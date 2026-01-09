Thứ Sáu, 09/01/2026

Khóa Huy Hoàng đạt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tiên phong 2025

P.V

09/01/2026, 18:29

Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng vừa chính thức được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025 với dòng khóa vân tay điện tử, ghi nhận những nỗ lực đổi mới công nghệ, nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần định hình xu hướng an ninh thông minh tại thị trường Việt Nam.

Khóa Huy Hoàng được vinh danh “Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025”.
Khóa Huy Hoàng được vinh danh “Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025”.

DẤU MỐC QUAN TRỌNG CỦA KHÓA VÂN TAY ĐIỆN TỬ VIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

Chứng nhận Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025 là chương trình đánh giá uy tín, nhằm tôn vinh các sản phẩm và giải pháp tiêu biểu có tính đổi mới. Với chủ đề “Giá trị chất, niềm tin thật”, chương trình Tin Dùng Việt Nam năm nay đặc biệt đề cao các sản phẩm có chất lượng vượt trội, bản sắc rõ nét, ứng dụng công nghệ để minh bạch thông tin; đồng thời ghi nhận các thương hiệu thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, bắt kịp xu hướng thời đại và hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Việc khóa vân tay điện tử của Khóa Huy Hoàng được xướng tên trong bảng xếp hạng này cho thấy sự ghi nhận rõ nét của thị trường và giới chuyên môn đối với năng lực phát triển sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp Việt.

Trong bối cảnh nhu cầu về an ninh, tiện nghi và nhà ở thông minh ngày càng gia tăng, khóa vân tay điện tử đang trở thành lựa chọn phổ biến tại các hộ gia đình, chung cư, văn phòng và công trình thương mại. Thành tựu này đánh dấu bước tiến quan trọng của Khóa Huy Hoàng trong hành trình chinh phục phân khúc khóa thông minh - lĩnh vực vốn có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu quốc tế.

KHÓA VÂN TAY ĐIỆN TỬ HUY HOÀNG - SỰ KẾT HỢP GIỮA CÔNG NGHỆ, AN TOÀN VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DUNG

Các dòng khóa vân tay điện tử do Khóa Huy Hoàng phát triển được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, độ bảo mật cao và khả năng vận hành ổn định, phù hợp với điều kiện khí hậu và thói quen sử dụng tại Việt Nam. Sản phẩm tích hợp nhiều phương thức mở cửa như vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng của người dùng trong đời sống hiện đại.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Khóa Huy Hoàng còn chú trọng đến độ bền, tính an toàn và dịch vụ hậu mãi dài hạn. Việc tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng giúp doanh nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm, mang đến giải pháp khóa thông minh “vừa tầm” cho người Việt - cả về chi phí lẫn trải nghiệm.

Set khóa vân tay điện tử Huy hoàng (Ảnh: Huy Hoàng).
Set khóa vân tay điện tử Huy hoàng (Ảnh: Huy Hoàng).

NIỀM TỰ HÀO CỦA THƯƠNG HIỆU VIỆT TRONG HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI VÀ TIÊN PHONG

Chia sẻ về danh hiệu này, đại diện Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng cho biết, việc lọt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho riêng dòng khóa vân tay điện tử, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chất lượng sản phẩm.

Trong nhiều năm qua, Khóa Huy Hoàng kiên định với định hướng tự chủ sản xuất - đổi mới công nghệ - phát triển bền vững, từng bước đưa các sản phẩm khóa thông minh “Made in Vietnam” cạnh tranh sòng phẳng với hàng ngoại nhập. Giải thưởng lần này cho thấy hàng Việt hoàn toàn có thể đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường và trở thành lựa chọn chủ động của người tiêu dùng.

Việc khóa vân tay điện tử của Khóa Huy Hoàng được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025 là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực an ninh - công nghệ. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng Khóa Huy Hoàng, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của ngành công nghiệp khóa và phụ kiện cửa Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và đô thị thông minh đang diễn ra mạnh mẽ.


Từ khóa:

Khóa Huy Hoàng

