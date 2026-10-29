Em gái Chủ tịch NVL mua 30 triệu cổ phiếu, các thành viên ban điều hành đăng ký bán 25,8 triệu cổ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) vừa thông báo một loạt giao dịch của bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, ông Dương Văn Bắc; ông Cao Trần Duy Nam và bà Trần Thị Thanh Vân.

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Theo đó, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch NVL vừa đăng ký mua thêm 30 triệu cổ phiếu NVL. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 02-13/11, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu thành công, bà Quỳnh sẽ nâng sở hữu từ hơn 8,3 triệu cổ phiếu, chiếm 0,346%, lên hơn 38,3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,594%.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, ba thành viên ban điều hành Novaland lại đăng ký bán tổng cộng gần 25,8 triệu cổ phiếu, trong cùng khoảng thời gian trên là 2-13/11, với cùng một lý do cá nhân.

Cụ thể: ông Dương Văn Bắc - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu NVL. Sau giao dịch ông Bắc sẽ giảm sở hữu xuống còn gần 5,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,215% vốn tại NVL.

Còn hai Phó Tổng Giám đốc là bà Trần Thị Thanh Vân và ông Cao Trần Duy Nam mỗi người đăng ký bán gần 7,58 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Vân dự kiến nắm giữ còn 11,6 triệu đơn vị, chiếm 0,484%, ông Nam cũng giảm sở hữu xuống gần 3,7 triệu cổ phiếu, chiếm 0,154%.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/10, giá cổ phiếu NVL giảm nhẹ xuống còn 10.500 đồng/cổ phiếu và giảm 15% so với đầu năm.

Được biết, ngày 26/10, Công đoàn Cơ sở Novaland thông báo đã bán thành công 2,5 triệu cổ phiếu NVL như đã đăng ký theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, giảm lượng sở hữu xuống còn hơn 1,7 triệu cổ phiếu, chiếm 0,072% vốn.

Mới đây nhất, CTCP Diamond Properties đăng ký mua 7 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 26/10 đến 30/10, nhằm cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu mua thành công, Diamond Properties sẽ nâng sở hữu từ 178,4 triệu cổ phiếu, tương đương 7,42% vốn điều lệ, lên 185,4 triệu cổ phiếu, chiếm 7,72%.

Về mối quan hệ, ông Bùi Cao Nhật Quân hiện là thành viên HĐQT tại Diamond Properties, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland.

Ở chiều ngược lại, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn và là mẹ Chủ tịch Novaland Bùi Cao Nhật Quân, đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân. Giao dịch cũng dự kiến thực hiện từ ngày 26/10 đến 30/10/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, sở hữu của bà Sương tại Novaland sẽ giảm từ 51,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,16% vốn điều lệ, xuống còn 45,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,89%.

Mới đây, Novaland thông báo kéo dài thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch trước đó. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được gia hạn đến ngày 26/11, thay vì ngày 29/10.

Theo phương án công bố, Novaland dự kiến chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 8.007 tỷ đồng.

Trong đó, NVL dự kiến sử dụng hơn 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành. Ngoài ra, hơn 916 tỷ đồng sẽ được góp vào Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng đầu tư vào No Va Thảo Điền, phục vụ thanh toán các khoản nợ trái phiếu tại hai đơn vị này.

Các khoản giải ngân dự kiến thực hiện trong giai đoạn quý 4/2026 đến quý 1/2027, tùy thuộc tình hình thực tế và tiến độ thu xếp với các trái chủ.