Cao điểm tiêu dùng cuối năm: Doanh nghiệp bán lẻ tăng tốc

Thị trường tiêu dùng đang bước vào cao điểm chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027. Khi sức mua dự kiến tăng mạnh, doanh nghiệp phải chủ động nguồn cung từ sớm nhưng đồng thời đối mặt áp lực chi phí nguyên liệu, vận chuyển, kho lạnh và bảo quản…

Ảnh minh họa: Lotte Mart Vietnam

Tại TP.HCM và Hà Nội, thị trường hàng hóa phục vụ cao điểm mua sắm cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027 đã chính thức khởi động. Dù phải đối mặt với tình trạng biến động giá nguyên liệu nhưng hầu hết các doanh nghiệp hàng tiêu dùng thiết yếu đều công bố không tăng giá hàng hóa.

Để đảm bảo bình ổn giá đón Tết, các doanh nghiệp đã chủ động dự trữ và kết nối nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng, với sự chuẩn bị kỹ về nguồn hàng , tăng cường kích cầu và giữ ổn định giá cả, sức mua trong các đợt cao điểm lễ, Tết có thể tăng 18 - 20%, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Cụ thể, Saigon Co.op vừa chính thức bước vào cuộc đua tiêu dùng cuối năm bằng một chuỗi chương trình khuyến mãi dày đặc trên toàn bộ hệ thống. Sau khi "tung" ưu đãi cho nhóm sản phẩm đồ dùng, may mặc và hóa phẩm, từ ngày 1/11 đến 8/11, hệ thống dồn lực cho nhóm thực phẩm công nghệ và các mặt hàng nhãn riêng. Động thái này là nước cờ chiến lược để giữ nhịp doanh số trong giai đoạn người dân có tâm lý tính toán lại các khoản chi.

Tương tự, từ nay đến hết năm 2026 hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình bình ổn giá cho 30 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm khô, gia vị, sữa, đồ uống và sản phẩm chăm sóc gia đình. Ở nhóm thực phẩm tươi sống, Lotte Mart áp dụng mức giá ưu đãi lên đến 50% cho nhiều sản phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày như cá basa cắt khúc, thịt vai lợn, vỉ 30 trứng gà tươi, xà lách Batavia thủy canh…

Cuộc đua tiêu dùng cuối năm bắt đầu bằng một chuỗi chương trình khuyến mãi dày đặc. Ảnh: Co.opmart

Trong khi đó, hệ thống Satra dự kiến tổ chức 6 kỳ khuyến mãi từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, với khoảng 700 - 1.000 sản phẩm mỗi kỳ và mức giảm giá lên đến 49% đối với nhiều mặt hàng. Đơn vị đồng thời phát triển các mẫu giỏ quà Tết, bán hàng trực tuyến và giao hàng tận nơi, đáp ứng nhu cầu mua sắm cá nhân, gia đình và đơn hàng tập thể.

Cùng với khuyến mại, các doanh nghiệp đang chủ động tạo nguồn và dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027. Theo đó, hệ thống Satra dự kiến chuẩn bị khoảng 376,1 tỷ đồng hàng hóa phục vụ giai đoạn trước và sau Tết, tăng 10,8% so với Tết Bính Ngọ 2026. Kế hoạch tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu, trong đó tăng dự trữ thực phẩm tươi sống và rau củ quả để đáp ứng nhu cầu mùa vụ.

Tại hệ thống Saigon Co.op, kế hoạch dự trữ hàng hóa được chia theo từng giai đoạn mua sắm. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết chương trình Tết của Saigon Co.op dự kiến kéo dài 59 ngày, chia thành bốn giai đoạn từ chuẩn bị, khởi động, giữa kỳ đến cao điểm. Việc phân bổ lượng hàng theo từng giai đoạn giúp hệ thống chủ động hơn trong cung ứng, hạn chế áp lực lên khâu vận chuyển và kho bãi.

