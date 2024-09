Dolce & Gabbana "hâm nóng" thế giới xa xỉ

Tập đoàn kiểm soát hãng thời trang Ý do bộ đôi nhà thiết kế Stefano Gabbana và Domenico Dolce thành lập, đã công bố doanh thu tăng 17% lên 1,87 tỷ euro trong 12 tháng tính đến ngày 31/3. Doanh số bán hàng ở châu Âu, chiếm 50% doanh số bán hàng thời trang và đồ gia dụng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng ở các khu vực địa lý chính khác đều giảm, đặc biệt là thị trường Mỹ giảm 13%.

Trong khi đó, Reuters đưa tin vào tháng 7 rằng Dolce & Gabbana có thể sẽ tìm kiếm thêm một nhà đầu tư thiểu số trong thời gian tới, sau khi CEO Alfonso Dolce nói với một tờ báo Ý hồi đầu tháng rằng hãng thời trang này đang xem xét việc niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Có thể nói, nếu không tính đến suy thoái chung được ghi nhận trong thời kỳ đại dịch, sự sụt giảm về mức độ tiêu thụ các sản phẩm xa xỉ trong thời gian gần đây là một cú sốc đối với một ngành công nghiệp vốn đã quen với những mức giá cao ngất ngưởng, hơn hẳn các mặt hàng thông thường khác. Các nhà thiết kế gần đây đã nhận thấy một sự lo âu đang bao trùm ngành thời trang. “Thời trang là một công việc kinh doanh nghiêm túc - tôi biết - nhưng có lẽ bây giờ nó quá nghiêm túc,” Domenico Dolce và Stefano Gabbana nói. "Cần có một năng lượng nào đó khiến mọi người lạc quan và sôi động hơn".

Do đó, khác những mùa trước khi Dolce & Gabbana mang vẻ đẹp của “siêu vòng ba nước Mỹ” Kim Kardashian, lật lại hình ảnh gợi cảm những chiếc váy slip dress kinh điển, những bộ tuxedo trang trọng, BST Xuân - Hè 2025 của nhà mốt lại tái hiện lại vẻ đẹp quyến rũ nhưng vô cùng nổi loạn mang tính biểu tượng. Đó là nữ hoàng nhạc Pop Madonna trong hành trình khám phá những tỷ lệ mới với tên chủ đề “Italian Beauty”.

Madonna đến dự show diễn với một bộ đồ ren đen từ đầu đến chân, và cuối show được hai nhà thiết kế hôn tay để cảm ơn.

Từ những chiếc váy cocktail gợi cảm đến những bộ tuxedo thanh lịch, áo ngực hình nón đều xuất hiện một cách tự nhiên và đầy quyến rũ, khẳng định vị thế của nó như một một xu hướng thời trang bất hủ. Thêm vào đó là nét lãng mạn, cùng họa tiết hoa hồng tinh tế.

Giao thông đã tắc nghẽn vào chiều thứ Bảy tại Milan khi Madonna đến buổi trình diễn tuần lễ thời trang Dolce & Gabbana. Nữ ca sĩ là người cuối cùng xuất hiện tại show diễn, cô khiến đám đông 1.000 người tự phát đứng dậy hoan nghênh. Là bạn lâu năm của các nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana và là đại sứ cho thương hiệu của họ từ đầu những năm 1990, Madonna mặc một bộ đồ ren đen từ đầu đến chân trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu và đội một chiếc vương miện vàng trên chiếc khăn voan ren Chantilly màu đen che mặt khi cô trò chuyện với những người bên cạnh ở hàng ghế đầu trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Các người mẫu bước xuống cầu thang được tráng gương sáng rực như phim trường, mỗi người mẫu đều diện chiếc áo ngực hình nón mà Madonna đã mặc trong chuyến lưu diễn và bộ tóc giả màu vàng uốn xoăn gợi nhớ đến phong cách nữ ca sĩ vào thời điểm đó và được ghi lại trong bộ phim tài liệu In Bed with Madonna. Chúng được kết hợp bởi những chiếc váy bút chì có chi tiết áo nịt ngực và dây treo; lớp phủ ren mỏng để lộ nhiều áo ngực hình nón và quần rộng; và kiểu may đo sọc đen và sọc nhỏ đều xuất hiện trong video âm nhạc Vogue.

