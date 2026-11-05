NVL "khất nợ" gốc, lãi trái phiếu NVLH2123007

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) vừa có báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu NVLH2123007.
Theo đó, lô trái phiếu NVLH2123007 có giá trị phát hành theo mệnh giá 137,6 tỷ đồng. Tại ngày thống kê 23/10/2026, dư nợ gốc còn lại là hơn 110,34 tỷ đồng, với lãi suất 11%/năm.
Theo kế hoạch, NVL phải thanh toán tổng cộng hơn 110,95 tỷ đồng. Tuy nhiên, NVL chưa thực hiện thanh toán đúng hạn và mới thanh toán chậm 615,3 triệu đồng vào ngày 23/10/2026. Số tiền còn chưa thanh toán lên tới hơn 110,34 tỷ đồng.
Novaland cho biết nguyên nhân chậm thanh toán là chưa thu xếp được nguồn tiền và công ty hiện tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán phần nghĩa vụ còn lại.
Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2026, doanh thu thuần của NVL đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (gấp 3,4 lần so với cùng kỳ quý trước và 3,0 lần so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ quý trước, so với khoản lỗ ròng 878 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3/2025.
Lợi nhuận chủ yếu được hỗ trợ bởi hoạt động bàn giao tại Victoria Village (cao tầng; bắt đầu bàn giao từ cuối tháng 6/2026) và Aqua City, cùng với mức tăng so với cùng kỳ năm trước của thu nhập tài chính thuần.
Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt 10,2 nghìn tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (so với khoản lỗ ròng 1,5 nghìn tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng năm 2025).
Theo đó, các kết quả này lần lượt hoàn thành 91% và 171% dự báo năm 2026 của Chứng khoán Vietcap (VCSC), chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao tại Victoria Village và thu nhập tài chính thuần cao hơn dự kiến.
Về hoạt động bàn giao và cấp sổ hồng: NVL đã bàn giao 1.318 sản phẩm trong 9 tháng năm 2026, bao gồm 920 sản phẩm tại Victoria Village, đồng thời cấp 1.387 giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) tại các dự án của công ty.
Về doanh số bán bất động sản: NVL dự kiến sẽ tái khởi động hoạt động bán hàng tại Aqua City vào ngày 31/10. Trong 9 tháng năm 2026, NVL đã ghi nhận bán mới 218 sản phẩm (giá trị doanh số bán bất động sản và cơ cấu đóng góp theo dự án chưa được công bố.
Về dư nợ vay: Tỷ lệ nợ vay ròng/VCSH của NVL (được tính bằng nợ vay gộp trừ tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, chia cho tổng VCSH) ghi nhận ở mức 103,1% vào cuối quý 3/2026 (so với 102,6% vào cuối quý 2/2026 và 106,9% vào cuối năm 2025).
Tính đến cuối quý 3/2026, tổng nợ vay của NVL đã giảm 5% so với đầu năm xuống mức 72,4 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp đã giảm 12% so với đầu năm xuống 22,0 nghìn tỷ đồng, trong khi các khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 19% so với đầu năm lên 50,4 nghìn tỷ đồng.
Nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng đạt 30,0 nghìn tỷ đồng, bao gồm 12,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.
Hiện NVL đang triển khai đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng phát hành tối đa tương đương khoảng 33% lượng cổ phiếu đang lưu hành, ở mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/11/2026.
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