Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến vào hai nhóm nội dung lớn. Đó là Nhóm vấn đề về Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nhóm vấn đề Kinh tế- Xã hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm Tô Lâm nhấn mạnh một số điểm trọng tâm trong số các nội dung Hội nghị làm định hướng cho Hội nghị nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến và thực hiện quyền của Đảng viên, trách nhiệm của Ủy viên Trung ương tại Hội nghị lần này.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ "mâm cơm của mỗi gia đình", đến từ hành động "sữa để em thơ, lụa tặng già". Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, "biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống".

Với trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần gương mẫu, làm việc thực chất, hiệu quả, giữ vững kỷ cương-kỷ luật, "việc hôm nay chớ để ngày mai", "nói đi đôi với làm", "đã nói là làm" quyết tâm để Hội nghị Trung ương 13 thành công thực chất, tạo đà cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Với niềm tin vững chắc và khí thế mới, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chúc Hội nghị đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hiệu quả; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương thảo luận, cho ý kiến định hướng lớn để Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn tới theo tinh thần: Nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước với phương châm “ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững”.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 8/10/2025.