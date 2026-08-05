Quảng Ninh cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2075

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hoá Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-TTG ngày 23/6/2026, theo hướng kế thừa các chiến lược phát triển, quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng.
Theo đó, UBND Quảng Ninh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I chủ trì tổ chức triển thực hiện lập các phân khu cấp tỉnh từ đô thị Hạ Long về phía Tây với 10 phân khu, thời gian thực hiện trong quý 3/2026. Trong đó, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Yên Tử (trên địa bàn các phường An Sinh, Bình Khê, Yên Tử, Vàng Danh) có quy mô lớn nhất lên tới 40.775ha. Tiếp đó, là Quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực Tây đô thị Hạ Long (trên địa bàn các phường Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy) với quy mô 14.656ha.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II chủ trì tổ chức triển khai thực hiện lập các quy hoạch phân khu cấp tỉnh từ đô thị Cẩm Phả về phía Đông với 6 phân khu. Trong đó, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Bắc đô thị Cẩm Phả có quy mô lớn nhất là 19.321ha. Tiếp đó, Quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực Nam đô thị Cẩm Phả có quy mô 9.116ha, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Tổ hợp thương mại – dịch vụ du lịch – sân golf – thể thao tại xã Lương Minh có quy mô 6.968ha…
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chủ trì lập 43 quy hoạch phân khu thuộc phạm vi khu kinh tế và các khu công nghiệp ngoài khu kinh tế. Trong đó, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực quần đảo Vân Hải có quy mô lớn nhất là 25.756ha, tiếp đó là Quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực Tây đô thị Móng Cái là 15.185ha, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Cái Lân có quy mô nhỏ nhất là 69ha…
UBND các xã phường chủ trì tổ chức triển khai thực hiện lập các phân khu đô thị, các phân khu chức năng có phạm vi nằm hoàn toàn trong 1 địa giới hành chính với số lượng 10 phân khu. Trong đó, Quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực Đông Bắc đô thị Hạ Long (xã Thống Nhất) có quy mô lên tới 21.272ha, khu vực Tây Bắc đô thị Hạ Long (phường Hoành Bồ) có quy mô 12.608ha…
Bên cạnh đó, UBND các xã (ngoài khu vực phát triển đô thị tập trung) cũng chịu trách nhiệm tổ chức lập 18 đồ án quy hoạch chung xã, bảo đảm phù hợp Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh, quy hoạch ngành và định hướng phát triển hạ tầng khung của Quảng Ninh, đồng thời đáp ứng các tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030.
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn, chủ trì hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát quá trình lập quy hoạch và thẩm định các đồ án quy hoạch phân khu, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch chung đô thị và các quy hoạch có liên quan.
Sở Xây dựng còn chủ trì lập quy hoạch chuyên ngành cần triển khai giai đoạn 2026 – 2030 như quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch cấp nước, quy hoạch cao độ nền và thoát nước, quy hoạch không gian ngầm trên phạm vi toàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng lập quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang.
Theo kế hoạch thực hiện quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075, cùng với việc hoàn thiện các đề án cơ chế chính sách, dự án hạ tầng khung, Quảng Ninh cũng triển khai loạt 42 dự án, nhóm dự án trọng điểm về giao thông (đường bộ, đường sắt cao tốc), cảng biển, trung tâm logistics, loạt khu công nghiệp, đô thị, các dự án năng lượng, xử lý môi trường cùng các dự án khoa học công nghệ, văn hoá xã hội.
Việc triển khai quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh được phân kỳ thực hiện. Giai đoạn 2026 – 2028, hoàn thiện các quy hoạch phân khu cấp tỉnh và hạ tầng kết nối chiến lược. Giai đoạn 2026 – 2030, triển khai đầu tư, thu hút đầu tư các dự án trọng điểm, ưu tiên. Giai đoạn 2030 – 2040, phát triển hoàn thiện chuỗi đô thị ven biển và các khu vực TOD động lực tăng trưởng. Giai đoạn 2040 – 2050, mở rộng không gian và kết nối vùng đô thị. Giai đoạn ngoài 2050 (tầm nhìn đến năm 2075), hoàn thiện không gian đô thị, hình thành đô thị bản sắc, sinh thái, hiện đại.
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