Nhãn hiệu tỷ đô sẽ tiếp tục chinh phục thế giới năm 2025?

Năm 2023, để mở rộng hoạt động kinh doanh thương hiệu đã mạnh dạn đầu tư tăng thêm 350 triệu euro để mở thêm nhiều cửa hàng, flagship store ở Nhật Bản và khu vực Châu Á. Cũng trong năm 2023, doanh thu của Loewe đã tăng gần 30%, xác lập kỷ lục mới với tổng thu 810,8 triệu euro, trong đó doanh số bán hàng tăng 27.5%. Lợi nhuận ròng của thương hiệu ghi nhận mức tăng thần tốc 62.5% so với năm trước, đạt mốc 207,3 triệu euro.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên, LVMH đã thông qua quyết định phân phối toàn bộ lợi nhuận ròng năm 2023 của Loewe dưới dạng cổ tức, bổ sung thêm 25,1 triệu euro được rút từ nguồn dự trữ sẵn có, nâng tổng mức chia cổ tức lên 232,4 triệu euro - cao nhất từ trước tới nay của thương hiệu.

Dẫu cho người tiêu dùng Trung Quốc năm nay thờ ơ với mua sắm, còn nhu cầu xa xỉ toàn thế giởi giảm mạnh do lạm phát và xung đột địa chính trị, khiến doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 của LVMH giảm xuống hơn 14%, Loewe vẫn giữ nhịp tăng trưởng nhanh và ổn định, vững chỗ đứng trong lòng khách hàng, được yêu thích về cả kiểu dáng và mức giá.

Để chuẩn bị cho năm 2025, mới đây Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson đánh dấu 10 năm gắn bó với Loewe bằng các thiết kế giao hòa hiện đạo, quá khứ, tái hiện tinh hoa cổ điển của thương hiệu. Trong khuôn viên lâu đài Château de Vincennes, Loewe đã tạo hình một con chim sơn ca gỗ đậu trên cây cột, tượng trưng cho thông điệp "bắt trọn một khoảnh khắc" mà nhà mốt Tây Ban Nha muốn truyền tải. Chú chim là tác phẩm điêu khắc do nghệ sĩ Tracey Emin thực hiện theo ý tưởng của Jonathan Anderson.

Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson vừa có show diễn đánh dấu 10 năm gắn bó với Loewe.

Show diễn mở đầu bằng nhạc nền cổ điển, nơi dàn mẫu bước ra trong những chiếc váy crinoline, của phụ nữ châu Âu thế kỷ 19 bên trong váy có lớp lót xòe tròn tạo độ phồng. Thiết kế đầu tiên bước ra sàn diễn là mẫu váy với chất liệu voan mỏng màu trắng, in hoa, được J.W Anderson dung hòa giữa yếu tố hiện đại và cổ điển nhẹ nhàng, bay bổng, kết hợp với những đường nét phồng tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp nữ tính.

Jonathan Anderson tiếp tục khám phá những hình khối mới, tạo nên loạt phom dáng đầy sống động. Một điểm nhấn đáng chú ý là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và hiện đại, bắt đầu từ sự liên quan của các nghề thủ công thời trang cao cấp cũ, chủ nghĩa hiện thực thời trang, trompe l'oeil (ảo ảnh thị giác) và văn hóa đại chúng trong thế giới hiện đại: Về bản chất, tất cả những cách mà anh ấy đã tiến bộ và nâng cao kể từ khi gia nhập Loewe từ 10 năm trước.

Với chất thơ và sự điêu luyện, những chiếc váy crinoline được cách tân với những đường cắt táo bạo, tạo nên một vẻ đẹp vừa quen vừa lạ. Chất liệu da được sử dụng một cách sáng tạo như áo khoác da biến thành áo choàng nữ tính, váy ngắn sáng bóng,... đã biến những chiếc áo khoác truyền thống thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Không chỉ dừng lại ở đó, Anderson còn mang đến những bất ngờ thú vị với những chất liệu mới lạ như lông vũ marabou, xà cừ, và những kỹ thuật cắt may tinh xảo. Mỗi thiết kế đều là một câu chuyện, một thông điệp mà nhà thiết kế muốn gửi gắm đến người xem.

