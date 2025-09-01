Hai khách hàng bí ẩn đóng góp gần 40% doanh thu quý 2 cho Nvidia

Theo hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) của Nvidia, gần 40% doanh thu quý 2 của công ty này đến từ hai khách hàng…

Mới đây, “ông lớn” chip AI công bố doanh thu kỷ lục 46,7 tỷ USD trong quý kết thúc ngày 27/7, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ bùng nổ nhu cầu trung tâm dữ liệu AI. Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy mức tăng trưởng này chủ yếu dựa vào một số ít khách hàng.

Cụ thể, Nvidia có một khách hàng chiếm tới 23% doanh thu, cùng một khách hàng khác đóng góp 16%. Nvidia chỉ gọi họ là “Khách hàng A” và “Khách hàng B” mà không tiết lộ danh tính.

Trong nửa đầu năm tài chính, hai khách hàng này cũng lần lượt chiếm 20% và 15% doanh thu của hãng.

Ngoài ra, bốn khách hàng khác cũng lần lượt đóng góp từ 10% đến 14% doanh thu trong quý. Cụ thể đó là các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhà tích hợp hệ thống hoặc nhà phân phối, chứ không phải các hãng dịch vụ đám mây và công ty internet tiêu dùng vốn thường mua chip thông qua trung gian.

Điều này làm dấy lên suy đoán rằng những “ông lớn” đám mây như Microsoft, Amazon, Google hay Oracle có thể là các khách hàng bí ẩn nói trên, khi họ gián tiếp chi tiêu khối lượng khổng lồ cho chip Nvidia. Trên thực tế, Giám đốc tài chính Nvidia, Nicole Kress, cho biết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn chiếm tới 50% doanh thu trung tâm dữ liệu của hãng, mảng này hiện đóng góp 88% tổng doanh thu.

Bình luận về triển vọng tương lai, nhà phân tích Dave Novosel (Gimme Credit) nhận định: “Sự tập trung doanh thu vào một nhóm khách hàng nhỏ tạo ra rủi ro đáng kể. Nhưng tin tích cực là những khách hàng này đều sở hữu lượng tiền mặt dồi dào, dòng tiền mạnh và dự kiến sẽ tiếp tục chi đậm cho trung tâm dữ liệu trong nhiều năm tới”.