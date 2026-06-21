NVL lấy ý kiến chào bán cổ phiếu để cải thiện thanh khoản

Theo đó, NVL công bố tờ trình về phương án chào bán 800.694.569 cổ phiếu với tỷ lệ 3:1 (sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.
Tổng số tiền dự kiến thu được gần 8.007 tỷ đồng được sử dụng nhằm củng cố năng lực tài chính, cải thiện thanh khoản và hỗ trợ công ty khắc phục các yếu tố dẫn đến ý kiến nhấn mạnh/ý kiến liên quan đến khả năng hoạt động liên tục trên báo cáo tài chính. Nếu thành công, NVL sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 24.000 tỷ đồng lên trên 32.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, NVL cũng trình cổ đông phương án thay thế toàn bộ kế hoạch phát hành riêng lẻ từng được thông qua trước đây.
Theo đề xuất mới, NVL sẽ phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với mức giá không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu NVL trong 30 phiên gần nhất trước khi HĐQT phê duyệt phương án. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Số tiền từ đợt hai đợt phát hành sẽ được sử dụng với thứ tự ưu tiên như sau: Một là dự kiến sử dụng tối thiểu 50% số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả của công ty, công ty con thông qua hình thức cho vay, góp vốn vào công ty con; Hai là, sử dụng phần còn lại để bổ sung vốn lưu động, thanh toán chi phí vận hành chung của công ty, công ty con, đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.
Ngoài ra, NVL còn điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông NVL đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể thu thêm hơn 1.117 tỷ đồng.
Như vậy, nếu 3 cả đợt phát hành trên thành công thì lượng cổ phiếu Novaland dự kiến đưa ra thị trường lên tới hơn 1,7 tỷ cổ phiếu.
Mới đây, NVL đã chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, NVL dự kiến phát hành 167.587.235 cổ phiếu với tỷ lệ 40:3 (sở hữu 40 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/6.
Được biết, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" đối với NVL, với giá mục tiêu giữ nguyên ở mức 18.600 đồng/cổ phiếu. VCSC cho biết giá mục tiêu của VCSC đến từ việc cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2026 sang giữa năm 2027, bù đắp cho giả định WACC cao hơn 0,2 điểm % và chi phí xây dựng dự kiến cao hơn.
VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số năm 2026 đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (-15% so với cùng kỳ năm trước), được thúc đẩy bởi việc ghi nhận một giao dịch chuyển nhượng lô đất trong quý 1/2026 và sự gia tăng các hoạt động bàn giao bất động sản trong các quý còn lại của năm. Các đợt bàn giao bất động sản dự kiến của VCSC trong khoảng thời gian còn lại của năm 2026 bao gồm các sản phẩm đã bán tại Aqua City, Novaworld Phan Thiet, Novaworld Ho Tram và bắt đầu bàn giao dự án Victoria Village (phân khu cao tầng).
Ngoài ra, VCSC điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số năm 2026 thêm 270%, chủ yếu do tăng dự báo bàn giao tại Aqua City (chủ yếu do tiến độ bàn giao chậm hơn dự kiến của quý 4/2025 được dời sang năm 2026), cùng với việc đưa giao dịch chuyển nhượng lô đất trong quý 1/2026 vào mô hình dự báo.
Đồng thời, cũng duy trì dự báo doanh số bán bất động sản năm 2026 ở mức 11,4 nghìn tỷ đồng, cải thiện so với mặt bằng hoạt động trầm lắng trong giai đoạn 2023-2025, chủ yếu nhờ việc kỳ vọng mở bán lại Aqua City vào cuối năm 2026.
Tại cuối quý 1/2026, tổng giá trị của các sản phẩm đã giới thiệu ra thị trường trong giai đoạn trước của NVL (backlog) đạt 227 nghìn tỷ đồng, trong đó một phần lớn vẫn cần phải thu tiền từ phía khách hàng. Aqua City chiếm 51% lượng backlog, tiếp theo là NovaWorld Phan Thiet (24%), NovaWorld Ho Tram (11%) và các dự án tại TP.HCM (14%). VCSC kỳ vọng lượng backlog này sẽ dần chuyển hóa thành doanh thu và dòng tiền thu từ khách hàng từ năm 2026 đến năm 2029, được hỗ trợ bởi tiến độ xây dựng và bàn giao đang được triển khai.
Tuy nhiên VCSC cho biết rủi ro chính đối với quan điểm của VCSC là thời gian mở bán mới kéo dài hơn dự kiến; Rủi ro pha loãng từ các kế hoạch phát hành cổ phiếu và cấu trúc sở hữu và lợi ích tại dự án có thể thay đổi trong quá trình tái cấu trúc.
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