Cảm hứng từ nghệ thuật và âm nhạc cổ điển cũng được thể hiện rõ nét trong bộ sưu tập như tỏ lòng kính trọng đối với các bậc thầy như Frédéric François Chopin, Jean-Sébastien Bach và Wolfgang Amadeus Mozart. Những bản nhạc cổ điển được Loewe kết hợp với các tác phẩm hội họa Van Gogh, đưa lên sàn diễn. Lông vũ marabou (một loài chim hạc lông dài) được sử dụng trên những chiếc áo lưới xuyên thấu, phản ánh kỹ thuật cắt may tinh xảo của thương hiệu, đồng thời tạo sự phá cách trên một sàn runway đậm tinh thần cổ điển.

Chọn thiết kế nào trong BST để đưa lên sàn diễn lần này cũng cho thấy sự trưởng thành của Jonathan Anderson sau một thập kỷ dẫn dắt Loewe. Ông đưa những trang phục từng gây sốt 10 năm trước như áo khoác blazer ngoại cỡ, quần âu ống rộng, váy da siêu ngắn lấp lánh hay những chiếc áo da cầu kỳ được ông nhắm đến. Những thiết kế này cũng được giới thời trang tham dự show diễn nhận xét là tiệm cận khái niệm "wearable art" (tác phẩm nghệ thuật mặc được) kết hợp cùng những đôi giày đế bằng, dây buộc bất đối xứng đã tạo nên một điểm nhấn thú vị.

Có thể nói, Jonathan Anderson đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình là một trong những nhà thiết kế tài năng nhất của thế hệ trẻ không ngừng tìm tòi và khám phá những giới hạn trong thời trang. Đặc biệt là sự kết hợp đầy hài hòa giữa nét truyền thống và tính hiện đại. Tháng 6/2024, nền tảng X (Twitter) đã lan truyền hình ảnh một quả cà chua có hình dáng độc đáo đi kèm lời chú thích: “This tomato is so Loewe I can’t explain it” (Quả cà chua này trông đậm chất Loewe quá mà tôi không thể giải thích tại sao). Và chưa đầy 2 ngày sau đó, Giám đốc Sáng tạo của Loewe đã đăng tải video ngắn về thiết kế chiếc túi cà chua với lời chú thích: “Loewe meme to reality” (Hình ảnh hài hước về Loewe thành hiện thực).

Trước đó, bảng xếp hạng thương hiệu uy tín Lyst đã công bố danh sách các thương hiệu được tìm kiếm nhiều nhất quý 2/2024 với Loewe đứng đầu, giành lấy vương miện của Miu Miu. Bộ 3 Loewe, Miu Miu và Prada luôn chiếm vị trí top 3 trong 1 năm vừa qua. Chiến dịch “túi cà chua” và hai mẫu áo phông “Drink Your Milk”, “I Told Ya” của thương hiệu đã góp phần vào thành công của thương hiệu, giúp tăng số lượt tìm kiếm trực tuyến của Loewe lên đến 29% trong quý 2/2024. Bên cạnh đó, mẫu giày thể thao On x Loewe Cloudtilt 2.0 được xếp hạng là sản phẩm hot nhất quý 2.

Khép lại show diễn Xuân - Hè 2025 của Loewe là tràng pháo tay từ các nhà thiết kế khách mời nổi tiếng như Sarah Burton, Nicolas De Felice, Kris Van Assche, Pieter Mulier, Adrian Appiolaza... vinh danh chặng đường một thập kỷ của Jonathan Anderson với nhà mốt Tây Ban Nha.

Nhân dịp này. thông báo của thương hiệu cũng cho biết, doanh số túi xách, quần áo, phụ kiện (đặc biệt là charm túi) của Loewe đã có những đột phá ấn tượng trong quý 3 vừa qua. Đây cũng là một thương hiệu khá trẻ với 68.3% khách hàng có độ tuổi dưới 45. Thương hiệu cũng thu hút được thêm nhiều khách hàng trong độ tuổi 22 - 37. Ngoài Nhật Bản và Trung Hoa, kết quả kinh doanh của Loewe cũng đã cho thấy những con số đáng ngạc nhiên ở cả Hàn Quốc và khu vực Bắc Mỹ.