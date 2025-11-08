Vì sao bạn vẫn mệt mỏi ngay cả khi có chế độ ăn đủ chất?

Dù tuân thủ chế độ ăn khoa học như ăn đạm ngay sau khi thức dậy, nhiều rau, bổ sung vài loại trái cây mỗi ngày nhưng bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi? Hãy yên tâm, vì bạn không phải là người duy nhất...

Theo thống kê của Google, các cụm từ tìm kiếm như “mệt sau khi ăn”, “buồn ngủ sau bữa ăn” hay “tại sao tôi luôn cảm thấy buồn ngủ” xuất hiện với tần suất khá cao. Dường như, ngay cả khi nhiều người nỗ lực để có chế độ ăn uống lành mạnh hơn, cảm giác mệt mỏi vẫn không biến mất. Vậy nguyên nhân thực sự là gì?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Ro Huntriss, viêm da nhẹ, căng thẳng kéo dài hoặc chất lượng giấc ngủ giảm chỉ là một vài trong số nhiều yếu tố có thể lý giải tình trạng mệt mỏi này.

“Ví dụ, căng thẳng có thể làm rối loạn quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, trong khi thiếu ngủ tích lũy lại ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý glucose,” bà cho biết.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chế độ ăn uống của bạn hoàn toàn vô can. Dưới đây là một số yếu tố dinh dưỡng “ẩn mình” có thể đang âm thầm gây ra cảm giác mệt mỏi kéo dài mà bạn không ngờ tới.

THIẾU HỤT CÁC DƯỠNG CHẤT THIẾT YẾU

“Dù việc theo dõi lượng chất béo tốt và protein hàng ngày là quan trọng, nhưng cơ thể bạn cần nhiều hơn thế,” chuyên gia dinh dưỡng Ro Huntriss lưu ý, đồng thời chỉ ra những dưỡng chất quan trọng cần bổ sung nhiều như sắt, magiê và vitamin B12 — những yếu tố thiết yếu cho chu trình sản xuất năng lượng của cơ thể.

“Cơ thể chúng ta cần những chất này để chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng có thể sử dụng. Nếu chế độ ăn của bạn thiếu những dưỡng chất này, thì có lẽ nó chỉ trông có vẻ lành mạnh chứ chưa thực sự cân bằng,” bà nói. “Tình trạng mệt mỏi và thiếu năng lượng nói chung có thể là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên xem lại khẩu phần dinh dưỡng của mình”.

KẾT HỢP THỰC PHẨM CHƯA PHÙ HỢP

“Một cốc sinh tố hoa quả có vẻ lành mạnh, nhưng rất có thể nó sẽ khiến bạn đói và kiệt sức chỉ sau khoảng một giờ,” chuyên gia dinh dưỡng Ro giải thích. “Đúng là loại đồ uống này giàu chất xơ, nhưng lại thiếu đạm”.

Bà khuyên nên bổ sung đạm và chất béo lành mạnh vào chế độ ăn uống để giúp no lâu hơn — từ đó duy trì năng lượng lâu hơn. “Bơ hạt, sữa chua Hy Lạp và các loại hạt là những lựa chọn đạm tuyệt vời. Chúng sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp đường huyết ổn định hơn, và nhờ đó bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả ngày,” chuyên gia dinh dưỡng này gợi ý.

GIỜ ĂN KHÔNG ĐỀU ĐẶN

“Cơ thể bạn được điều chỉnh theo nhịp sinh học tự nhiên, và sẽ cần thời gian để xác định lịch ăn uống phù hợp nhất với bạn,” chuyên gia dinh dưỡng Ro Huntriss cho biết. “Những bữa ăn quá no hoặc nặng bụng ngay trước khi đi ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ, vì chúng làm tăng mức đường huyết.

Đó là lý do vì sao một số người cảm thấy phù hợp với chế độ nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting), trong khi những người khác lại tràn đầy năng lượng hơn khi ăn các bữa nhỏ, vừa phải cách nhau 3–4 giờ. Điều quan trọng là bạn phải tự tìm ra nhịp sinh học phù hợp nhất với cơ thể mình.

KHÔNG UỐNG ĐỦ NƯỚC

Tầm quan trọng của việc uống đủ nước không bao giờ nên bị xem nhẹ. Bà Ro Huntriss nhấn mạnh: “Chỉ cần mất nước nhẹ cũng có thể dẫn đến mệt mỏi, đau đầu, buồn ngủ và giảm khả năng tập trung”.

Bà khuyên rằng duy trì thói quen uống nước thường xuyên mỗi ngày là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giữ cho năng lượng của cơ thể ổn định. Hãy cố gắng uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

NẠP QUÁ NHIỀU CAFFEINE

Một tách cà phê hay cốc matcha giữa buổi chiều có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tạm thời, nhưng hiệu quả này thường không kéo dài lâu — thậm chí, nạp quá nhiều caffeine còn có thể làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Chế độ ăn uống cũng liên quan đến nhịp sinh học của cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Ro Huntriss giải thích: “Đồ uống chứa caffeine giúp tăng năng lượng trong thời gian ngắn, nhưng nếu tiêu thụ quá mức, chúng sẽ làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, khiến bạn ngày càng mệt mỏi hơn sau mỗi lần nạp năng lượng nhân tạo”.

Bà khuyến nghị: “Hãy giới hạn lượng caffeine tiêu thụ trước buổi trưa để cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi vào ban đêm”.