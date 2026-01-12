Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 12/01/2026
Nhĩ Anh
12/01/2026, 08:57
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng làm Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. Hội đồng có chức năng thẩm định, công nhận kết quả thăm dò trữ lượng, tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 68/QĐ-TTg thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành là Phó Chủ tịch Hội đồng.
Thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản và cơ sở đào tạo chuyên ngành.
Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có chức năng thẩm định, công nhận kết quả thăm dò trữ lượng, tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác thẩm định, công nhận trữ lượng khoáng sản. Hội đồng có con dấu hình Quốc huy.
Quyết định nêu rõ Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, công nhận trữ lượng, tài nguyên khoáng sản trong các báo cáo kết quả thăm dò, thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng, xác định khoáng sản đi kèm hoặc khoáng sản mới phát hiện. Cùng với đó xem xét, thống nhất chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng trong quá trình thẩm định, làm cơ sở cho quản lý nhà nước, lập dự án đầu tư khai thác và thiết kế phát triển mỏ.
Hội đồng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt động thông qua các phiên họp do Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của trữ lượng, tài nguyên khoáng sản đã được công nhận theo quy định pháp luật tại thời điểm thẩm định.
Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan giúp việc, đặt tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có con dấu và tài khoản riêng; biên chế thuộc biên chế công chức của bộ.
16:46, 02/12/2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phát triển bền vững ngày càng trở thành thước đo cho cách doanh nghiệp vận hành, tăng trưởng và tạo ra giá trị dài hạn cho xã hội.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng rõ nét, Quảng Trị đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển các mô hình cây trồng giảm phát thải, vừa bảo vệ môi trường vừa nâng cao giá trị sản xuất...
Ưu tiên hoàn thành quy trình kỹ thuật canh tác giảm phát thải và hệ thống đo đạc- báo cáo- thẩm định (MRV); từng bước thiết lập, vận hành hệ thống MRV và cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt. Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng và ban hành quy trình MRV cho cây lúa và cây cà phê; tổ chức các mô hình sản xuất giảm phát thải có thực hiện MRV...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: