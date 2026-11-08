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Ngày hội Việt Nam Xanh: Thúc đẩy hành động, đưa giải pháp, sản phẩm xanh đến người dùng

V Vân Nguyễn

Những sản phẩm tái chế từ chai nhựa, thời trang sử dụng bã cà phê hay vật liệu xây dựng phát thải thấp thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026. Qua đó, các giải pháp xanh đang dần hiện diện rõ nét hơn trong sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững...

Người tiêu dùng tìm hiểu các sản phẩm được làm từ nguyên liệu tái chế. Ảnh: Vân Nguyễn
Người tiêu dùng tìm hiểu các sản phẩm được làm từ nguyên liệu tái chế. Ảnh: Vân Nguyễn

Sáng 7/11, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 với chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững" tại Công viên Phan Đình Phùng, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh chính thức khai mạc. Diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11, sự kiện với hơn 50 gian hàng, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và kết nối cộng đồng, dự kiến thu hút khoảng 25.000 lượt người tham dự. 

KẾT NỐI NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY HÀNH ĐỘNG VÌ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG XANH

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cho biết Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới, nhưng phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo ông Thạnh, chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu, đồng thời mở ra cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, giảm chi phí và thu hút đầu tư. TP. Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là ba trụ cột chiến lược, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.
Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

"Mỗi ngày TP. Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác thải, bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 1 kg rác. Trước thực tế này, Thành phố xác định kinh tế tuần hoàn là hướng đi chiến lược, chuyển dần từ mô hình khai thác, sử dụng rồi thải bỏ sang sử dụng hiệu quả, tái sử dụng và tái chế tài nguyên".

Lãnh đạo Thành phố đề nghị các sở, ngành và địa phương cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi xanh thành những chương trình, dự án và chỉ tiêu có thể đo lường; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và cơ hội đầu tư xanh.

Theo ông Thạnh, chất thải cần từng bước trở thành tài nguyên, trong đó phụ phẩm của ngành sản xuất này có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất khác. Thành phố sẽ thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, phát triển công nghiệp tái chế, xử lý rác phát điện, khu công nghiệp sinh thái và logistics xanh.

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Nhiều hoạt động trải nghiệm giúp người tham dự tìm hiểu về lối sống xanh và tiêu dùng bền vững. Ảnh: Vân Nguyễn.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho rằng chuyển đổi xanh cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, mô hình có thể nhân rộng và kết quả đo lường được, thay vì chỉ dừng ở cam kết hay khẩu hiệu.

Ông Toàn dẫn chứng mô hình giảm rác thải tại khu dân cư Nam Yên (Đà Nẵng), nơi người dân phân loại rác thành ba nhóm, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, thu gom vật liệu tái chế và hạn chế nhựa dùng một lần. Sau 5 tháng, lượng rác thải bình quân mỗi hộ giảm gần 95%, lượng rác đưa đến điểm tập kết giảm hơn 92%.

Ở khối doanh nghiệp, nhiều giải pháp công nghệ cũng được triển khai nhằm thúc đẩy tái chế và giảm phát thải. Đơn cử, Duy Tân Recycling đầu tư công nghệ tái chế chai nhựa theo quy trình "bottle-to-bottle", biến chai đã qua sử dụng thành nguyên liệu sản xuất chai mới. Doanh nghiệp cũng sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà, giúp giảm hàng nghìn tấn CO2 mỗi năm.

Trong khi đó, Vinamilk triển khai các giải pháp hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, từ nông nghiệp bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo đến cải tiến quy trình sản xuất và logistics. Đến năm 2024, doanh nghiệp có ba đơn vị, gồm hai nhà máy và một trang trại, đạt chứng nhận trung hòa carbon.

"Những mô hình này cho thấy chuyển đổi xanh không nhất thiết phải đánh đổi hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm môi trường. Việc đầu tư công nghệ và đổi mới sản xuất có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh", ông Toàn nói.

ĐƯA SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP XANH ĐẾN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngay từ sáng sớm 7/11, Công viên Phan Đình Phùng đã đón nhiều người dân đến tham quan các gian hàng. Các doanh nghiệp cũng khẩn trương hoàn tất việc sắp xếp sản phẩm, kiểm kê quà tặng và chuẩn bị các hoạt động trải nghiệm.

Biết đến ngày hội qua mạng xã hội, chị Nguyễn Thu Hương (phường Tân Sơn Nhì) dành thời gian ghé thăm các gian hàng trong buổi sáng. Chị Hương cho biết khá thích thú với các sản phẩm thời trang làm từ sợi cà phê, túi vải tái sử dụng và vật dụng từ nhựa tái chế. Những sản phẩm gần gũi, có tính ứng dụng trong đời sống, đồng thời giúp người tiêu dùng nhận diện rõ hơn giá trị của việc tái sử dụng tài nguyên.

Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai.

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững”, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm, tập trung vào kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Ông Đào Nguyên Khánh, Trưởng bộ phận Phát triển bền vững và Truyền thông doanh nghiệp INSEE Việt Nam, cho biết doanh nghiệp chuẩn bị nhiều phần quà xanh dành tặng khách tham quan.

Qua tiếp xúc với người tiêu dùng tại các kỳ ngày hội trước, doanh nghiệp nhận thấy khách hằng ngày càng chủ động tìm hiểu sản phẩm thân thiện với môi trường, đặc biệt quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và giá trị bền vững của sản phẩm.

Theo ông Khánh, tính bền vững đang dần trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn vật liệu xây dựng. Khi chất lượng công trình và trách nhiệm môi trường được đặt song hành, các giải pháp vật liệu phát thải thấp sẽ có thêm địa phát huy giá trị, đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng.

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Người dân tham quan, khám phá các sản phẩm xanh tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026. Ảnh: Vân Nguyễn.

Trả lời phỏng vấn bên lề sự kiện, ông Ashish Joshi, CEO kiêm Tổng giám đốc Suntory PepsiCo Việt Nam, cho biết Ngày hội Việt Nam Xanh tạo không gian để người tiêu dùng trực tiếp tìm hiểu các hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp. Qua hai mùa tổ chức, doanh nghiệp có dịp trao đổi với các gia đình, bạn trẻ về bao bì tái chế, thói quen tái chế và tiết kiệm nước, lắng nghe phản hồi từ người tiêu dùng. Thông qua các sự kiện đã giúp kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, truyền thông và người tiêu dùng trong thúc đẩy tiêu dùng xanh. 

Ông Ashish Joshi nhận thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc bao bì, khả năng tái chế và cách mỗi gia đình có thể đóng góp. Người trẻ và phụ huynh cũng có xu hướng ưu tiên các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Những phản hồi này thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào bao bì có thể tái chế, vật liệu tái chế, đồng thời truyền thông về các nỗ lực phát triển bền vững theo cách đơn giản, minh bạch để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm xanh.

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, Suntory PepsiCo Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ chính thức phát động Cuộc thi “Mizuiku 2026 - Bảo tồn nguồn nước, Nuôi dưỡng tương lai”. Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học và giáo viên tiểu học trên toàn quốc, nằm trong khuôn khổ chương trình Việt Nam Xanh 2026.

Cuộc thi nhằm khơi dậy tình yêu nguồn nước, khuyến khích học sinh, giáo viên và cộng đồng tiết kiệm nước, sử dụng nước có trách nhiệm và bảo vệ thiên nhiên. Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần của chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” và tăng cường kết nối Việt Nam - Nhật Bản trong giáo dục môi trường.

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