Một resort Việt Nam lọt top khu nghỉ sinh thái hàng đầu thế giới

Nếu như Nha Trang được vinh danh là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới thì Six Senses Ninh Vân Bay chính là nơi mang vẻ đẹp thuần khiết nhất trên vịnh. Trang Euronews đánh giá, resort này sẽ đem tới cho du khách trải nghiệm đa dạng từ cảnh biển cát trắng, núi đồi trùng điệp, các khối đá hình thái kỳ thú... Six Senses Ninh Van Bay tại Khánh Hòa được đánh giá là một "thiên đường sinh thái biệt lập", với việc thực hiện các dự án bảo tồn và tự trồng nguyên liệu tươi sạch trong khuôn viên.

Khu nghỉ còn có vô số hoạt động cho khách tận hưởng như nấu món Việt, đi tour tham quan vườn rau hữu cơ, hay các chương trình tập luyện sức khỏe, lặn biển bằng bình dưỡng khí, khám phá khu rừng hay tập yoga. Đặc biệt là rạp chiếu phim ngoài trời, lọt top 10 rạp chiếu phim ngoài trời lãng mạn nhất thế giới.

Rạp chiếu này nằm tại quầy bar "Drinks by the Beach" ở khu resort cao cấp Six Senses. Khi màn đêm buông xuống, bến tàu gỗ ở quầy bar sẽ được biến thành một rạp chiếu trên biển tuyệt đẹp. Bạn sẽ được nằm giữa trời, ngắm sao, bên tai là tiếng sóng biển rì rào và thưởng thức bộ phim mà bạn yêu thích. Đây hẳn sẽ là một trải nghiệm khó quên trong đời.

Do nằm tách biệt với trung tâm thành phố, khu nghỉ dưỡng trên đảo này được xem là hội tủ đầy đủ những yếu tố cho một chốn nghỉ ngơi yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên nhất, thích hợp cho những ai đang muốn rời xa trốn "xô bồ", tận hưởng không gian bình yên, thư thái.

Khu resort nằm trải dài theo 2km bờ biển với 58 vila mái lá “rải rác” giữa lưng chừng đồi và trên các vách đá. Toàn bộ các khu nhà đều được dựng bằng gỗ theo lối kiến trúc nhà của người xưa, mái nhà giữ nét nguyên sơ, mộc mạc khi được lợp thủ công bằng lá dừa.

Đứng đầu danh sách là Tivoli Praia do Forte, Brazil. Khu nghỉ dưỡng sinh thái Tivoli Praia do Forte ẩn mình trong các khu rừng ven biển Bahia. Ngoài những tiện ích của một resort hạng sang, khu nghỉ dưỡng này còn có nhiều sáng kiến về môi trường như giúp bảo vệ các loài rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng và giáo dục cộng đồng địa phương về cách sống bền vững hơn. Đến đây du khách còn được thưởng thức các món ăn bản địa và hòa mình vào thiên nhiên trong "sự sang trọng bền vững".

Chiếm vị trí thứ 2 là Zadun Ritz-Carlton, Mexico. Khu nghỉ dưỡng Zadun Ritz-Carlton ở San José del Cabo không chỉ bảo vệ môi trường mà còn hỗ trợ bảo tồn và phát triển ngành nghệ thuật địa phương. Để đạt mục tiêu đó, khách sạn sử dụng những chiếc gối làm bằng vải dệt tay và các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trong mỗi phòng ngủ. Du khách cũng được mời tham gia các chương trình của một Đại sứ môi trường và được tìm hiểu về các khu bảo tồn biển của biển Cortez (còn gọi là vịnh California).

Vị trí thứ 3 thuộc về Terre Blanche, Provence, Pháp. Terre Blanche là một khu nghỉ dưỡng sang trọng rợp bóng cây xanh ở miền Nam nước Pháp và sở hữu các chứng nhận xanh đáng ngưỡng mộ, từ thực phẩm có nguồn gốc bền vững, các sân golf thân thiện với môi trường cho tới từng tấm đệm trong phòng ngủ.

Trước đó, hồi tháng 4, tạp chí nổi tiếng của Mỹ - Veranda cũng đã công bố top 30 resort bao trọn các dịch vụ có chất lượng tốt nhất thế giới, khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay đã xuất sắc nằm trong danh sách này và xếp ở vị trí thứ 5.