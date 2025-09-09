Nobu Danang - Một dòng bất động sản hàng hiệu “giao thoa” dành cho nhà đầu tư hiện đại
Khánh Hòa
09/09/2025, 08:00
Những cá nhân kiệt xuất không còn phải lựa chọn giữa nơi ở, chốn nghỉ dưỡng hay cơ hội đầu tư, bởi Nobu Danang đã khai mở một dòng sản phẩm “giao thoa” đầy tài tình. Đây là nơi chuẩn sống hàng hiệu hòa quyện cùng thiên đường trải nghiệm tận hưởng và hiệu suất đầu tư, tất cả hội tụ trong một biểu tượng duy nhất.
Giới tinh hoa từng tách biệt giữa không gian sống và nơi tận hưởng: Những resort thiên đường ở Bali chỉ dành cho lưu trú ngắn ngày, trong khi các penthouse xa xỉ trên đại lộ Manhattan lại thiếu trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực… Với Nobu – thương hiệu bất động sản thế hệ mới, ý tưởng về một sản phẩm “lai thông minh” ra đời, thấu hiểu mọi nhu cầu của tầng lớp thượng lưu. Đây là sự kết hợp hiếm có giữa căn hộ sở hữu riêng tư và khách sạn 5 sao được vận hành bởi thương hiệu lifestyle toàn cầu, nơi chuẩn mực phục vụ và giá trị hưởng thụ giao thoa trong cùng một biểu tượng.
Sự “hòa phối” này không hề ngẫu hứng, mà xuất phát từ hành trình hơn ba thập kỷ của thương hiệu Nobu. Từ việc gầy dựng nên nền ẩm thực Nobu vang danh thế giới, đến khi trở thành biểu tượng phong cách sống gắn liền với sự lịch lãm của Robert De Niro và bếp trưởng huyền thoại Nobu Matsuhisa. Giờ đây, với chuỗi nhà hàng, khách sạn và bất động sản hàng hiệu trải rộng khắp thế giới, Nobu vẫn không ngừng định hình chuẩn mực hưởng thụ của giới tinh hoa. Nobu Danang chính là mốc son đầu tiên tại Đông Nam Á, nơi khái niệm “lai” - hybrid residence - được hiện thực hóa.
VỊ THẾ NOBU DANANG: TẦM NHÌN VÔ CỰC VÀ THIẾT KẾ ĐỈNH CAO
Nobu Danang mang đến cho những chủ nhân tinh tuyển tầm nhìn vô cực hướng ra đại dương mênh mông, đồng thời thỏa sức ngắm nhìn toàn bộ thành phố năng động đang chuyển mình. Cảnh quan tuyệt mỹ được nâng tầm bởi những chế tác tinh xảo dưới bàn tay các “starchitect” lừng danh thế giới như David Malott và Clint Nagata. Thẩm mỹ và công năng hòa quyện liền mạch nhờ hệ kính tràn viền panorama, biến mỗi căn hộ hàng hiệu tại Nobu Danang thành một bức tranh thiên nhiên vĩnh cửu, không bao giờ lặp lại.
Mọi chi tiết nội thất đều được “điêu khắc và may đo” như một tác phẩm nghệ thuật thủ công. Từ đá sa thạch, đá tự nhiên, kính Shoji, giấy Washi đến mây tre đan đậm chất bản địa… tất cả hài hòa trong tinh thần Japandi tinh tế, thượng lưu tĩnh lặng mà không phô trương. Với độ cao trần 3m, ban công rộng lớn đủ chỗ cho một khu vườn nhỏ, bàn ăn ngoài trời hay góc thiền tĩnh lặng, nơi ánh sáng, gió trời và cảnh đẹp hùng vĩ phản chiếu cá tính độc bản của các cá nhân kiệt xuất.
Nobu Danang đã tạo nên một chuẩn mực mới cho chốn an cư. Lần đầu tiên, thị trường đón nhận sản phẩm “lai” giữa một vùng cảnh quan xứng tầm di sản và nghệ thuật sống được chế tác riêng biệt – vừa mang giá trị hưởng thụ trọn vẹn, vừa là tài sản hàng hiệu với tiềm năng đầu tư bền vững theo thời gian.
