Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Lý Hà
07/10/2025, 21:34
Ngày 7/10/2025, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
Buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ ngày 6/10, bao gồm: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.
Tiếp đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về 3 nội dung: (i) Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. (ii) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026 - 2028. (iii) Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Buổi chiều, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ trong buổi sáng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.
Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị.
14:20, 06/10/2025
Tại Chỉ thị số 30/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Trong bối cảnh kinh tế xã hội đang có những chuyển biến mạnh mẽ, việc quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện trở thành một nhiệm vụ cấp bách”. Chỉ thị mới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới và phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế…
Tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025, với chủ đề: “Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu”, GS.TS. Hoàng Văn Cường, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và ông Trần Quốc Khánh, Thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, đã cùng trao đổi về những hướng đi mới, những động lực và mô hình mới cho phát triển kinh tế Việt Nam.
Bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước đang đặt ra cho Việt Nam một bài toán phát triển đầy thách thức nhưng cũng không ít cơ hội. Với mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng, đạt mức trên 8% trong năm 2025 và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đang đứng trước một yêu cầu cấp thiết: phải tạo ra một sức bật phát triển đột phá dựa trên tăng cường mạnh mẽ nội lực và thúc đẩy sự tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: