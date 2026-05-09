Khánh Hòa quy định biện pháp hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất

Tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định về một số nội dung, biện pháp hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Các chính sách chủ yếu tập trung vào hỗ trợ tiền thuê nhà và bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi để thực hiện các dự án…

Theo quy định, hộ gia đình, cá nhân có đất ở thu hồi để thực hiện các dự án theo khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15, đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng phải thực hiện thu hồi đất trước khi bố trí tái định cư, thì được hỗ trợ tạm cư với thời gian và kinh phí theo từng trường hợp cụ thể.

Trong đó, cá nhân hoặc hộ gia đình có không quá 4 thành viên có đất thu hồi tại địa bàn phường được bố trí tái định cư bằng hình thức giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, thì được hỗ trợ tiền thuê nhà bằng mức 7 triệu đồng/tháng/hộ gia đình, cá nhân.

Đối với cá nhân hoặc hộ gia đình có không quá 4 thành viên có đất thu hồi tại địa bàn xã, đặc khu được bố trí tái định cư bằng hình thức giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, thì được hỗ trợ tiền thuê nhà bằng mức 4 triệu đồng/tháng/hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, trường hợp hộ gia đình có trên 4 thành viên sẽ hỗ trợ thêm 10% cho mỗi thành viên tăng thêm, tùy theo mức áp dụng tại khu vực phường hoặc xã, đặc khu.

Thời gian hỗ trợ tính từ ngày di chuyển chỗ ở đến ngày cắm mốc giao đất tái định cư tại thực địa cộng thêm 5 tháng để xây dựng nhà ở đối với trường hợp bố trí tái định cư bằng hình thức giao đất ở tái định cư; tính từ ngày di chuyển chỗ ở đến ngày nhận nhà ở tái định cư đối với trường hợp bố trí tái định cư bằng hình thức giao nhà ở tái định cư. Trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai (mưa, bão, lũ), dịch bệnh kéo dài…, không đảm bảo tiến độ xây dựng nhà ở trong 5 tháng thì UBND cấp xã xác định nguyên nhân quyết định hỗ trợ thêm theo thực tế cho từng trường hợp cụ thể.

Đáng chú ý, trường hợp đủ điều kiện tái định cư và bố trí tái định cư ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất bị thu hồi, thì cũng được hỗ trợ tạm cư theo thời gian và mức hỗ trợ quy định nêu trên.

Liên quan đến thực hiện bố trí tái định cư, khu tái định cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án. UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư để bảo đảm chủ động trong việc bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Trường hợp phải bố trí tái định cư tại địa bàn hành chính cấp xã khác, thì ưu tiên bố trí tại địa bàn cấp xã có điều kiện tương đương với địa bàn có đất thu hồi. UBND cấp xã nơi có đất thu hồi xác định điều kiện tái định cư, phê duyệt phương án bố trí tái định cư, gửi hồ sơ và phương án đến UBND cấp xã nơi có khu tái định cư để lập thủ tục giao đất cho đối tượng tái định cư.

Ngoài ra, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm làm việc, thống nhất với UBND cấp xã nơi có khu tái định cư về số lượng, vị trí khu tái định cư. Trường hợp chưa thống nhất thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.