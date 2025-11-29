Những điều nhỏ bạn có thể làm để cân bằng lối sống lành mạnh hơn trong dịp nghỉ lễ

Việc duy trì những thói quen giữ gìn sức khỏe trong kỳ nghỉ lễ không hề dễ dàng, đặc biệt là khi bạn về thăm người thân hay du lịch. Điều quan trọng là không nên vì thế mà đánh mất niềm vui của cả mùa lễ hội...

Giải pháp nằm ở việc buông bỏ kỳ vọng rằng bạn sẽ ăn uống và tập luyện “như bình thường”, và thay vào đó chỉ cần thực hiện một điều nhỏ để duy trì kết nối với các thói quen tốt của mình. Nói cách khác, hãy đưa một vài “thói quen nhỏ vi mô” lành mạnh vào những ngày nghỉ lễ của bạn.

NIỀM VUI NGÀY LỄ PHẢI ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU

Cảm giác tội lỗi vì bỏ lỡ thói quen tập luyện hay không duy trì lịch sinh hoạt nghiêm ngặt có thể khiến bạn khó tận hưởng trọn vẹn mùa lễ hội.

Tuy vậy, vẫn cần duy trì một số hành vi lành mạnh để đảm bảo cơ thể cảm thấy tốt, chuyên gia dinh dưỡng Natalie Mokari tại Charlotte, Bắc Carolina cho biết. Việc thiếu chất xơ và protein trong chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến tiêu hoá và mức năng lượng – đồng nghĩa với việc bạn có thể không tận hưởng thời gian nghỉ lễ như mong muốn.

Dù vậy, việc ăn những món bạn yêu thích, quây quần bên mâm cơm gia đình và bên người thân cũng rất quan trọng, cô Mokari cho biết. Việc quá khắt khe về những gì được và không được ăn thậm chí có thể phản tác dụng, bởi sự cứng nhắc đó thường dẫn đến việc bạn ăn quá mức những món mình coi là “cấm kỵ”, cô nói thêm. “Chúng ta càng đặt nhiều rào cản quanh đồ ăn, thì lại càng thèm nó hơn,” chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ.

Cảm giác tội lỗi khi bạn đi chệch khỏi các thói quen lành mạnh — vốn khó duy trì trong thời gian di chuyển và ngày nghỉ lễ — cũng có thể khiến bạn bỏ luôn mọi nỗ lực để cảm thấy khỏe mạnh.

Thay vì tập trung vào việc bạn đã vận động ít thế nào hay ăn được bao nhiêu rau, hãy trân trọng những cách mà bạn có thể đưa thói quen lành mạnh vào kỳ nghỉ lễ mà vẫn tận hưởng thời gian bên gia đình, Santas - cộng tác viên về thể dục của CNN và là huấn luyện viên mind–body cho các vận động viên chuyên nghiệp, cho biết.

“Điều đó không có nghĩa là bạn buông bỏ lối sống lành mạnh, mà là bạn buông bỏ lịch trình quá cứng nhắc và gạt đi cảm giác tội lỗi đi kèm. Nếu không, chính bạn đang tự phá hỏng nỗ lực của mình,” cô nói.

THƯỞNG THỨC CÁC MÓN ĂN ĐA DẠNG

Nếu bạn muốn cảm thấy thoải mái sau những bữa ăn ngày nghỉ lễ, đừng loại bỏ các món ngon — chỉ cần bổ sung thêm trái cây và rau củ. Việc đi lại thăm gia đình, bạn bè trong dịp lễ thường đồng nghĩa với việc bạn không thể hoàn toàn kiểm soát lựa chọn ăn uống của mình, nhất là khi phải ăn ở nhà người khác hoặc tại nhà hàng. Khi xem thực đơn nhà hàng, hãy gọi món mà bạn thấy hấp dẫn và cứ thoải mái thưởng thức, chuyên gia dinh dưỡng Mokari khuyên.

“Đồng thời, hãy xem liệu có cách nào thêm một phần rau vào bữa ăn không, dù chỉ là một đĩa salad nhỏ để bổ sung rau xanh,” cô nói. “Với bánh mì kẹp, bạn có thể thêm xà lách, cà chua, bơ; còn gọi thêm đậu cũng là cách để nạp thêm dưỡng chất và chất xơ”.

