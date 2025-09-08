Google phản đối án phạt 3,45 tỷ USD vì lạm dụng quảng cáo trực tuyến tại châu Âu

Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý của Google phản đối Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định xử phạt hãng số tiền 2,95 tỷ euro (khoảng 3,45 tỷ USD), đây được xem là một trong những mức phạt tài chính lớn nhất lên một tập đoàn công nghệ của Mỹ…

Quyết định xử phạt của EC được đưa ra giữa lúc quan hệ thương mại – chính trị giữa châu Âu và Mỹ có nhiều căng thẳng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng đe dọa áp thuế và hạn chế xuất khẩu nếu các nước hoặc tổ chức quốc tế can thiệp sâu vào ngành công nghệ Mỹ.

Ngay sau khi quyết định được công bố, đại diện của Google đã lên tiếng phản đối và khẳng định sẽ kháng cáo. Bà Lee-Anne Mulholland, Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý của Google, gọi phán quyết này là "vô lý", đồng thời cho rằng nó có thể gây khó khăn cho hàng nghìn doanh nghiệp châu Âu đang sử dụng các công cụ quảng cáo của hãng.

Trong thông cáo công bố hôm 5/9, EC cho rằng Google đã tận dụng hệ sinh thái quảng cáo khép kín của mình để triệt tiêu cạnh tranh và gây thiệt hại cho thị trường. Tuy nhiên, EC vẫn chưa đi đến bước cực đoan là buộc Google phải tách rời mảng quảng cáo, như từng đe dọa hồi năm ngoái.

Đây đã là lần thứ ba trong một tuần Google vướng vòng lao lý. Tại Mỹ, hãng cũng vừa bị tòa án San Francisco buộc bồi thường hơn 425 triệu USD cho gần 100 triệu người dùng vì vi phạm quyền riêng tư.

Ngoài ra, tại Pháp, cơ quan bảo vệ dữ liệu Cnil cũng ra quyết định xử phạt 325 triệu euro vì các vi phạm liên quan đến cookie và quảng cáo.

Giữa loạt tin tức bất lợi, Google cũng ghi nhận một thắng lợi pháp lý nhỏ khi tòa án ở Washington (Mỹ) từ chối yêu cầu từ phía chính phủ về việc buộc hãng phải bán trình duyệt Chrome.

Được biết, sự việc bắt đầu từ năm 2021, khi EU lần đầu mở cuộc điều tra về Google để đánh giá xem công ty Mỹ có ưu ái dịch vụ công nghệ quảng cáo hiển thị trực tuyến của mình hay không.

Quyết định mới nhất của EU cho thấy lập trường ngày càng cứng rắn của khối này trong việc quản lý các tập đoàn công nghệ lớn. Các chuyên gia và giới quan sát dự báo, EC sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên các công ty như Google, Apple, Amazon hay Meta trong thời gian tới.