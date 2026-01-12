Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Hội đồng có chức năng thẩm định, công nhận kết quả thăm dò trữ lượng, tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 68/QĐ-TTg thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản và cơ sở đào tạo chuyên ngành.

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có chức năng thẩm định, công nhận kết quả thăm dò trữ lượng, tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác thẩm định, công nhận trữ lượng khoáng sản. Hội đồng có con dấu hình Quốc huy.

Chuyên gia Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đánh giá thực địa, khoanh vùng khu vực có tiềm năng khoáng sản.

Quyết định nêu rõ Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, công nhận trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong các báo cáo kết quả thăm dò, thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng, xác định khoáng sản đi kèm hoặc khoáng sản mới phát hiện. Cùng với đó xem xét, thống nhất chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng trong quá trình thẩm định, làm cơ sở cho quản lý nhà nước, lập dự án đầu tư khai thác và thiết kế phát triển mỏ.

Hội đồng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt động thông qua các phiên họp do Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của trữ lượng, tài nguyên khoáng sản đã được công nhận theo quy định pháp luật tại thời điểm thẩm định.

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan giúp việc, đặt tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có con dấu và tài khoản riêng; biên chế thuộc biên chế công chức của bộ.