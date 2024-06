NVL lùi ngày hoàn thành chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo liên quan đến việc tái cấu trúc gói Trái phiếu chuyển đổi.

Theo thông báo của NVL vào ngày 10/6, Tập đoàn đã nhận được sự đồng thuận của trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD để dời ngày hoàn thành sang ngày 28/6.

Đồng thời, NVL cảnh báo trong khi chờ quá trình tái cấu trúc hoàn tất, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng cần thận trọng khi giao dịch chứng khoán của công ty.



Khi có thắc mắc về hành động nên thực hiện, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ các đơn vị tư vấn về pháp lý, tài chính, thuế hoặc các nội dung khác.

Trước đó, cuối tháng 5, NVL cũng thông báo nhận được sự đồng ý trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiếu để dời ngày hoàn thành thỏa thuận dàn xếp từ ngày 20/5 sang ngày 10/6.

Được biết, lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD có lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn trong năm 2026 có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và được Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) chấp thuận thỏa thuận dàn xếp vào ngày 26/4.

Tập đoàn cho biết có 25 trái chủ đại diện cho dư nợ 284 triệu USD (chiếm hơn 95% tổng dư nợ của lô trái phiếu) đã đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland hồi đầu tháng 4.

Kết thúc quý 1/2024, công ty báo lỗ hơn 600 tỷ, cùng kỳ lỗ hơn 410 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ NVL thì lợi nhuận giảm là do 46,5% là doanh thu tài chính giảm so với cùng kỳ.

Chốt phiên ngày 11/6, cổ phiếu NVL giảm 3,4% về 14.200 đồng/cp và giảm hơn 35% so với mức giá đóng cửa cao nhất 52 tuần (22.000 đồng/cp vào ngày 8/9/2023).