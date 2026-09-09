Đà Nẵng định hình không gian phát triển đến năm 2050

Theo Dự thảo Quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, không gian phát triển Đà Nẵng được tổ chức theo hướng tích hợp, đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp...

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Trình bày Báo cáo thuyết minh dự thảo Quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 tại Hội nghị thẩm định do Bộ Xây dựng tổ chức, đại diện đơn vị tư vấn cho biết phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP. Đà Nẵng và không gian biển của Thành phố. Tổng diện tích toàn bộ địa giới hành chính khoảng 11.870,34 km2 và phần không gian biển phù hợp với quy định pháp luật. Thời hạn quy hoạch gồm ngắn hạn đến năm 2040, có xét đến năm 2030; dài hạn đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075.

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BIỂN SINH THÁI

Dự thảo Quy hoạch xác định tổ chức không gian phát triển Đà Nẵng theo hướng tích hợp, đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp. Bảo đảm tính ổn định nhưng linh hoạt, có khả năng thích ứng cao với những biến động về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và biến đổi khí hậu. Đồng thời, phát huy mối liên kết “Đô thị - Nông thôn”, “Đô thị - Di sản”, “Sông - Biển - Rừng” thành một hệ sinh thái thống nhất, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu đến năm 2050 là xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, có sức hấp dẫn, an toàn và đáng sống mang tầm quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, trung tâm về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế số; đồng thời là trung tâm du lịch - di sản, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo và y tế chất lượng cao.

Tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu, là một trong những đô thị giàu bản sắc hàng đầu châu Á và đáp ứng các tiêu chí, điều kiện của đô thị đặc biệt.

Dự thảo Quy hoạch dự báo dân số Đà Nẵng đến năm 2040 có khoảng 5 triệu người, dự trữ sức chứa và khả năng dung nạp dân số của Thành phố khoảng 8 triệu người.

Một trong những nội dung trọng tâm của Quy hoạch là hình thành mô hình chuỗi đô thị đa cực, đa trung tâm với cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”. Trong đó, cực phía Bắc lấy trung tâm Đà Nẵng hiện hữu và mở rộng làm hạt nhân; cực phía Nam gồm Chu Lai - Tam Kỳ - Núi Thành; cực liên kết khu vực Nam Hội An gồm Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn. Cùng với đó là hai trục Bắc - Nam và bốn hành lang Đông - Tây, tạo mạng lưới liên kết giữa khu vực ven biển phía Đông với vùng nông nghiệp, lâm nghiệp và miền núi phía Tây.

Trong cấu trúc phát triển chung, Dự thảo xác định đô thị Tam Kỳ có diện tích khoảng 9.398ha, dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 280.000 người, giữ vai trò trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và là hạt nhân đô thị thuộc cụm động lực phát triển khu vực phía Nam. Đối với Hội An, đô thị có diện tích khoảng 6.355ha, dân số dự báo đến năm 2050 khoảng 230.000 người, được xác định là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản Hội An - Cù Lao Chàm - Mỹ Sơn, với yêu cầu cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, lấy cấu trúc cảnh quan tự nhiên và môi trường làm trọng tâm.

NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA ĐÔ THỊ

Trên cơ sở các định hướng phát triển, thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị đơn vị tư vấn cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, Trong đó, quan tâm hơn đến hệ thống không gian xanh, mặt nước và các giải pháp bảo vệ môi trường; làm rõ vai trò quan trọng của đô thị Tam Kỳ trong cấu trúc phát triển chung. Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh đến vai trò, vị thế của Hội An và Mỹ Sơn trong hệ thống di sản của thành phố; nghiên cứu các quảng trường, công trình dịch vụ có tính chất đặc biệt, tạo điểm nhấn và nâng cao khả năng tổ chức các hoạt động, sự kiện có tầm vóc quốc tế.

Trước yêu cầu phát triển trong điều kiện chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, các thành viên Hội đồng đề nghị UBND TP. Đà Nẵng hoàn thiện giải pháp nâng cao khả năng chống chịu của đô thị, làm rõ quy hoạch không gian ngầm, định hướng phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi, đồng thời rà soát hệ thống các nhà máy, cơ sở thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng đối với công tác đầu tư, quy hoạch, xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn trong những năm qua. Thứ trưởng đề nghị đơn vị tư vấn và UBND TP. Đà Nẵng tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, đặc biệt, quan tâm đến phát triển hệ thống giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực phía đông với phía tây Thành phố.

Về định hướng phát triển không gian biển, Thứ trưởng lưu ý việc tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái biển, an toàn bờ biển và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Các nội dung liên quan đến những khu vực phát triển mới phải được đánh giá trên cơ sở khoa học, điều kiện tự nhiên, thủy động lực, môi trường, hạ tầng, cảnh quan và yêu cầu về quốc phòng - an ninh trước khi triển khai theo quy định.

"Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cần có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính linh hoạt, khả năng thích ứng trước những thay đổi về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và biến đổi khí hậu. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải được phát triển đồng bộ, có vai trò dẫn dắt, định hình không gian; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục là nền tảng trong tổ chức không gian, quản lý và phát triển đô thị, nông thôn", Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh.