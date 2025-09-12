Ngành công nghệ Ấn Độ trước sóng gió nếu Mỹ áp thuế đối với dịch vụ gia công phần mềm

Mỹ đang bàn thảo về việc áp thuế 25% đối với các công ty nếu thuê gia công phần mềm ở nước ngoài...

Ngành công nghệ thông tin trị giá 283 tỷ USD của Ấn Độ đang đối diện với giai đoạn bất ổn, khi khách hàng Mỹ có xu hướng trì hoãn hoặc đàm phán lại hợp đồng, giữa lúc Mỹ bàn thảo về việc áp thuế 25% đối với các công ty thuê gia công phần mềm ở nước ngoài, theo Reuters.

Theo các chuyên gia và giới luật sư quốc tế, dù dự luật này khó có khả năng được thông qua nguyên vẹn, nhưng nó có thể mở đầu cho sự thay đổi dần dần trong cách các tập đoàn Mỹ tiếp cận thị trường gia công công nghệ thông tin lớn nhất thế giới.

Nếu buộc phải trả thêm thuế, nhiều công ty sẽ tìm cách phản ứng, từ vận động hành lang đến khởi kiện, nhằm bảo vệ lợi ích của mình.

Trong hơn ba thập kỷ qua, Ấn Độ đã trở thành “công xưởng phần mềm” toàn cầu, cung cấp dịch vụ cho những khách hàng lớn như Apple, American Express, Cisco, Citigroup, FedEx hay Home Depot, đồng thời đóng góp hơn 7% GDP quốc gia.

Tuy nhiên, sự phát triển này cũng vấp phải chỉ trích từ các nước nhập khẩu dịch vụ vì gây mất việc làm trong nước, do lao động giá rẻ ở Ấn Độ đã khiến không ít công ty công nghệ ưu tiên thuê ngoài.

Tuần trước, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa (Mỹ) Bernie Moreno đã giới thiệu Đạo luật HIRE, đề xuất đánh thuế các công ty thuê nhân lực nước ngoài thay vì người Mỹ.

Nguồn thu sẽ được dùng để phát triển lực lượng lao động trong nước. Ngoài ra, dự luật cũng muốn cấm doanh nghiệp hạch toán chi phí thuê ngoài như khoản khấu trừ thuế.

Dự luật này xuất hiện đúng vào thời điểm khó khăn với ngành công nghệ thông tin Ấn Độ, vốn đang chứng kiến tăng trưởng doanh thu chậm lại tại thị trường chủ lực là Mỹ, khi khách hàng thắt chặt chi tiêu công nghệ do lạm phát và bất ổn về thuế quan.

Dù còn nhiều tranh cãi, Đạo luật HIRE đang dần thu hút sự quan tâm. Đầu tháng, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cũng đã chia sẻ lại lời kêu gọi áp thuế đối với dịch vụ, không chỉ hàng hóa từ một nhà hoạt động cực hữu.

Theo Chủ tịch HFS Research Saurabh Gupta (Ấn Độ), yếu tố chính trị đang nhanh chóng trở thành rủi ro pháp lý, khách hàng nước ngoài sẽ bổ sung điều khoản dự phòng, yêu cầu điều chỉnh giá cả và tiến độ giao hàng của các công ty Ấn Độ linh hoạt hơn. “Họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để ký hợp đồng, trì hoãn việc gia hạn và làm chậm tiến trình rót vốn cho các dự án chuyển đổi số”, ông nói.