DANH TIẾNG, TRẢI NGHIỆM VÀ NGHỆ THUẬT ĐẦU TƯ
Nobu Danang đáp ứng trọn vẹn về danh tiếng và cảm xúc, trở thành chốn an cư đẳng cấp hội tụ nhiều yếu tố tinh túy. Về khía cạnh đầu tư, đây là tài sản hàng hiệu được vận hành trong hệ sinh thái toàn cầu, bảo chứng cho vị thế và tiềm năng gia tăng giá trị luỹ tiến. Mô hình sản phẩm “lai” như Nobu Danang đã chứng minh giá trị tại các thủ phủ nghỉ dưỡng và phát triển kinh tế như Miami, Dubai hay Tokyo – nơi mỗi căn hộ hàng hiệu không chỉ mang trải nghiệm sống vượt chuẩn mà còn đảm bảo hiệu suất khai thác thương mại ổn định. Nobu Danang kế thừa DNA của thương hiệu được sao Hollywood yêu thích, mang đến “giải pháp kép” tiếp nối dòng chảy thịnh vượng từ một sản phẩm “lai thông minh”.
Nằm kế cận Trung tâm tài chính khu vực sắp hình thành – nơi chuẩn bị đón dòng vốn quốc tế và thu hút công dân tinh hoa toàn cầu – Nobu Danang sở hữu lợi thế kép hiếm có. Vị thế kiêu hãnh này không chỉ đảm bảo khả năng gia tăng giá trị bền vững, mà còn đặt dự án vào trung tâm dòng chảy thương mại – du lịch – đầu tư quốc tế. Chủ nhân vừa tận hưởng chuẩn sống hàng hiệu bên bờ biển Mỹ Khê, vừa nắm giữ tài sản chiến lược trong bức tranh phát triển dài hạn của Đà Nẵng.
Nếu condotel từng là sản phẩm “hot” của thập niên trước, thì nay căn hộ nghỉ dưỡng hàng hiệu – sản phẩm “giao thoa thông minh” – đã trở thành xu hướng. Sở hữu căn hộ Nobu Danang đồng nghĩa với việc thừa hưởng chuẩn phục vụ đầy thấu cảm “Kokoro”, vượt xa dịch vụ hiếu khách sang trọng thông thường. Từ concierge cá nhân, ẩm thực fine-dining tại gia, hệ thống wellness, hồ bơi nước ấm bốn mùa, đến nhà hàng Nobu trực diện biển cao nhất thế giới… Nobu Danang mang lại sự thấu hiểu đến mức không tưởng so với các mô hình nghỉ dưỡng thông thường.
Đặc biệt, mỗi căn hộ Nobu còn mở ra cánh cửa kết nối với cộng đồng tinh hoa toàn cầu – nơi hội tụ các cá nhân kiệt xuất, doanh nhân hay minh tinh quốc tế, chung nhịp sống lịch lãm và chủ nghĩa hưởng thụ đỉnh cao. Sở hữu Nobu Danang chính là chìa khóa để các chủ nhân tinh tuyển trở thành một phần của mạng lưới kết nối mang tính biểu tượng, nơi danh tiếng, trải nghiệm và cơ hội song hành.
Như bản giao hưởng giữa đẳng cấp sống và nghệ thuật đầu tư, Nobu Danang là sản phẩm “giao thoa thông minh” nơi mọi giá trị hội tụ. Bắt nguồn từ danh tiếng toàn cầu, chuẩn mực hưởng thụ, khả năng khai thác thương mại ưu việt, dịch vụ thượng hạng đến cộng đồng tinh hoa. Mỗi căn hộ tại Nobu Danang không chỉ là chốn an cư hàng hiệu, tài sản sinh lời bền vững, mà còn là “tấm hộ chiếu” bước vào thế giới của sự khác biệt vượt mọi tiêu chuẩn.
TỐI ƯU DÒNG TIỀN – KHAI THÁC HIỆU QUẢ
Nobu Danang mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt với phương án chia thành 14 đợt giãn cách đến thời điểm nhận giấy chứng nhận, hoặc ưu đãi chiết khấu lên đến 10% cho phương thức thanh toán nhanh.
Đặc biệt, chương trình cam kết thuê 6%/năm trong 2 năm đầu, cùng mô hình chia sẻ doanh thu từ năm thứ 3 là chiến lược tài chính lý tưởng, giúp nhà đầu tư tiếp cận sản phẩm hàng hiệu dễ dàng hơn, đồng thời tối đa hóa hiệu suất vận hành ngay từ giai đoạn đầu.
