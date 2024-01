Ngoài tăng lượt khách, du lịch Thái Lan gấp rút “chuyển mình” để tăng doanh thu

Các quan chức Thái Lan hy vọng thỏa thuận sẽ khuyến khích thêm nhiều du khách Trung Quốc tới nước này để kích cầu du lịch và tăng doanh thu. Song song với nỗ lực thu hút du khách từ các thị trường đang phát triển nhanh chóng như Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc…, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng đã có nhiều hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường Trung Đông và Trung Á, được coi là thị trường mới tiềm năng vì thời gian bay ngắn và nhu cầu cao sau đại dịch.

NHIỀU CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN DỊCH QUẢNG BÁ MỚI

So với một số quốc gia châu Á, doanh thu từ ngành du lịch của Thái Lan đã tăng trưởng chậm hơn trong năm 2023, chủ yếu do lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan ít hơn so với kỳ vọng. Doanh thu từ du khách nước ngoài của Thái Lan chỉ đạt 1.200 tỷ baht (33 tỷ USD) trong năm 2023, tương đương khoảng 60% so với con số 1.900 tỷ baht (52 tỷ USD) được ghi nhận vào năm 2019 và thấp hơn mục tiêu 1.600 tỷ baht mà Tổng cục Du lịch Thái Lan đề ra. Nhật Bản, quốc gia mở cửa trở lại biên giới muộn hơn Thái Lan vài tháng, đã ghi nhận mức doanh thu kỷ lục từ du lịch là 35,8 tỷ USD, vượt mức trước khi xảy ra đại dịch, theo CNBC.

Ông Sisdivacr Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội đại lý du lịch Thái Lan cho biết nhờ danh tiếng về sự an toàn, văn hóa độc đáo và thái độ phục vụ tận tình, Nhật Bản đã có thể thu hút một lượng lớn khách du lịch. Trong khi đó, du khách đến Thái Lan chủ yếu là những du khách đi chặng ngắn, chẳng hạn như thị trường du khách đến từ Malaysia, là những du khách thường xuyên và không có khả năng chi tiêu nhiều như khách du lịch đi chặng dài.

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan khẳng định doanh thu du lịch có thể được tối đa hóa bằng cách tăng chi tiêu cho mỗi chuyến đi và kéo dài thời gian lưu trú. Chính phủ nên thu hút các thị trường ngách có xu hướng ở lại Thái Lan lâu hơn, chẳng hạn như phân khúc MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm), những người du mục kỹ thuật số và khách du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe.

Cuối năm 2023, Thái Lan đã quyết định nới lỏng các quy định, cho phép các địa điểm giải trí về đêm có chọn lọc ở một số địa phương chủ chốt được mở cửa hoạt động đến 4h sáng. Quyết định này đã mang lại những hiệu quả không nhỏ cho ngành du lịch, trong kỳ nghỉ đón năm mới 2024.

Chính phủ Thái Lan dự kiến đón 35 triệu lượt khách và thu về khoản doanh thu là 3.500 tỷ baht (100 tỷ USD) trong năm nay. Nước này đặt mục tiêu quảng bá du lịch thông qua 5 chiến lược chính: nâng cao hình ảnh thương hiệu bền vững, khám phá các thị trường chất lượng mới, tìm kiếm quan hệ đối tác mới, mở rộng kết nối giao thông mặt đất và sử dụng nội dung số để tiếp thị.

Các nhà chức trách nước này đã và đang triển khai chiến dịch quảng bá Thái Lan như một điểm đến tuyệt vời trong suốt cả năm. Chiến dịch này sẽ tập trung quảng bá những điểm đến du lịch ít được biết đến nhưng có tiềm năng đầu tư và du lịch gồm Phrae, Lampang, Nakhon Sawan, Nakhon Phanom, Si Sa Ket, Chanthaburi, Ratchaburi, Kanchanaburi, Nakhon Si Thammarat…

8 HÃNG HÀNG KHÔNG MỚI RA NHẬP “CUÔC CHƠI”

Trong năm 2024, có tới 8 hãng hàng không mới của Thái Lan sẽ đi vào hoạt động, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và thu hút du khách nước ngoài. Đó là các hãng P80 Air, Landarch Airlines, Really Cool Airlines, Pattaya Airways, Asian Aerospace Service, Avanti Air Charter, Siam Seaplane và Asia Atlantic Airlines – theo Bangkok Post. Các hãng bay mới được Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan cho phép nhập khẩu tổng cộng 60 máy bay.

