Tỷ phú Ray Dalio khuyên phân bổ 15% vốn vào vàng

04/05/2026, 14:31

Tỷ phú Ray Dalio - Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú, nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng Ray Dalio cho rằng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng mức độ bất định ở tất cả các phương diện trên thế giới, đồng nghĩa rằng nhà đầu tư nên phân bổ 5-15% vốn đầu tư trong danh mục vào vàng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Dalio nói rằng câu hỏi lớn mà giới đầu tư toàn cầu đang đặt ra bây giờ là liệu Mỹ có thắng trong cuộc chiến này. Ông lưu ý rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang phải đương đầu với những vấn đề như giá xăng dầu tăng cao, mùa đi lại cao điểm của người dân Mỹ trong những tháng mùa hè sắp tới, và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, đồng thời không muốn để cuộc chiến kéo dài.

Cũng theo ông Dalio - nhà sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates - một câu hỏi quan trọng khác được đặt ra là rốt cuộc bên nào sẽ giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tuyến đường biển huyết mạch này hiện vẫn đang ở trong tình trạng đóng cửa, dù Mỹ và Iran đã ngừng bắn từ hôm 8/4. Trước chiến tranh, eo Hormuz là nơi mà 20% lượng dầu thô được tiêu thụ trên toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Trong bối cảnh như vậy, ông Dalio đề cập đến những gì được coi là tiền. “Tôi nghĩ rằng có một điều quan trọng là cần hiểu rằng vàng là một dạng của tiền. Đó là dạng tiền lâu đời nhất, và cũng là đồng tiền dự trữ lớn thứ hai thế giới tại các ngân hàng trung ương”, ông nói, đề cập đến việc đồng USD ở vị trí đồng tiền dự trữ lớn nhất, tiếp theo là vàng, rồi tới euro và yên Nhật.

Ông nhấn mạnh rằng vàng cũng là một tài sản để đa dạng hóa dự trữ. “Môi trường hiện nay có lợi cho vàng”, ông nói.

Khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ vốn vào vàng đã được ông Dalio đưa ra từ lâu. Ông thường khuyên nhà đầu tư nên có nhiều hơn 5% là vàng trong danh mục. Vàng chiếm 5% trong danh mục là tỷ trọng truyền thống mà các chuyên gia tài chính thường khuyến nghị.

Vàng đã giảm giá từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra, do giá dầu leo thang đẩy cao áp lực lạm phát trên toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn hoặc tăng lãi suất. Dù vậy, giá vàng vẫn tăng hơn 6% từ đầu năm đến nay, sau khi tăng kỷ lục 65% trong năm ngoái.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã giảm xuống mức thấp nhất 4 năm vào đầu năm nay. Tuy nhiên, đồng bạc xanh sau đó đã hồi phục mạnh nhờ phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn. Gần đây hơn, USD lại suy yếu, và Dollar Index hiện đã giảm gần 0,2% so với đầu năm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Theo ông Dalio, nền kinh tế Mỹ đang bước vào một thời kỳ đình lạm - sự kết hợp giữa lạm phát cao và tăng trưởng trì trệ, và nhà đầu tư nên tìm cách bảo vệ danh mục của mình trong một môi trường như vậy.

Để có được sự bảo vệ đó, ông cho rằng nhà đầu tư nên phân bổ 5-15% vốn trong danh mục vào vàng. Dù vậy, có thể thấy nhà quản lý quỹ huyền thoại này không khuyên nhà đầu tư đặt cược quá nhiều vào kim loại quý.

“Nếu nhà đầu tư muốn vượt qua cuộc khủng hoảng này và có được thắng lợi”, họ nên tìm đến vàng như một “tài sản để đa dạng hóa một cách hiệu quả”.

Đình lạm được coi là trạng thái kinh tế xấu nhất đối với các nhà đầu tư, vì đình lạm gây áp lực lên cả hai bộ phận trong một danh mục đầu tư truyền thống. Cổ phiếu sẽ gặp khó khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, và trái phiếu cũng mất giá trị khi lạm phát còn ở mức cao. Thực tế đó sẽ thúc đẩy tầm quan trọng của những tài sản mang tính đa dạng hóa như vàng.

Ông Dalio cho biết ông nhận thấy môi trường hiện này phù hợp với miêu tả về đình lạm. Thứ nhất, lạm phát ở Mỹ đang là 3,2% - tính theo thước đo được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, với số liệu mới nhất là của tháng 3/2026 - cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% mà Fed đề ra. Và thứ hai, thị trường lao động của Mỹ đang suy yếu, và căng thẳng địa chính trị ở Vùng Vịnh càng làm gia tăng sự bất định trong nền kinh tế.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNBC, ông Dalio cũng cảnh báo Fed không nên hạ lãi suất quá sớm, cho rằng nóng vội nới lỏng sẽ gây phản tác dụng. Ông cho rằng hành động như vậy sẽ làm Fed suy giảm uy tín trong việc chống lạm phát, dẫn tới mức độ biến động trên thị trường càng nghiêm trọng hơn.

Nói cách khác, các biện pháp phản ứng thông thường có thể sẽ không phát huy tác dụng trong bối cảnh hiện nay.

Áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn còn lớn?

Ý tưởng bán bớt vàng từ kho dự trữ 440 tỷ USD của Đức

Mặc đà giảm sâu, giới phân tích vẫn nâng dự báo giá vàng 2026

Mỹ đang trả lãi nợ công nhiều hơn chi tiêu quốc phòng

Lần đầu tiên kể từ cuối thập niên 1920, trong năm 2025, Mỹ chi cho trả lãi nợ công nhiều hơn chi cho quốc phòng. Diễn biến này đánh dấu một bước ngoặt trong ưu tiên ngân sách liên bang...

Trong quý đầu tiên dưới sự lãnh đạo của CEO mới Greg Abel, tập đoàn Berkshire Hathaway tiếp tục bán cổ phiếu...

Cuộc xung đột tại Iran đang làm gia tăng những lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời có thể trở thành cú hích quan trọng thúc đẩy các quốc gia Đông Nam Á đẩy nhanh kế hoạch phát triển điện hạt nhân nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông…

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nỗ lực "nhân đạo" này của Mỹ nhằm hỗ trợ các tàu mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz được bắt đầu từ thứ Hai (4/5)...

Nhu cầu nắm giữ tiền mặt bằng USD của người Argentina vẫn rất lớn. Mỗi tháng, người dân nước này mua khoảng 2 tỷ USD ngoại tệ...

