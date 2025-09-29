Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Thói quen ăn uống có thể là “thủ phạm” gây bệnh tật

Hoài Phương

29/09/2025, 09:37

Tại Việt Nam, 8 trong 10 ca tử vong hiện nay liên quan đến bệnh không lây nhiễm. Trong khi thay đổi thói quen ăn uống có thể giúp phòng ngừa tới 80% bệnh tim mạch, 90% đái tháo đường type 2 và hàng loạt bệnh mạn tính khác…

Do xu hướng thay đổi thói quen ăn uống, mô hình bệnh tật cũng đã thay đổi rõ rệt.
Do xu hướng thay đổi thói quen ăn uống, mô hình bệnh tật cũng đã thay đổi rõ rệt.

Trong thập kỷ gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong chăm sóc sức khỏe. Tuổi thọ trung bình của người dân được nâng lên 74 tuổi. Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế và đô thị hóa cùng xu hướng thay đổi thói quen ăn uống, mô hình bệnh tật cũng đã thay đổi rõ rệt.

Từ độ tuổi 64 - 75, người Việt thường phải sống chung với ít nhất ba căn bệnh mạn tính. Trong khi đó, người Nhật có tuổi thọ trung bình cao hơn (86 tuổi) và tuổi sức khỏe cũng cao hơn rất nhiều, có thể sống khỏe mạnh đến 80 tuổi. 

Tại Đông Nam Á, tuổi thọ của nam giới Việt Nam xếp thứ 5 và nữ giới xếp thứ 2, song số năm mắc bệnh lại cao. Cụ thể, mỗi người Việt sống trung bình khoảng 10 năm với bệnh tật, làm giảm đáng kể số năm sống khỏe mạnh.

Đặc biệt, nếu trước kia phần lớn các ca tử vong liên quan tới bệnh truyền nhiễm thì nay, cứ 10 người thì có tới 8 người tử vong vì bệnh không lây nhiễm, trong đó, tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính chiếm tỷ lệ cao nhất.

Thay đổi thói quen ăn uống có thể giúp phòng ngừa tới 80% bệnh tim mạch.
Thay đổi thói quen ăn uống có thể giúp phòng ngừa tới 80% bệnh tim mạch.

Điểm chung của các căn bệnh này là đều gắn liền với lối sống và đặc biệt là thói quen ăn uống. 75% tỷ lệ tử vong tại Việt Nam hiện nay có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ dinh dưỡng không hợp lý. Một khẩu phần nhiều thịt đỏ, dầu mỡ, muối, đường; thói quen tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có cồn và ít rau xanh, trái cây đã và đang biến thói quen ăn uống thành “thủ phạm” dẫn đến bệnh tật.

Tại tọa đàm "Chăm sóc sức khỏe cộng đồng - giải pháp bền vững cho sự phát triển" vừa qua, các chuyên gia cảnh báo, xã hội hiện đại đang phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng. Một mặt, tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất vẫn tồn tại. Mặt khác, thừa cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa lại gia tăng nhanh chóng.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, Phó tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, chỉ rõ: “Nếu như trước đây, người dân suy dinh dưỡng chủ yếu vì nghèo đói, thì hiện nay nhiều trường hợp xuất phát từ thiếu kiến thức dinh dưỡng”.

Đáng lo ngại, xu hướng này diễn ra mạnh ở giới trẻ – nhóm vốn được coi là năng động và có tri thức. TS.BS Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm Khám và tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, phân tích: “Người trẻ hiện nay tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh, giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng. Tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ trên 6 tuổi đã tăng gần gấp đôi chỉ trong 10 năm, từ 8,4% lên gần 16%”.

Xã hội hiện đại đang phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng. 
Xã hội hiện đại đang phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng. 

Không chỉ thừa – thiếu năng lượng, tình trạng “đói vi chất” âm thầm cũng đang là vấn đề nhức nhối. Thực phẩm chế biến nhanh, giàu chất bảo quản và phụ gia nhưng nghèo vitamin, khoáng chất ngày càng phổ biến trong khẩu phần ăn uống.

Thói quen ăn uống tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đang chi phối sâu sắc tới sức khỏe cộng đồng. Khi thói quen này sai lệch, nó không chỉ gây ra những căn bệnh mạn tính đắt đỏ và khó điều trị, mà còn rút ngắn “tuổi khỏe mạnh” của người dân – tức khoảng thời gian sống mà ít bệnh tật, ít phụ thuộc.

ThS.BS Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhấn mạnh dinh dưỡng hợp lý cần được nhìn nhận xuyên suốt vòng đời. Từ giai đoạn bào thai, chế độ ăn uống của người mẹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch, tiểu đường hay nguy cơ ung thư của đứa trẻ trong tương lai.

Trẻ em được bú sữa mẹ đầy đủ, ăn uống đa dạng ở tuổi thơ ấu sẽ có nguy cơ thấp hơn với các bệnh mạn tính sau này. Ở người trưởng thành và cao tuổi, cải thiện chế độ ăn và tăng vận động có thể làm chậm tiến triển bệnh, giảm tỷ lệ tử vong và tàn tật.

