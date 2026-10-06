Novaland khẳng định không phá sản, duy trì hoạt động ổn định

Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) vừa có phản hồi về thông tin không chính xác liên quan đến tình hình hoạt động của công ty.

Ảnh minh họa.

Theo đó, NVL cho biết hiện nay, công ty ghi nhận trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đang xuất hiện và lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng Novaland “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự.

Novaland khẳng định các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của công ty.

Trong thời gian qua, Tập đoàn Novaland đã tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đến nay Tập đoàn đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan. Trong thời gian tới, Tập đoàn Novaland sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác.

Trong bối cảnh đó, việc đăng tải, trích dẫn hoặc tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ hoặc chưa được kiểm chứng có thể tạo ra cách hiểu không đầy đủ về tình hình của công ty, qua đó ảnh hưởng đến uy tín của Novaland, quyền lợi và tâm lý của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, người lao động cũng như các nỗ lực phục hồi và ổn định hoạt động của công ty.

Tập đoàn Novaland cho biết, công ty tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận và cung cấp thông tin của các cơ quan truyền thông, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, NVL cho rằng việc đăng tải và phổ biến thông tin cần bảo đảm tính khách quan, chính xác, có căn cứ và được kiểm chứng, đặc biệt đối với các thông tin có khả năng ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như của các bên liên quan.

Trước đó vào giữa tháng 1/2025, trên phương tiện truyền thông đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Ban Lãnh đạo Novaland. Cụ thể, đề cập đến việc ông Bùi Thành Nhơn vừa có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland, đồng thời từ nhiệm khỏi HĐQT Tập đoàn từ ngày 20/01.

Tuy nhiên, Novaland khẳng định đây là thông tin bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư của Novaland, gây xôn xao dư luận.

Hiện tại, Novaland vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và không có bất kỳ sự xáo trộn nào trong đội ngũ Ban Lãnh đạo và tại thời điểm đó ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland, vẫn đang đảm nhiệm vị trí, trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của Tập đoàn.

Mới đây, Novaland đã chốt ngày để chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 29/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng cho mục đích như thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty hoặc Tổ chức phát hành) và công ty con của Công ty (gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền) thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.

Gần đây, VCSC đã có duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu NVL và điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 12.700 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 22% so với giá mục tiêu trước đây là 16.200 đồng/cổ phiếu (phản ánh giả định đợt phát hành quyền mua 33% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu được đăng ký mua toàn bộ; ngày GDKHQ 30/09/2026). Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu phản ánh tiến độ bàn giao backlog và mở bán mới chậm hơn và giả định WACC cao hơn 1,6 điểm %, một phần được bù đắp bởi việc cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2027 sang cuối năm 2027.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 đạt 1,75 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ), với trọng tâm nửa cuối năm 2026 là bàn giao các sản phẩm đã bán tại Aqua City và Victoria Village (phân khu cao tầng). VCSC điều chỉnh tăng 18% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026, phản ánh thu nhập tài chính cao hơn và chi phí tài chính thấp hơn, một phần bị ảnh hưởng bởi doanh thu BĐS thấp hơn kỳ vọng sau keetsquar kinh doanh 6 tháng 2026.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2027 tăng 22% so với năm 2026, đạt 2,14 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao backlog tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngoài ra, VCSC dự báo doanh số bán bất động sản năm 2026 tiếp tục ở mức thấp và hiện kỳ vọng Aqua City sẽ mở bán trở lại vào năm 2027, so với giả định trước đây là năm 2026. VCSC điều chỉnh giảm lần lượt 71%/65%/26% dự báo doanh số bán BĐS các năm 2026/27/28.

Tại cuối quý 2/2026, tổng giá trị của các sản phẩm đã giới thiệu ra thị trường trong giai đoạn trước của NVL (backlog) đạt 231 nghìn tỷ đồng, trong đó một phần đáng kể vẫn chưa được thu tiền từ khách hàng. Aqua City chiếm 52% lượng backlog, tiếp theo là NovaWorld Phan Thiết (24%), NovaWorld Hồ Tràm (11%) và các dự án tại TP.HCM (14%). VCSC kỳ vọng lượng backlog này sẽ dần chuyển thành doanh thu và dòng tiền thu từ khách hàng đến năm 2030 (so với dự báo trước đây là năm 2029).

VCSC cho rằng rủi ro chính đối với NVL là thời gian mở bán mới trở lại muộn hơn kỳ vọng; rủi ro pha loãng từ các kế hoạch phát hành cổ phiếu và cấu trúc sở hữu và lợi ích tại dự án có thể thay đổi trong quá trình tái cấu trúc.