Hãy cố gắng thêm một phần rau vào bữa ăn, dù chỉ là một đĩa salad nhỏ để bổ sung rau xanh.

Bạn có thể kết hợp các món với nhau để vừa thưởng thức đồ ăn, thức uống đặc trưng, vừa thêm những lựa chọn bổ dưỡng hơn. Chẳng hạn, mỗi khi uống đồ có caffeine hoặc đồ có cồn, hãy gọi kèm một cốc nước lọc.

Khi đến nhà người khác và muốn ăn thêm rau củ, bạn có thể ghé cửa hàng mua một món mang theo hoặc chủ động đề nghị làm một món ăn kèm như rau luộc hoặc salad. Để tránh ăn quá đà, hãy ghi nhớ món mà bạn thích ăn nhất và quan sát cảm giác no của cơ thể để không bị khó chịu, chuyên gia dinh dưỡng Mokari khuyên.

Nhưng đừng dành quá nhiều thời gian để tính toán tỷ lệ giữa các món ăn khoái khẩu ngày nghỉ lễ và những thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn, cô bổ sung. Điều quan trọng nhất là bạn tận hưởng kỳ nghỉ cùng những người mình yêu thương. “Một bữa ăn, vài bữa ăn hay vài món tráng miệng — tất cả đều không thể khiến sức khỏe của bạn thay đổi theo hướng ‘một mất một còn’”.

KẾT HỢP VẬN ĐỘNG VỚI THỜI GIAN BÊN GIA ĐÌNH

Tập luyện lành mạnh trong kỳ nghỉ lễ không có nghĩa là bạn phải đổ mồ hôi hay thậm chí rời khỏi buổi tụ họp, Santas cho biết.

“Bất kỳ hình thức vận động thể dục thể thao nào bạn có thể thực hiện trong thời gian này đều rất tuyệt — và gần như là ‘thêm thắt’ thôi, bởi vì… đa số chúng ta đều nói: ‘Thôi, nếu tôi không thể thực hiện chế độ luyện tập nghiêm ngặt như mọi khi thì tôi sẽ không làm gì cả’,” cô nhận định.

Việc di chuyển trong các chuyến du lịch ngày lễ cũng có thể gây mệt mỏi cho cơ thể, vì vậy bất kỳ kiểu vận động nào giúp chống lại cảm giác cứng người do ngồi quá lâu, hoặc đau nhức đều rất hữu ích.

“Bất cứ lúc nào có thể, hãy đứng dậy và cử động theo cách cơ thể bạn mách bảo. Có thể là vươn người thật dài, xoay cơ thể, hạ thấp người — chỉ cần chuyển động và kết nối lại với cơ thể để cảm nhận xem nó cần gì,” Santas cho biết. “Đừng đợi đến khi quay lại phòng gym mới đáp ứng nhu cầu đó”.

Nếu cần, bạn có thể đứng lên trong lúc trò chuyện dài để thay đổi tư thế. Hoặc rủ mọi người khoác áo ấm và cùng ra ngoài đi dạo, cô gợi ý. “Đó có thể chỉ là một chuyến đi bộ 10 phút trong không khí lạnh và trong trẻo,” Santas nói thêm. “Hãy tận dụng mọi cơ hội để có những phút vận động ngắn”.

Những bài tập vận động đơn giản có thể giúp ngăn ngừa chấn thương, cô nói. Để tăng mức độ hoạt động mà không khiến bản thân quá tải, Santas gợi ý mang theo một vài dụng cụ nhỏ, dễ dùng. Ví dụ, dây kháng lực rất dễ mang theo; chỉ cần quấn quanh mắt cá chân hoặc ngay trên đầu gối, bạn đã có thể tập luyện bằng những bước đi rộng tới lui, cô cho biết.

Chơi với trẻ con trong các buổi tụ họp gia đình cũng là một hình thức vận động rất tốt.

Cuối cùng, cô Santas khuyên hãy… chơi đùa một chút. Hãy để ý xem lũ trẻ đang làm gì trong buổi tụ họp gia đình. Bạn có thể thử những điệu nhảy mới của chúng, hay tham gia trò đuổi bắt hoặc trốn tìm không? “Hãy tận dụng cơ hội để chơi cùng gia đình,” cô Santas nhấn mạnh.