Tầm nhìn về sự gợi cảm này pha trộn sự tinh tế mang tính biểu tượng với sự nữ tính mạnh mẽ, dứt khoát, điều hướng các màu sắc vượt thời gian như đen, đỏ, trắng. Các sản phẩm may mặc định hình cơ thể và những chiếc áo khoác mang tính biểu tượng như áo khoác Dolce cổ điển được định nghĩa lại với những đường viền nhọn trên ngực, trong khi chiếc áo khoác Gabbana vượt thời gian, giờ đây ở dạng mini, mạnh dạn bước vào kỷ nguyên đương đại. Từ đó, họ giúp phái đẹp tìm ra những thiết kế mang sự thanh lịch vượt thời gian mà không cần phải chạy theo bất kỳ xu hướng nào - một minh chứng rõ ràng cho sự quyến rũ bền bỉ của người phụ nữ hiện đại.

Dolce & Gabbana vẫn luôn mang đến một thế giới rất riêng dành cho phái đẹp, quyến rũ tuyệt đối với chất liệu ren thượng hạng. Mỗi mùa, hai nhà thiết kế tài hoa lại mang tới một vẻ đẹp mới, khai thác triệt để từ góc nhìn, sự cảm nhận về thời trang Ý, về tính nữ độc tôn mà chẳng cần phải chạy theo bất kỳ xu hướng đang thịnh hành nào.

Xuyên suốt bộ sưu tập, chiếc áo ngực, lấy cảm hứng từ những năm 1950, chiếm vị trí trung tâm trên nền đồ lót mỏng, trở thành một diện mạo hoàn chỉnh thông qua các lớp trong suốt và đầy tính nghệ thuật. Dolce & Gabbana đã tái hiện lại chiếc áo corset nguyên bản trên nền là những chất liệu thượng hạng của nhà mốt với ren và lụa bóng. Nó kết hợp dễ dàng với áo khoác oversized, váy xẻ tà, áo ren và áo nịt ngực, tạo nên nét nữ tính táo bạo nhưng tinh tế.

Nếu hình ảnh người phụ nữ trong thẩm mỹ của Jean Paul Gaultier những năm 90 là sự quyến rũ, nổi loạn, vượt qua mọi ranh giới vẻ đẹp của xã hội thì bộ đôi người Ý lại chọn một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn nhưng quyến rũ và mạnh mẽ không kém.

Với Dolce & Gabbana, tính nữ được giải phóng triệt để, dễ dàng thể hiện và tôn vinh cá tính, đồng thời tạo nên một cuộc đối thoại giữa thẩm mỹ cổ điển trong quá khứ với hiện tại táo bạo nhưng đầy tinh tế thông qua nghệ thuật xếp lớp layer. Người mặc dễ dàng khám phá ra các tỷ lệ mới với áo khoác cổ điển hay áo khoác dáng mini điểm nhấn lãng mạn với hoa hồng tinh tế để mạnh dạn bước vào kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, một loạt món phụ kiện mới cũng được Dolce & Gabbana chào sân ngay trên sàn diễn này như bông tai chữ thập mạ vàng đính pha lê đen đầy cá tính, những chiếc túi xách dáng Sicily hay Marlene mang phong cách cổ điển được phối khéo léo với giày cao gót sang trọng... Khi hai nhà thiết kế cúi chào lần cuối, họ đã đưa ra một quyết định bất thường là bước đi trên sàn catwalk để đến tìm "nàng thơ của thương hiệu" trên hàng ghế đầu. Nữ ca sỹ lừng danh đã đứng lên để nhận những nụ hôn lên bàn tay và nhiều tràng pháo tay hơn từ đám đông.