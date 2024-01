“Ăn theo” Olympic Paris 2024, Pháp sẽ dẫn đầu về lượng khách quốc tế

Theo ForwardKeys, với lượng đặt vé máy bay ngày càng tăng và các hãng hàng không chuẩn bị tung ra lượng chỗ ngồi kỷ lục, ngành du lịch Pháp bước vào năm 2024 với vị thế vững chắc. “Tận dụng mối quan tâm ngày càng tăng của Thế vận hội mùa hè sắp tới, nước Pháp sẽ trở thành một trong những điểm đến được cân nhắc nhiều nhất trong năm 2024, đối với cả những du khách châu Âu lẫn từ các thị trường xa", Olivier Ponti, chuyên gia phân tích của ForwardKeys, cho biết.

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU

Olympic mùa Hè 2024 đánh dấu lần thứ 3 thủ đô của Pháp đăng cai Thế vận hội, đồng thời ghi dấu mốc 100 năm kể từ lần gần nhất sự kiện thể thao này được tổ chức tại Paris vào năm 1924. Cũng bởi tầm quan trọng của sự kiện này, nước Pháp nói chung và Paris đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Thế vận hội từ rất sớm, từ việc mở rộng hệ thống giao thông công cộng đến tăng cường các biện pháp an ninh, rà phá bom mìn, bảo đảm an ninh, theo tờ The Star.

Hiện Pháp đang gấp rút chuẩn bị mạng lưới giao thông công cộng cũng như nâng cao khả năng phục vụ của ngành trong dịp Olympic Paris 2024. Ngày 24/1, Công ty Vận tải Công cộng Paris (RATP) của Pháp công bố tuyển dụng thêm khoảng 5.000 người trong năm 2024 nhằm nâng cao khả năng phục vụ. Giám đốc điều hành RATP Jean Castex cho biết ước tính có thêm khoảng 600.000 - 800.000 lượt hành khách sử dụng phương tiện công cộng trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao.

Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (INSEE), ước tính sẽ cần hơn 45 triệu giờ làm việc để hoàn thiện cơ sở vật chất cho Olympic Paris 2024. Phó Thị trưởng Emmanuel Gregoire cho biết Paris sẽ chi 26 triệu euro (27,5 triệu USD) để tạo ra một không gian xanh có diện tích 1,5 ha và trồng thêm hơn 100 cây xanh, nhằm chỉnh trang lại Đại lộ Champs-Elysees với chiều dài khoảng 2km. Xung quanh Khải Hoàn Môn ở chính giữa Đại lộ sẽ được mở rộng thêm khu vực dành cho người đi bộ.

Các khu vườn ở Quảng trường Concorde cuối Đại lộ sẽ được chỉnh trang và tu sửa lại. Các bậc thang ở đầu Đại lộ cũng sẽ được tu bổ nhưng vẫn đảm bảo giữ đúng bản sắc và phong cách cũ. Làng vận động viên, rộng trên 3 đô thị trong khu vực thuộc Seine-Saint-Denis (Paris), sẽ là cơ sở vật chất lớn nhất từ trước đến nay từng được xây dựng cho Thế vận hội, là thành quả của 2.800 người tham gia làm việc toàn thời gian.

Nghiên cứu cũng cho thấy các hãng hàng không đang tăng cường năng lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khắp nơi trên thế giới, với số lượng ghế dự kiến sẽ vượt mức năm 2019 trong năm 2024. Lượng khách quốc tế đến Pháp trong nửa đầu năm 2024 được dự báo đạt 93% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến Pháp có thể đón 15 triệu lượt khách trong dịp diễn ra Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội cho người khuyết tật năm 2024.

NHIỀU CHI PHÍ BẮT ĐẦU TĂNG CAO

Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024 hứa hẹn đầy hoành tráng: Trên mặt nước lấp lánh của sông Seine, một đội thuyền sẽ chở khoảng 10.000 vận động viên đến chân tháp Eiffel. Trong khi đó, gần nửa triệu khán giả dự kiến đứng dọc tuyến đường dài hơn 3 km để cổ vũ cho sự kiện thế kỷ này. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn có chỗ ngồi đắc địa trong số 100.000 ghế ở vị trí trung tâm đã được bán, hãy chuẩn bị cho "cuộc đua khốc liệt". Phần lớn số vé này đã được bán hết, và những chiếc vé còn lại có giá lên tới 2.700 euro, tương đương khoảng 2.930 USD/vé.