Sự gia nhập của tám hãng trong một năm được xem là kỷ lục ở Thái Lan. Hầu hết các hãng sẽ bay phục vụ hành khách. Cả tám hãng đều do doanh nhân quốc tịch Thái Lan góp vốn. Do cựu CEO Patee Sarasin của hãng bay giá rẻ Nok Airlines thành lập, hãng Really Cool Airlines có kế hoạch bay thuê bao từ tháng 3/2024. Theo Bloomberg, ban đầu hãng sẽ bay các tuyến Nhật Bản, sau đó sẽ mở rộng đến các điểm ở châu Á như Hồng Kông, Singapore, Thượng Hải và Georgia (nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ)

CEO Patee nói rằng hãng Really Cool “sẽ định nghĩa lại hình ảnh của ngành hàng không được đóng đinh bằng các dịch vụ giống hệt nhau của các hãng”. Trên ứng dụng di động, khách chỉ cần nói điểm đến và ngày tháng, ứng dụng sẽ hiện ra lịch bay. Hãng dự định sẽ nhận hành lý từ điểm khởi hành của khách và trả hành lý tại khách sạn ở điểm đến. Hãng cũng có kế hoạch cung cấp dịch vụ di chuyển đến/đi từ sân bay và đặt phòng giúp khách. Ông Patee nói Really Cool đặt mục tiêu có lãi vào năm 2025, thực hiện niêm yết lần đầu (IPO) năm 2027.

Trong khi đó, hãng hàng không mới M-Landarch Airlines tập trung bay đến các điểm ở phía Nam Thái Lan, sát biên giới Malaysia. Các đường bay trong tầm một tiếng đồng hồ. Hãng nói các tuyến bay trong tầm một tiếng sẽ giảm thời gian di chuyển 3 - 5 tiếng nếu đi bằng đường bộ. Hãng bay sẽ sử dụng máy bay 12 chỗ, với tần suất 1 - 3 chuyến mỗi ngày. Còn hãng vận tải biển Thoresen Thai Agency đã thành lập công ty con P80 Air và thuê bốn máy bay Boeing cỡ trung với các đường bay từ Thái Lan dự kiến sẽ bao gồm Hà Nội, Hong Kong và Macao.

Theo Bangkok Post, sự có mặt của các hãng mới cũng là cơ hội đổi mới trước áp lực cạnh tranh của các hãng đang khai thác thị trường Thái Lan. Hãng hàng không quốc gia Thai Airways đang mở rộng đội bay của mình thêm 70% vào năm 2027 so với năm 2023. Hãng All Nippon Airways của Nhật Bản cũng thành lập hãng mới giá rẻ Air Japan, với tuyến bay mới giữa Bangkok và Narita vào tháng 2 tới. Cạnh tranh chắc chắn sẽ khốc liệt. Trung tâm nghiên cứu thuộc Ngân hàng Ayudhya có trụ sở ở Bangkok dự báo số chuyến bay sẽ tăng trung bình khoảng 20% mỗi năm trong hai năm 2024 - 2045.

Để chuẩn bị đón một lượng khách quốc tế lớn đổ về trong năm 2024, TAT mới đây cũng đã khởi động chiến dịch mang tên "Amazing Thailand Expat Privileges" (tạm dịch: Thái Lan tuyệt vời với đặc quyền cho người nước ngoài lưu trú), miễn phí vào cửa cho du khách tại các công viên quốc gia và giảm giá tới 80% chi phí tại hơn 200 điểm du lịch, dịch vụ trên toàn Thái Lan cho tới hết tháng 2/2024.

Đồng thời, TAT lại tiếp tục khởi động một chương trình phối hợp với lực lượng cảnh sát du lịch và Grab Taxi Thái Lan để đảm bảo an toàn cho du khách nước ngoài với tên gọi “Thais always care” (tạm dịch: Người Thái luôn quan tâm). Chiến dịch này đảm bảo rằng khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới được tận hưởng những trải nghiệm du lịch liền mạch, cảm thấy an toàn và được chào đón tại Thái Lan.

Cùng với đó, một điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực biến Thái Lan thành “trung tâm giải trí châu Á” là đảm bảo nước này là điểm đến an toàn, chuyên nghiệp, nhưng cũng vô cùng sôi động với vô số những sự kiện, lễ hội về văn hóa, âm nhạc, triển lãm, giải trí quốc tế sẽ diễn ra trong suốt năm 2024.