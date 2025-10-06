Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Hai, 06/10/2025
Hà Lê
06/10/2025, 11:53
Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng .
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc.
Tại Hội nghị lần này, Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến vào hai nhóm nội dung lớn. Đó là Nhóm vấn đề về Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nhóm vấn đề Kinh tế- Xã hội.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm Tô Lâm nhấn mạnh một số điểm trọng tâm trong số các nội dung Hội nghị làm định hướng cho Hội nghị nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến và thực hiện quyền của Đảng viên, trách nhiệm của Ủy viên Trung ương tại Hội nghị lần này.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ "mâm cơm của mỗi gia đình", đến từ hành động "sữa để em thơ, lụa tặng già". Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, "biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống".
Với trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần gương mẫu, làm việc thực chất, hiệu quả, giữ vững kỷ cương-kỷ luật, "việc hôm nay chớ để ngày mai", "nói đi đôi với làm", "đã nói là làm" quyết tâm để Hội nghị Trung ương 13 thành công thực chất, tạo đà cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
"Với niềm tin vững chắc và khí thế mới, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chúc Hội nghị đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hiệu quả; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.
Tổng Bí thư đề nghị Trung ương thảo luận, cho ý kiến định hướng lớn để Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn tới theo tinh thần: Nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước với phương châm “ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững”.
Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 8/10/2025.
Quý 3/2025 chứng kiến sự ảnh hưởng nặng nề từ bão, mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời của các ngành chức năng và địa phương, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu...
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và bất ổn, GDP quý 3/2025 tăng ấn tượng 8,23%. Mức tăng này góp phần đưa GDP 9 tháng năm 2025 tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra…
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là động lực của hoạt động thương mại trong 9 tháng năm 2025 khi chiếm 75,5% kim ngạch xuất khẩu, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu lên 680,66 tỷ USD...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2025 phát hành ngày 06/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Chiều 5/10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo, cho biết kinh tế - xã hội tính chung 9 tháng năm nay tốt hơn cùng kỳ năm ngoái trên hầu hết các lĩnh vực.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: