho một dịp ngắn ngủi.

Dữ liệu tìm kiếm trên Pinterest cho thấy lượng tìm kiếm cụm từ "chic Halloween costumes", có thể hiểu là trang phục Halloween thanh lịch, tăng 165% so với cùng kỳ. Xu hướng này cũng mở thêm cơ hội cho thị trường đồ đã qua sử dụng. Các nền tảng như Depop và Vinted đem đến thêm lựa chọn với mức giá phải chăng. Điểm chung là người mua luôn cân nhắc về việc món đồ có thể sử dụng được bao lâu sau ngày lễ.

Người tiêu dùng không muốn phải đầu tư quá nhiều tiền cho một dịp ngắn ngủi. Ảnh: Paris Discovery Guide

Xu hướng nhìn chung cho thấy, kinh tế khó khăn chưa đủ để làm mất đi sức hấp dẫn của Halloween tại Mỹ và châu Âu, song giá cả tăng cao đang khiến thị trường trở nên ảm đạm hơn. Thay vì từ bỏ các hoạt động quen thuộc, nhiều gia đình lựa chọn so sánh giá và kiểm soát ngân sách để tiếp tục duy trì truyền thống.