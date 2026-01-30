Thứ Sáu, 30/01/2026

Bất động sản

Bất động sản Khánh Hòa chững lại trong giai đoạn cuối năm

Thanh Xuân

30/01/2026, 20:02

Bước sang quý 4/2025, thị trường bất động sản Khánh Hòa chỉ ghi nhận 11.208 giao dịch, với tổng giá trị đạt 4.922,1 tỷ đồng; số thu thuế thu nhập cá nhân khoảng 31,3 tỷ đồng. Như vậy, so với quý 3/2025, số lượng giao dịch giảm 53,4%, tổng giá trị giao dịch giảm 75,3%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo định kỳ về nhà ở xã hội và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, trong quý 3/2025, toàn tỉnh phát sinh 24.043 giao dịch bất động sản, với tổng giá trị ước đạt 19.930 tỷ đồng; số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đạt 176,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang quý 4/2025, thị trường chỉ ghi nhận 11.208 giao dịch, tổng giá trị đạt 4.922,1 tỷ đồng; số thu thuế thu nhập cá nhân khoảng 31,3 tỷ đồng.

So với quý trước, số lượng giao dịch giảm 53,4%, tổng giá trị giao dịch giảm 75,3%, cho thấy xu hướng chững lại rõ rệt của thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm.

Trong bối cảnh đó, công tác quản lý theo dõi thị trường tiếp tục được các cơ quan chức năng đẩy mạnh. Hiện nay, các chủ đầu tư, sàn giao dịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và văn phòng công chứng trên địa bản tỉnh cơ bản đã được đôn đốc thực hiện đăng ký tài khoản báo cáo trên Hệ thống thông tin của Bộ Xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 94/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Sở Xây dựng đã tạo lập nhóm Zalo “HTTT - Nhà ở và thị trường bất động sản - Khánh Hòa” nhằm kịp thời thông tin về tình hình triển khai thực hiện cũng như tiếp nhận - giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, Sở cũng đang xây dựng Đề án thành lập Quỹ nhà ở địa phương để lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, dự kiến trình UBND tỉnh ngay trong tháng 2/2026.

Đối với lĩnh vực nhà ở xã hội, việc triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đến hết tháng 12/2025, toàn tỉnh hoàn thành 3.023 căn, đạt 106,21%, vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 (2.846 căn).

Thực tế, theo Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao cho tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030 là 10.088 căn. Trong đó, năm 2026 chỉ tiêu 3.200 căn. Tính đến tháng 1/2026, toàn tỉnh đã có 13 dự án nhà ở xã hội được UBND tỉnh giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo quy định, với tổng diện tích đất 109,255ha, quy mô 17.498 căn và tổng mức đầu tư 25.016,52 tỷ đồng.

Trong số này, 7 dự án đã khởi công, đang triển khai xây dựng; 4 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư để khởi công trong năm 2026; 2 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang với 3.791 căn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trên cơ sở triển khai thực tế các dự án, tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư của 3 dự án nhà ở xã hội, gồm: NOXH02 (Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Minh Ngọc); Khu nhà ở xã hội Vĩnh Hải (Công ty cổ phần Đầu tư VCN), Khu nhà ở xã hội HHO-05 (Công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận) đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc và đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ. Các chủ đầu tư cũng cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ và bàn giao nhà ở xã hội theo đúng tiến độ đã đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại các quy hoạch và văn bản chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng về phát triển nhà ở. Đặc biệt, cần lưu ý việc không chỉ tập trung phát triển nhà ở xã hội ở các khu vực trung tâm đô thị, mà còn có các loại hình khác phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Đối với các dự án đã khởi công, cần yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng. Đối với các dự án đang triển khai chuẩn bị đầu tư, cần đưa hồ sơ vào “Luồng Xanh” để giải quyết kịp thời. Riêng kiến nghị của nhà đầu tư xin tiếp cận khu đất để thực hiện khoan thăm dò, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh quyết định…