Trong khi đó, các hệ thống như WinMart hay Central Retail tăng cường kết nối với các nhà cung cấp nông sản địa phương nhằm duy trì nguồn hàng. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, nhận định từ nay đến cuối năm, người tiêu dùng quan tâm nhiều đến giá thực phẩm và đồ dùng gia đình. Do đó, doanh nghiệp tập trung vào những nhóm hàng này, đồng thời đưa ra các mức giá giúp khách hàng nhận thấy khoản tiết kiệm cụ thể trên hóa đơn mua sắm.

Các chương trình bình ổn giá tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu. Ảnh: Lotte Mart Vietnam

Từ phía đơn vị sản xuất, Vissan đã triển khai kế hoạch hàng Tết từ đầu tháng 9/2026, với tổng giá trị nguồn hàng khoảng 506 tỉ đồng, tăng 12% so với năm trước. Sản lượng thực phẩm tươi sống dự kiến đạt 760 tấn, tăng 7%; thực phẩm chế biến đạt 3.352 tấn, tăng 14%. Để bảo đảm nguồn cung, Vissan chủ động nguồn heo từ các trang trại và hệ thống liên kết đạt chuẩn VietGAP, đồng thời dự trữ nguyên liệu, bao bì đủ cho 2 - 3 tháng sản xuất liên tục. Doanh nghiệp cam kết giữ ổn định giá bán trong giai đoạn trước, trong và sau Tết.

Từ góc độ ngành hàng, ông Nguyễn Phúc Khoa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, cho rằng, áp lực chi phí đối với doanh nghiệp thực phẩm không dừng ở giá nguyên liệu mà còn ở khâu vận chuyển, bảo quản và phân phối. Đặc biệt, với thực phẩm tươi sống, thời gian lưu kho và tỷ lệ hao hụt ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành. Do đó, doanh nghiệp cần tăng liên kết trong chuỗi cung ứng, đầu tư công nghệ bảo quản và ứng dụng số để tối ưu vận hành, giảm chi phí trung gian.

Thời gian qua, Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, kết nối đầu ra và kịp thời phản ánh những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa. Trong những tháng cuối năm, hiệp hội sẽ tập trung kết nối doanh nghiệp sản xuất với nhà cung cấp và hệ thống phân phối, qua đó hỗ trợ các bên chủ động nguồn hàng phục vụ cao điểm mua sắm và Tết.

Cùng với khuyến mại, các doanh nghiệp đang chủ động tạo nguồn và dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Đinh Mùi 2027. Ảnh: MM Mega Market Thăng Long

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu sở công thương các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt chú trọng những mặt hàng có giá tăng trong thời gian vừa qua như lương thực, thực phẩm, xăng dầu và các mặt hàng phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp cuối năm, Tết Nguyên đán.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu, Bộ Công Thương yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ Tết, chủ động dự trữ vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu... Các đơn vị phân phối cần giám sát chặt chẽ hoạt động cung ứng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá giả tạo do khâu phân phối, đầu cơ hoặc găm hàng.

Để thực hiện mục tiêu bình ổn, TP.HCM dự kiến tiếp tục triển khai chương trình bình ổn thị trường năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027 theo cơ chế xã hội hóa. Doanh nghiệp chủ động vốn, cam kết giá bán thấp hơn thị trường ít nhất 5% đối với hàng hóa thuộc chương trình và được xem xét điều chỉnh giá khi chi phí đầu vào biến động từ 3% trở lên theo quy định.

Bộ Công Thương yêu cầu sở công thương các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Siêu thị WinMart

Tại Hà Nội, trọng tâm của chiến lược kích cầu cuối năm không chỉ thúc đẩy các hình thức mua sắm tại hệ thống siêu thị vật lý. Thành phố đặc biệt ưu tiên chuyển đổi số qua sàn thương mại điện tử. Chính sách này tạo điều kiện thuận lợi cho cả người tiêu dùng lẫn nhà phân phối nhờ khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành, giúp người dân dễ dàng so sánh giá cả và tiếp cận các voucher giảm giá sâu trực tiếp từ nhà sản xuất.