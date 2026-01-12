Thứ Hai, 12/01/2026

Trang chủ Kinh tế xanh

Lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Nhĩ Anh

12/01/2026, 08:57

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Hội đồng có chức năng thẩm định, công nhận kết quả thăm dò trữ lượng, tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
Thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 68/QĐ-TTg thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản và cơ sở đào tạo chuyên ngành.

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có chức năng thẩm định, công nhận kết quả thăm dò trữ lượng, tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác thẩm định, công nhận trữ lượng khoáng sản. Hội đồng có con dấu hình Quốc huy.

Chuyên gia Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đánh giá thực địa, khoanh vùng khu vực có tiềm năng khoáng sản.
Chuyên gia Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đánh giá thực địa, khoanh vùng khu vực có tiềm năng khoáng sản.

Quyết định nêu rõ Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, công nhận trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong các báo cáo kết quả thăm dò, thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng, xác định khoáng sản đi kèm hoặc khoáng sản mới phát hiện. Cùng với đó xem xét, thống nhất chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng trong quá trình thẩm định, làm cơ sở cho quản lý nhà nước, lập dự án đầu tư khai thác và thiết kế phát triển mỏ.

Hội đồng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt động thông qua các phiên họp do Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của trữ lượng, tài nguyên khoáng sản đã được công nhận theo quy định pháp luật tại thời điểm thẩm định.

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan giúp việc, đặt tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có con dấu và tài khoản riêng; biên chế thuộc biên chế công chức của bộ.

Đất hiếm là khoáng sản chiến lược đặc biệt, không xuất khẩu thô

17:23, 11/12/2025

Đất hiếm là khoáng sản chiến lược đặc biệt, không xuất khẩu thô

Cần giảm khai thác khoáng sản có rủi ro môi trường, ưu tiên vật liệu thay thế, hướng mục tiêu NetZero

16:46, 02/12/2025

Cần giảm khai thác khoáng sản có rủi ro môi trường, ưu tiên vật liệu thay thế, hướng mục tiêu NetZero

Giám sát chặt cơ chế "khai thác khoáng sản khẩn cấp" để tránh lạm dụng, thất thoát tài nguyên

01:25, 02/12/2025

Giám sát chặt cơ chế

Cùng Việt Nam hướng tới Net Zero: Dấu ấn phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam năm 2025

Cùng Việt Nam hướng tới Net Zero: Dấu ấn phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam năm 2025

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phát triển bền vững ngày càng trở thành thước đo cho cách doanh nghiệp vận hành, tăng trưởng và tạo ra giá trị dài hạn cho xã hội.

Quảng Trị: Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với mở rộng cây trồng giảm phát thải

Quảng Trị: Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với mở rộng cây trồng giảm phát thải

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng rõ nét, Quảng Trị đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển các mô hình cây trồng giảm phát thải, vừa bảo vệ môi trường vừa nâng cao giá trị sản xuất...

Thiết lập và vận hành hệ thống MRV và cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính trong trồng trọt

Thiết lập và vận hành hệ thống MRV và cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính trong trồng trọt

Ưu tiên hoàn thành quy trình kỹ thuật canh tác giảm phát thải và hệ thống đo đạc- báo cáo- thẩm định (MRV); từng bước thiết lập, vận hành hệ thống MRV và cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt. Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng và ban hành quy trình MRV cho cây lúa và cây cà phê; tổ chức các mô hình sản xuất giảm phát thải có thực hiện MRV...

VnEconomy