Tuy nhiên, để thay đổi nhận thức và hành vi dinh dưỡng trong cộng đồng không hề dễ. Ở góc độ chính sách, các chuyên gia kêu gọi sớm xây dựng Luật Dinh dưỡng nhằm đặt ra chuẩn mực pháp lý, kiểm soát truyền thông về thực phẩm, đồng thời, bảo vệ người tiêu dùng trước các quảng cáo thiếu kiểm chứng.

Thói quen ăn uống tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đang chi phối sâu sắc tới sức khỏe cộng đồng. 
Thói quen ăn uống tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đang chi phối sâu sắc tới sức khỏe cộng đồng. 

Song song đó, việc phát triển y tế học đường để theo dõi, điều chỉnh chế độ ăn uống cho học sinh, cùng các chương trình bổ sung vi chất cộng đồng, sẽ giúp cải thiện tình trạng “đói vi chất” đang âm thầm lan rộng.

Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1 - 18 tuổi thêm tối thiểu 1,5cm; đến năm 2045 tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển.

Nghị quyết 72 cũng đưa ra mục tiêu vào năm 2030 tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; vào năm 2045, tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khoẻ mạnh tăng lên trên 71 tuổi.

Tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 5 diễn ra sáng 28/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn một lần nữa nhắc lại: "Chúng ta thường nghe 'có thực mới vực được đạo', điều đó thể hiện vai trò của dinh dưỡng trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người".

“Từ đó, chúng ta cần phải có suy nghĩ mỗi bữa ăn không chỉ để ấm bụng, no bụng mà phải ăn làm sao để tạo tiền đề cho phát triển tốt về thể trạng, tinh thần, sức khỏe cho mỗi cá nhân, xa hơn nữa cho cả dân tộc”, Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó cũng có một câu nói khác là “bệnh từ miệng mà vào”. Điều đó có nghĩa nếu chúng ta có thói quen ăn uống không hợp lý, thiếu hay thừa, thì đều gây ra bệnh tật. 

Cần phát triển y tế học đường để theo dõi, điều chỉnh chế độ ăn uống cho học sinh.
Cần phát triển y tế học đường để theo dõi, điều chỉnh chế độ ăn uống cho học sinh.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, đã đến lúc phải thay đổi tư duy, chuyển trọng tâm từ việc điều trị bệnh sang phòng bệnh, trong đó dinh dưỡng đóng vai trò then chốt. "Bữa ăn lành mạnh hôm nay chính là sự chuẩn bị cho một tương lai khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn," Thứ trưởng khẳng định. 

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng 2025 diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thừa cân, béo phì tại Việt Nam tăng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đạt 38% so với mức trung bình 10 - 20% của các nước trong khu vực. Khoảng 70% người trưởng thành chưa đạt mức vận động thể lực theo khuyến cáo.

Nhiều người có chỉ số BMI bình thường nhưng vẫn dư thừa mỡ nội tạng do chế độ ăn uống thiếu khoa học và lối sống ít vận động, kéo theo nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, thậm chí ung thư.

Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh

16:52, 15/09/2025

Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh

Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt

15:38, 04/09/2025

Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt

Kem chống nắng một lần nữa gây tranh cãi

08:14, 03/09/2025

Kem chống nắng một lần nữa gây tranh cãi

Từ khóa:

dinh dưỡng sức khỏe tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Bệnh án điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số của ngành Y tế, nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn thông tin trong y tế…

Bước tiến mạnh mẽ của tim mạch can thiệp Việt Nam

Bước tiến mạnh mẽ của tim mạch can thiệp Việt Nam

Những ca bệnh rất nặng từng phải chuyển ra nước ngoài thì nay có thể được điều trị hoàn toàn tại Việt Nam. Đây là minh chứng cho sự tiệm cận trình độ y học thế giới, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ điều trị hiện đại cho hàng triệu người dân…

Giảm gánh nặng bệnh RSV nhờ vaccine

Giảm gánh nặng bệnh RSV nhờ vaccine

RSV là virus hợp bào hô hấp với hai phân nhóm RSV-A và RSV-B, gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi…

Đái tháo đường đã trở thành thách thức y tế công cộng lớn

Đái tháo đường đã trở thành thách thức y tế công cộng lớn

Thông tin từ Bệnh viện Nội tiết trung ương, tỷ lệ mắc đái tháo đường type 2 ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi mắc đái tháo đường chiếm khoảng 20 - 30% trong tổng số bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện…

Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới

Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới

Tại nhiều cơ sở y tế hiện nay, việc điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đã được triển khai theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Điều này giúp rút ngắn thời gian hồi phục, hạn chế biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ai có thể thay ông Powell làm Chủ tịch Fed?

Thế giới

2

Xuyên đêm cứu hộ nhiều người dân mắc kẹt trong bão số 10

Dân sinh

3

Chỉ số Buffett vượt 200%, chứng khoán Mỹ đang quá đắt đỏ?

Thế giới

4

Tỷ giá tự do nhích tăng sau giai đoạn điều chỉnh

Tài chính

5

Quảng Trị khẩn trương tìm kiếm 12 người mất tích do bão số 10

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy