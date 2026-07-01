5 loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa được phụ nữ Nhật Bản ưa chuộng

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Điều đó không chỉ đến từ gen di truyền, mà còn từ những thói quen ăn uống lành mạnh. Đây là những bí quyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ và vẫn hiện diện rất sống động trong đời sống người phụ nữ Nhật ngày nay. Những thực phẩm truyền thống này giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, củng cố hệ vi sinh vật đường ruột và cung cấp lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ, góp phần làm chậm quá trình lão hóa tế bào.
Dưới đây là 5 loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, được phụ nữ Nhật Bản thường xuyên sử dụng để chăm sóc sức khỏe.
Thực phẩm lên men như natto, dưa muối và rau ngâm muối là những món không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Bắp cải muối cũng là một trong những món ăn kèm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Quá trình lên men biến bắp cải xanh thông thường thành một "kho dinh dưỡng" - hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và tạo cảm giác no lâu.
Phụ nữ Nhật thường ăn bắp cải muối như một món khai vị nhỏ trước bữa chính. Loại thực phẩm này chứa nhiều probiotic có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, lại ít calo, giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa. Bạn có thể mua sẵn ở siêu thị - chỉ cần chọn loại ghi nguyên liệu đơn giản là bắp cải và muối biển - hoặc tự làm tại nhà bằng cách ủ bắp cải thái nhỏ với muối trong vài ngày.
Phụ nữ Nhật thường bắt đầu ngày mới với một bát súp miso. Được nấu từ đậu nành lên men, muối biển và kōji, súp miso chứa hàm lượng men vi sinh probiotic cao, giúp "đánh thức" hệ tiêu hóa sau một đêm dài nhịn ăn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tùy theo vùng và mùa, các nguyên liệu như rong biển, đậu phụ non, hành lá, nấm có thể được thêm vào súp. Đây là một món súp dễ làm, nhẹ bụng, dễ tiêu hóa. Súp miso cung cấp protein, khoáng chất và vitamin - đủ để được xem là một trong những "siêu thực phẩm" thực sự của ẩm thực Nhật.
Kukicha, còn được gọi là bōcha, là loại trà Nhật Bản khá đặc biệt, được làm từ cành, cuống và cọng của cây trà thay vì lá. Điểm thú vị là hàm lượng caffeine trong kukicha chưa đến 1%, khiến nó phù hợp để uống vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
So với các loại trà khác, kukicha chứa nồng độ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao hơn, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa tốt. Hương vị của nó khác biệt so với trà thông thường - nhẹ nhàng, hơi ngọt và mang nét đặc trưng riêng. Với người Nhật, uống kukicha không chỉ là bổ sung dưỡng chất, mà là một nghi lễ nhỏ để nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày.
Đây là một loại bột được chiết xuất từ củ của cây sắn dây, trong tiếng Nhật gọi là Kudzu - một trong bảy loại thảo mộc mùa thu của Nhật Bản. Bột sắn dây thường được người Nhật dùng như chất làm đặc tự nhiên trong nấu ăn - để pha trà thuốc, làm đặc súp hay chế biến các loại sốt.
Trong y học truyền thống, bột sắn dây từng được dùng để hỗ trợ điều trị bệnh tim và cải thiện tiêu hóa, đồng thời có tính chống oxy hóa và giúp ổn định đường huyết.
Loại cây này cũng rất phổ biến trong y học cổ truyền Trung Hoa nhờ chứa hàm lượng phytoestrogen cao - được cho là có lợi cho phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh - cùng khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm viêm. Bột sắn dây vừa là loại thực phẩm dinh dưỡng, vừa là dược liệu tốt cho sức khỏe.
Umeboshi là một ví dụ điển hình khác của văn hóa lên men trong ẩm thực Nhật. Loại mứt mận muối lên men này được biết đến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, ít calo, ít chất béo nhưng giàu men vi sinh probiotic.
Phụ nữ Nhật đã sử dụng umeboshi qua nhiều thế kỷ - một nửa thìa cà phê dùng thẳng trước bữa ăn là đủ, hoặc có thể pha loãng như một loại trà để uống. Ngoài ra, umeboshi còn được cho là có tác dụng giảm đau đầu hiệu quả.
Nhìn lại danh sách này, có thể thấy một điểm chung: những thực phẩm được phụ nữ Nhật tin dùng qua nhiều thế kỷ đều không hề đắt tiền hay khó tìm. Chúng đơn giản, gần gũi và được tích lũy từ trí tuệ ẩm thực lâu đời. Đó có lẽ mới là bí quyết thực sự của làn da tươi trẻ và sức khỏe bền lâu.
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