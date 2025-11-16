Nâng cao năng lực triển khai pháp luật về dữ liệu quốc gia

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ Nhật, 16/11/2025
Phương Hoa
16/11/2025, 18:59
Chương trình tập huấn và hướng dẫn pháp luật về về dữ liệu, Khung Kiến trúc Dữ liệu quốc gia do Bộ Công an tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm về dữ liệu...
Ngày 15/11, Bộ Công an đã tổ chức Chương trình tập huấn, hướng dẫn pháp luật về dữ liệu, Khung Kiến trúc Dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung. Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia chủ trì chương trình tập huấn.
Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh nhấn mạnh rằng năm 2025 là thời điểm đặc biệt quan trọng khi hàng loạt văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng, quản lý, chia sẻ và vận hành dữ liệu được ban hành, tạo tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước.
Đồng thời, các quy định mới không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, mà còn chi phối cách thức tổ chức đầu tư, vận hành, tạo lập và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan. Vì vậy, chương trình tập huấn vì vậy có ý nghĩa thiết thực trong việc thống nhất nhận thức và thúc đẩy triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm về dữ liệu.
Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, trao đổi, làm rõ các hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ nhằm đưa dữ liệu trở thành nguồn lực phục vụ chuyển đổi toàn diện trong công tác điều hành và phát triển kinh tế – xã hội.
“Mục tiêu của khóa tập huấn là hình thành mô hình quản trị dữ liệu thống nhất, hiệu quả, an toàn, góp phần xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phát triển đồng bộ Khung Kiến trúc Dữ liệu quốc gia, Khung quản trị – quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung, đồng thời khắc phục tình trạng cát cứ dữ liệu”, Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh khẳng định.
Trong khuôn khổ chương trình, Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh đã trình bày Chuyên đề 1 với nội dung “Tuân thủ pháp luật về dữ liệu trong công tác xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý và sử dụng dữ liệu số”.
Cụ thể, Chuyên đề phân tích phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Dữ liệu, làm rõ năm nguyên tắc quản trị dữ liệu, bốn hành vi bị nghiêm cấm, cùng các nghĩa vụ tuân thủ đối với cơ quan và tổ chức trong quá trình xây dựng, phát triển và khai thác dữ liệu.
Nội dung chuyên đề cũng nhấn mạnh ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm sự thống nhất trong triển khai dữ liệu giữa cơ quan Nhà nước, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và doanh nghiệp đồng hành.
Cơ quan Nhà nước cần chủ động xây dựng danh mục và chiến lược dữ liệu; Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đóng vai trò điều phối tổng thể, cập nhật Khung Kiến trúc và giám sát kết nối; còn doanh nghiệp đồng hành đảm nhiệm hỗ trợ triển khai theo đúng chuẩn, bảo đảm tuân thủ pháp lý và an toàn dữ liệu trong vận hành, phân tích và khai thác.
Tiếp nối chương trình, ông Đường Tất Toàn, Đại diện Tập đoàn FPT, trình bày Chuyên đề 2 với chủ đề “Khung Kiến trúc Dữ liệu quốc gia, Khung Quản trị – Quản lý Dữ liệu Quốc gia và Từ điển Dữ liệu dùng chung”. Bài trình bày cung cấp tổng thể về mục tiêu, phạm vi và nội dung chính của Khung Kiến trúc Dữ liệu Quốc gia; mô hình tham chiếu bốn lớp của hệ thống quản trị dữ liệu; cũng như các nguyên tắc xây dựng và áp dụng Từ điển dữ liệu dùng chung.
Hội nghị tập huấn được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực và tạo sự đồng bộ trong triển khai các nội dung trọng tâm về dữ liệu, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng, quản trị và khai thác dữ liệu quốc gia một cách hiệu quả, toàn diện và bền vững.
