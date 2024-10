Những xu hướng túi xách mới nhất của mùa Thu - Đông 2024

Tuần lễ thời trang Milan và Paris vừa mới kết thúc, và các chuyên gia đã nhanh chóng tổng kết những phong cách túi xách sẽ là xu hướng của mùa Thu - Đông năm nay. Cùng với các phụ kiện theo phong cách “tối đa”, những chiếc túi xách này khuyến khích tư duy "nhiều hơn mới là đủ".

Một số thương hiệu tiên phong cho phong cách này có thể kể đến: Bottega Veneta với các người mẫu mang theo hai chiếc túi xách cùng một lúc, trong khi người mẫu của Undercover sải bước trên sàn runway cùng những chiếc túi xách sequin và túi mua sắm đầy ắp hàng hóa.

Những chiếc túi xách xu hướng của mùa Thu - Đông 2024 không nhất thiết phải có thiết kế mới lạ - những chiếc túi đeo vai hình trăng khuyết, túi trống và túi xách tote to rộng đều là những thiết kế quen thuộc và được nhiều người ưa chuộng. Nhưng thay vì sử dụng phụ kiện đơn giản và chất liệu da mịn, xu hướng túi xách mùa thu 2024 là những biến tấu về chất liệu và thiết kế, như những chiếc túi xách hình cún con lông dài tại Jil Sander và những chiếc túi đeo vai bằng lông cừu giả tại Stella McCartney.

Những chùm móc khóa treo túi thú vị trên sàn diễn cũng sẽ thúc giục bạn từ bỏ tâm lý “xa xỉ thầm lặng”, và hãy thử phá cách một chút xem sao... Tóm lại, xu hướng túi xách mùa Thu - Đông 2024 cho thấy việc thêm chút phụ kiện là không nhất thiết phải có, nhưng nếu có thì ít nhất chúng cũng nên thú vị.

Dưới đây là những xu hướng túi xách đáng chú ý nhất trên sàn diễn thời trang mà bạn có thể tham khảo.

DA LỘN CỔ ĐIỂN

"Thật bất ngờ!" Da lộn là chất liệu túi xách được lựa chọn hàng đầu cho mùa Thu - Đông 2024, giống như mùa thu những năm trước. Tương tự như một bài hát bắt tai hoặc một bộ phim kinh điển, đôi khi lựa chọn phổ biến nhất, được thử nghiệm và được nhiều người tin cậy là lựa chọn tốt nhất.

Những chiếc túi bằng da lộn màu caramel, cappuccino và chocolate được xuất hiện trên sàn diễn của các thương hiệu Isabel Marant, Altuzarra và Miu Miu được các tín đồ thời trang vô cùng yêu thích, và khá chắc là chúng sẽ tiếp tục được “lăng xê” trong thời gian dài.

SẮC ĐỎ ẤM ÁP

Từ đỏ cherry đến màu đỏ trầm - các nhà thiết kế rõ ràng vẫn còn rất yêu thích màu đỏ. Là một xu hướng màu sắc của mùa Thu - Đông 2024, sắc màu ấm áp càng làm tăng thêm cá tính cho những chiếc túi xách.

Proenza Schouler và Ferragamo - thương hiệu tiên phong đã thổi bùng lên xu hướng sử dụng trang phục và phụ kiện màu đỏ vào mùa thu năm ngoái, năm nay tiếp tục cho ra mắt những chiếc túi đeo chéo hình chữ nhật màu đỏ nâu maroon trầm ấm mà vẫn nổi bật. Gucci đã mang đến trên sàn diễn một loạt túi xách màu đỏ thu hút mọi ánh nhìn, từ những chiếc túi hình vuông màu táo đỏ đến những chiếc túi nửa vầng trăng cầm tay màu đỏ ngọc ruby, được trang trí với khóa là logo đặc trưng.

VẢI DENIM CHƯA BAO GIỜ HẾT MỐT

Các xu hướng denim mùa Thu - Đông 2024 đã chứng tỏ là vải denim là chất liệu phổ biến và đa dạng nhất của năm. Niềm đam mê với váy denim và quần jean may đo theo phong cách thập niên 90 của các thương hiệu xa xỉ đã lan rộng sang mảng phụ kiện, với sự xuất hiện của những chiếc túi xách làm bằng vải denim bền bỉ.

Tại Diesel, giám đốc sáng tạo Glenn Martens đã cho ra mắt một loạt túi xách làm bằng vải jeans cũ - một dấu ấn điển hình tại thương hiệu chuyên về đồ denim của nhà thiết kế người Bỉ, trong khi Loewe thiết kế lại chiếc túi Squeeze Bag nổi tiếng của mình bằng chất liệu denim được tẩy nhẹ. Và những chiếc túi vải jeans đến từ bộ sưu tập LV Remix của Louis Vuitton đã gây sốt mạng xã hội trong một khoảng thời gian dài cũng là một minh chứng rõ ràng cho sự thu hút của chất liệu bền bỉ này.

NHỮNG CHÙM MÓC KHÓA MANG ĐẬM DẤU ẤN CÁ NHÂN

Xu hướng móc khóa trên quai túi bắt nguồn từ chiếc túi Hermés Birkin lộn xộn, với quai túi được trang trí bởi những đồ vật rất thú vị như khăn, vòng chuỗi hạt, bùa may mắn... của nữ danh ca Jane Birkin.

Xu hướng này đã xuất hiện trên khắp các thành phố thời trang của thế giới như New York, London, Milan và Paris, thể hiện ý tưởng của các nhà thiết kế về việc trang trí phụ kiện trên túi để thể hiện phong cách cá nhân.

Một số thương hiệu đã thiết kế những chiếc móc khóa đầy ngộ nghĩ và thú vị: Coach sử dụng những móc khóa kỷ niệm của thành phố New York như tượng Nữ thần tự do, xe taxi vàng và quả táo đỏ to (khá kỳ quặc, nhưng thú vị); Fendi ra mắt móc treo làm bằng da hình kẹo mút Chupa Chups. Những chiếc móc khóa bằng kim loại của Burberry và những bùa hộ mệnh bằng da treo lủng lẳng trên túi của Etro cũng trở nên phổ biến.

TÚI XÁCH MỀM MẠI

Mềm mại về cả ngoại hình lẫn cảm giác, những chiếc túi xách bông xù trên sàn diễn mang đến một hiệu ứng khác biệt khiến chúng trở thành một phần nổi bật của mùa thu năm nay.

Có thể kế đến chiếc túi Falabella bằng len xoắn của Stella McCartney, mang tới cảm giác mềm mại của lông cừu. Simone Rocha đưa chúng ta quay trở về thời con gái trẻ trung và đầy cảm xúc khi ra mắt những chiếc túi được thiết kế giống như những con vật nhồi bông lông xù đáng yêu (ví dụ: cún bông), gợi nhớ đến thời thơ ấu.