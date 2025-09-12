Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Ngành công nghệ Ấn Độ trước sóng gió nếu Mỹ áp thuế đối với dịch vụ gia công phần mềm

Hạ Chi

12/09/2025, 07:03

Mỹ đang bàn thảo về việc áp thuế 25% đối với các công ty nếu thuê gia công phần mềm ở nước ngoài...

Trong hơn ba thập kỷ qua, Ấn Độ đã trở thành “công xưởng phần mềm” toàn cầu.
Trong hơn ba thập kỷ qua, Ấn Độ đã trở thành “công xưởng phần mềm” toàn cầu.

Ngành công nghệ thông tin trị giá 283 tỷ USD của Ấn Độ đang đối diện với giai đoạn bất ổn, khi khách hàng Mỹ có xu hướng trì hoãn hoặc đàm phán lại hợp đồng, giữa lúc Mỹ bàn thảo về việc áp thuế 25% đối với các công ty thuê gia công phần mềm ở nước ngoài, theo Reuters. 

Theo các chuyên gia và giới luật sư quốc tế, dù dự luật này khó có khả năng được thông qua nguyên vẹn, nhưng nó có thể mở đầu cho sự thay đổi dần dần trong cách các tập đoàn Mỹ tiếp cận thị trường gia công công nghệ thông tin lớn nhất thế giới.

Nếu buộc phải trả thêm thuế, nhiều công ty sẽ tìm cách phản ứng, từ vận động hành lang đến khởi kiện, nhằm bảo vệ lợi ích của mình.

Trong hơn ba thập kỷ qua, Ấn Độ đã trở thành “công xưởng phần mềm” toàn cầu, cung cấp dịch vụ cho những khách hàng lớn như Apple, American Express, Cisco, Citigroup, FedEx hay Home Depot, đồng thời đóng góp hơn 7% GDP quốc gia. 

Tuy nhiên, sự phát triển này cũng vấp phải chỉ trích từ các nước nhập khẩu dịch vụ vì gây mất việc làm trong nước, do lao động giá rẻ ở Ấn Độ đã khiến không ít công ty công nghệ ưu tiên thuê ngoài.

Tuần trước, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa (Mỹ) Bernie Moreno đã giới thiệu Đạo luật HIRE, đề xuất đánh thuế các công ty thuê nhân lực nước ngoài thay vì người Mỹ.

Nguồn thu sẽ được dùng để phát triển lực lượng lao động trong nước. Ngoài ra, dự luật cũng muốn cấm doanh nghiệp hạch toán chi phí thuê ngoài như khoản khấu trừ thuế.

Dự luật này xuất hiện đúng vào thời điểm khó khăn với ngành công nghệ thông tin Ấn Độ, vốn đang chứng kiến tăng trưởng doanh thu chậm lại tại thị trường chủ lực là Mỹ, khi khách hàng thắt chặt chi tiêu công nghệ do lạm phát và bất ổn về thuế quan.

Dù còn nhiều tranh cãi, Đạo luật HIRE đang dần thu hút sự quan tâm. Đầu tháng, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cũng đã chia sẻ lại lời kêu gọi áp thuế đối với dịch vụ, không chỉ hàng hóa từ một nhà hoạt động cực hữu.

Theo Chủ tịch HFS Research Saurabh Gupta (Ấn Độ), yếu tố chính trị đang nhanh chóng trở thành rủi ro pháp lý, khách hàng nước ngoài sẽ bổ sung điều khoản dự phòng, yêu cầu điều chỉnh giá cả và tiến độ giao hàng của các công ty Ấn Độ linh hoạt hơn. “Họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để ký hợp đồng, trì hoãn việc gia hạn và làm chậm tiến trình rót vốn cho các dự án chuyển đổi số”, ông nói.

Google phản đối án phạt 3,45 tỷ USD vì lạm dụng quảng cáo trực tuyến tại châu Âu

14:59, 08/09/2025

Google phản đối án phạt 3,45 tỷ USD vì lạm dụng quảng cáo trực tuyến tại châu Âu

Hai khách hàng bí ẩn đóng góp gần 40% doanh thu quý 2 cho Nvidia

11:17, 01/09/2025

Hai khách hàng bí ẩn đóng góp gần 40% doanh thu quý 2 cho Nvidia

Lần đầu có tuyến cáp quang đất liền kết nối quốc tế hoàn toàn do Việt Nam làm chủ

20:00, 04/08/2025

Lần đầu có tuyến cáp quang đất liền kết nối quốc tế hoàn toàn do Việt Nam làm chủ

Từ khóa:

Ấn Độ bất ổn kinh tế công nghệ thông tin Gia công phần mềm kinh tế số thị trường công nghệ thuế quan

Đọc thêm

Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền

Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền

“Phí giao dịch qua các sàn thương mại điện tử cần được đưa vào danh mục nhà nước quản lý giá và chống độc quyền, cho doanh nghiệp Việt bớt khổ vì các doanh nghiệp nước ngoài (là chủ sàn) tăng phí vô tội vạ”...

Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online

Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online

Ban Chỉ đạo Đề án 06 đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến…

Bosch muốn tham gia phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam

Bosch muốn tham gia phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam

Lãnh đạo Bosch Việt Nam cho biết mong muốn hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển ngành bán dẫn...

Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

Có những vụ việc dữ liệu cá nhân của hàng trăm triệu người dùng bị rò rỉ, khiến họ phải đối mặt với nguy cơ đánh cắp danh tính trong nhiều năm.

Bảo mật hậu lượng tử sẽ là hướng đi mới của fintech Việt Nam

Bảo mật hậu lượng tử sẽ là hướng đi mới của fintech Việt Nam

Sự bùng nổ fintech đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất khu vực, song thách thức an toàn thông tin ngày càng lớn, đặc biệt trước nguy cơ mã hóa truyền thống bị phá vỡ khi công nghệ lượng tử tiến gần ứng dụng thực tiễn…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Economy City: Hệ sinh thái đô thị trung tâm - “một điểm đến, đa điểm chạm”

Bất động sản

2

Quảng Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện khí LNG

Đầu tư

3

Vi phạm một loạt giao dịch, Chứng khoán DSC bị phạt hơn 712 triệu đồng

Doanh nghiệp niêm yết

4

HOSE lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với DRH Holdings

Doanh nghiệp niêm yết

5

Kiến nghị đưa tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia

Hạ tầng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: