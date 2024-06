Sau khi bị giải chấp, Novagroup tiếp tục đăng ký bán thêm 2 triệu cổ phiếu NVL

CTCP Novagroup thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, Novagroup đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu của NVL từ ngày 27/6 đến ngày 12/7 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích là cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 17,89% xuống còn 17,79%. Tính theo giá chốt phiên 25/6, cổ đông lớn này có thể thu về khoảng 26,8 tỷ đồng.

Mới đây ngày 12/6, Novagroup bị công ty chứng khoán bán giải chấp với số lượng là 39.773 cổ phiếu. Sau giao dịch, Novagroup giảm sở hữu xuống còn gần 349 triệu cổ phiếu, chiếm 17,892%.

Hiện, ông Bùi Thành Nhơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của cả Novagroup và Novaland. Thời gian qua, nhóm cổ đông liên quan ông Nhơn liên tục bán cổ phiếu NVL. Cùng trong tháng 6, Novagroup đã bán gần 9,2 triệu đơn vị với mục đích tương tự.

Trước đó, NVL thông báo liên quan đến việc tái cấu trúc gói Trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, vào ngày 10/6, Tập đoàn đã nhận được sự đồng thuận của trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD để dời ngày hoàn thành sang ngày 28/6.

Đồng thời, NVL cảnh báo trong khi chờ quá trình tái cấu trúc hoàn tất, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng cần thận trọng khi giao dịch chứng khoán của công ty.

Khi có thắc mắc về hành động nên thực hiện, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ các đơn vị tư vấn về pháp lý, tài chính, thuế hoặc các nội dung khác.

Kết thúc quý 1/2024, công ty báo lỗ hơn 600 tỷ, cùng kỳ lỗ hơn 410 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ NVL thì lợi nhuận giảm là do 46,5% là doanh thu tài chính giảm so với cùng kỳ.

Năm nay, Novaland đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 32.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.080 tỷ, tăng lần lượt gấp 7 lần và gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Các dự án tạo doanh thu thời gian tới là Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án nhà ở tại TP HCM.