Theo trang Travel Noire, vé xem các sự kiện Olympic phổ biến khác cũng không kém phần "chát". Giá vé khởi điểm để theo dõi nội dung nhảy cầu 10 mét nam là 875 euro (khoảng 950,5 USD). Còn vé xem chung kết thể dục nghệ thuật nữ, một trong những môn thu hút đông đảo khán giả nhất, có giá khoảng 1.799 euro (khoảng 1.954,4 USD). Vé môn bóng chuyền, bóng ném, bắn cung, cầu lông và cử tạ vẫn còn, với giá 90-250 euro (khoảng 97,8 - 271,6 USD).

Theo New York Times, không chỉ chi phí tham dự những cuộc thi đấu thể thao được mong đợi nhất tăng vọt, mà giá cả cho chỗ ở và phương tiện di chuyển cũng "leo thang". Với khoảng 15 triệu du khách dự kiến tới nhưng chỉ có khoảng 85.000 phòng nghỉ, các chủ khách sạn đang tận dụng tối đa nhu cầu lớn này.

Nhiều khách sạn và căn hộ cho thuê đã tăng giá gấp đôi hoặc gấp ba so với mức giá mùa hè thông thường. Nhiều người có ý định rời khỏi thành phố và cho thuê căn hộ của mình với giá cao nhất. Giá Airbnb trung bình cho những ngày diễn ra Olympic đã vượt quá 500 euro, tương đương hơn 543 USD/đêm.

Giá vé máy bay khứ hồi đến Paris cũng bắt đầu tăng lên. Theo New York Times, du khách có thể mua được vé tốt nhất bằng cách đặt trước 60 ngày. Tuy nhiên, “giá dự kiến tăng khi ngày du lịch đến gần hơn. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên đặt vé sớm hơn thay vì muộn hơn”, bà Hudson, chuyên gia du lịch tại Expedia cho biết. Một lựa chọn khác để tiết kiệm chi phí là bay đến sân bay khác ở Pháp, hoặc thậm chí quốc gia lân cận như Bỉ, Anh hoặc Đức rồi đi tàu.

Chi phí vé tàu điện ngầm Paris tạm thời tăng gấp đôi. Ngay cả Bảo tàng Louvre và Cung điện Versailles cũng tăng phí vào cửa. Mặc dù còn khó khăn tiềm tàng, ông Estanguet, người đứng đầu ban tổ chức, đã hứa hẹn Thế vận hội sẽ là trải nghiệm đáng giá. "Hãy để tôi thuyết phục bạn đến đây, vì khoảnh khắc này là duy nhất", ông nói. "Bạn sẽ không thấy nó lần nữa, và bạn sẽ không thất vọng".

Từ rất sớm, nước chủ nhà Pháp đã không giấu giếm quyết tâm về việc biến Olympic Paris 2024 không chỉ là một TVH hình mẫu về sức mạnh, tốc độ, và kỹ thuật, mà còn về sự xanh, bền vững, và tích cực ảnh hưởng đến môi trường. Nói cách khác, sẽ là một kỳ TVH xanh nhất. Bà Hidalgo - Thị trưởng thủ đô Paris cho biết: “Chúng tôi đã quyết định đưa Thế vận hội Olympic Paris 2024 trở thành sự kiện lớn đầu tiên không sử dụng nhựa dùng một lần”.

Ngoài ra, theo hé lộ của các đầu bếp được giao nhiệm vụ tại Olympic Paris 2024, mục tiêu lớn nhất của họ là tạo dựng những bữa ăn hướng đến cảm giác “vui vẻ, ngon miệng và tốt cho sức khỏe”. Trong số những món ăn được phục vụ tại Olympic Paris, có rất nhiều các món chay tốt cho chế độ ăn uống cân bằng và phù hợp với chế độ ăn của các vận động viên.